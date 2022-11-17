· الاتفاقية الموقعة بين هيئة الموارد البشرية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ستدعم جهود تعيين المواطنين في مسارات مهنية طويلة الأجل في مؤسسات مالية رائدة

· يحتفي حفل التخريج بـأكثر من 300 مواطن إماراتي أكملوا بنجاح “برنامج المصرفيين"

· تم تصميم "برنامج تطوير الكوادر الوطنية" لدعم المواطنين الإماراتيين ومساندتهم لتطوير مساراتهم المهنية في العمل في القطاع الخاص ضمن مؤسسات دولية مرموقة

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع التعليمية لسوق أبوظبي العالمي، للمركز المالي الدولي في العاصمة الإماراتية، تجديد التزامها بصقل وتطوير مهارات الكوادر الإماراتية من خلال توقيع "أجندة التوظيف الوطنية" مع هيئة الموارد البشرية.

وجاء هذا الإعلان، خلال الدورة الأولى من "أسبوع أبوظبي المالي" الذي يستضيفه سوق أبوظبي العالمي في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2022، بالشراكة مع جهات اقتصادية رئيسية ومجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية. ويقدم الحدث الذي يستمر لمدة أسبوع، منصة لإثراء الحوار حول شؤون القطاع المالي المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوجهاته، والتطورات والابتكارات التي تشمل الأسواق المالية والخدمات المصرفية حول العالم.

وتضمنت أجندة التوظيف الوطنية تجديد وتوسيع اتفاقية برنامج تطوير الكوادر الوطنية، وتوقيع مذكرة تفاهم مركز التوظيف المالي وذلك خلال حفل التخرج السنوي لبرنامج تطوير الكوادر الوطنية. وكان الحفل بمثابة استكمال ناجح للعديد من البرامج التي تركز على القطاعات الرئيسية في الصناعة المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية والتدقيق، والمحاسبة، والتأمين، والاستشارات. ويركز برنامج تطوير الكوادر الوطنية على توفير المؤهلات الدولية، فضلاً عن تكوين الخبرة للعمل مع شركات القطاع الخاص لضمان تزويد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالمهارات والمعرفة اللازمة للتقدم في حياتهم المهنية.

ويهدف تجديد العمل باتفاقية برنامج تطوير الكوادر الوطنية لعام 2023 إلى دعم توظيف أكثر من 200 مواطن إماراتي في وظائف مهمة في قطاع المصارف والتدقيق، والمحاسبة، والاستشارات الإدارية ،والتأمين.

كما تسعى الاتفاقية إلى تمكين أكثر من 200 مواطنًا إماراتيًا من تطوير مسيرتهم المهنية في قطاعات جديدة تشمل الخزينة والضرائب والقطاع الرقمي.

وعلى ضوء النجاح الأولي الذي حققه مركز التوظيف المالي لعام 2022؛ والذي أدى إلى صقل وتطوير مهارات 800 مواطن إماراتي خلال دعمهم في بدء رحلاتهم المهنية.، جددت هيئة الموارد البشرية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي العمل بمبادرة مركز التوظيف المالي لمدة 3 سنوات أخرى، والتي تستهدف اجتذاب 3000 مشارك للانضمام إلى العمل في القطاع الخاص عبر المركز. وقامت كل من هيئة الموارد البشرية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي بتطوير مركز التوظيف المالي لربط أرباب العمل في القطاع الخاص بالباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين، وتوفير بيئة فعّالة لتبادل المعرفة وتعزيز التطور المهني ودعم نمو السوق. ويعد المركز، مبادرة فريدة من نوعها توفر للمشاركين تدريبًا فنيًا وسلوكيًا عالمي المستوى وتدريبات وتوجيهات خاصة بحاجات السوق. وتسلّط هذه النوعية من المبادرات الضوء على التزام هيئة الموارد البشرية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي بأجندة التوظيف الوطنية وضمان منح المواطنين الإماراتيين فرص عمل طويلة الأجل في القطاع الخاص.

وجاء توقيع "أجندة التوظيف الوطنية"، بالتزامن مع حفل تخريج دفعة جديدة من "برنامج تطوير الكوادر الوطنية"، تضم أكثر من 300 خريج من البرنامج الذين أتموا بنجاح برنامج شهادة "مراجعة ما قبل التدقيق"، و"برنامج المصرفيين"، وبرنامج "نافس" وبرنامج مكافحة غسيل الأموال. ويتم الآن تعيين الخريجين كموظفين بدوام كامل في البنوك الإماراتية الرائدة ومن بينها بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري، إضافة إلى شركات التدقيق العالمية كشركة "كي بي أم جي".

وكان "برنامج المصرفيين 2022" قد تم إطلاقه تماشيًا مع "أجندة التوظيف الوطنية" لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي. حيث يوفر البرنامج للمرشحين شهادات دولية معتمدة وتدريبًا مكثفًا أثناء العمل، بما يدعم التطور الوظيفي الشامل لبناء جيل مستعد للمستقبل.

وبهذه المناسبة، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: "يعد توقيع مثل هذه الاتفاقيات وحفل التخريج، لحظة فخر لنا في الأكاديمية ولكل الخريجين. فمنذ إطلاق برنامج التوظيف الوطني في عام 2019، تخرج أكثر من 700 مواطن إماراتي وحصلوا على وظائف في كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية. ويسعدنا تعزيز شراكتنا مع هيئة الموارد البشرية ومواصلة توفير الفرص التعليمية عالمية المستوى وفرص الارتقاء بمستوى المهارات الوطنية. واليوم نشهد تخريج 300 إماراتي وإماراتيّة من "برنامج المصرفيين"، والذي يسلّط الضوء على مساعينا المتواصلة في اكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات والاحتفاء بنجاحات المواهب الإماراتية."

كما حضر الفعالية سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ("نافس")، للاحتفال بنجاح الخريجين الإماراتيين الجدد من مختلف برامج التأهيل التي أجريت بالشراكة بين "نافس" وسوق أبوظبي العالمي.

واحتفاءً بنجاح الخريجين وتوقيع مذكرة التفاهم ذات الأهمية الفائقة، شارك كل من سعادة الدكتورة أمل ناصر الجابري المدير العام لهيئة الموارد البشرية، وسعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية- ("نافس")، والسيدة فاطمة المرزوقي رئيسة قسم التوطين في مبادلة جلسة حوارية بعنوان "تحفيز قادة المستقبل"، لتسليط الضوء على أهمية بناء الاقتصاد القائم على المعرفة واستعراض مساهمة الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية في بناء دولة قوية ومرنة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملها التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

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سيمون هيلز

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