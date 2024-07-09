طرح مؤهلات معتمدة في العلوم الشرطية المتقدمة، والبحث عن المخدرات، والعمليات الأمنية والجنائية، والتحقيق في الجرائم الخطيرة، وغيرها.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت أكاديمية ربدان، الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وادارة الأزمات، على اعتماد مركز المؤهلات الأمنية بوزارة الداخلية، الجهة المانحة المُعتمدة من المركز الوطني للمؤهلات.

وبموجب هذا الاعتماد، أصبحت الأكاديمية مؤسسة تدريبية مُعتمدة رسمياً لطرح وتنفيذ مؤهلات وطنية مهنية في المجالات الشرطية والأمنية، بما يدعم منظومة الجاهزية الوطنية في الدولة، ويُعزِّز من التطوير المهني الاحترافي للكوادر الوطنية المتخصصة في القطاعات الأمنية ذات الصلة.

وسَلَّمَ سعادة اللواء / سالم مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة في وزارة الداخلية، شهادة الاعتماد، الى سعادة / جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، وذلك بحضور عدد من الخبراء المتخصصين من كلا الجهتين.

وفي هذه المناسبة، أكَّدَ سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، على أهمية هذه الخطوة في تعزيز دور الأكاديمية الرائد عالمياً في التطوير المهني، مُشيراً الى أن الأكاديمية تلتزم بالمتطلبات والاشتراطات اللازمة، وتُطبِّق أعلى معايير الجودة، وتمتلك تجربة راسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث توفير التعليم المزدوج (الأكاديمي والمهني).

وعبَّر سعادة مورس عن شكره وتقديره الى فريق مركز المؤهلات الأمنية بوزارة الداخلية على دعمهم طوال رحلة الأكاديمية في الحصول على هذا الاعتماد المرموق، مُثمِّناً العمل التعاوني بين الطرفين.

وستعمل الأكاديمية من خلال هذا الاعتماد على طرح عدد من البرامج التطويرية الاحترافية، والتي تساهم في تعزيز قدرات الكوادر المتخصصة في الشرطة والأمن. ويُتيح اعتماد مركز المؤهلات الأمنية لأكاديمية ربدان طرح مؤهلات في مجالات تشمل على سبيل المثال لا الحصر: برامج العلوم الشرطية التطبيقية المتقدمة، وتوظيف الكلاب البوليسية في مساندة فرق سوات، والبحث عن المخدرات، والعمليات الأمنية والجنائية، والتحقيق في الجرائم الخطيرة، وعدد من المؤهلات التخصصية الأخرى.

وتتطلع أكاديمية ربدان الى توسيع نطاق عملها كمؤسسة تدريبية مُعتمدة في اطار طرح المزيد من البرامج النوعيّة والقيّمة التي تُسهم في عجلة التقدم والتطور في دولة الامارات العربية المتحدة.

وستُسهم المؤهلات التي ستطرحها الأكاديمية في تطوير كوادر أمنية متخصصة عالمية المستوى، وبناء مهاراتهم ومعارفهم باستخدام أحدث التقنيات، والارتقاء بممارسات التقييم في المجال التقني والمهني، وتحقيق أعلى معايير الكفاءة التي تتماشى مع الممارسات الدولية ذات الصلة بهذا الشأن.

وتمتلك أكاديمية ربدان اعتمادات محلية وعالمية مرموقة في مجال التطوير المهني، فهي مُعتمدة من معهد الابتكار العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، والجهة المانحة (ILM)، والشبكة الوطنية البريطانية للكليات المفتوحة (NOCN)، وسيتي آند غيدز البريطانية، ومؤسسة بيرسون بيتيك، ومركز المؤهلات العسكري في وزارة الدفاع، وغيرها من جهات الاعتماد رفيعة المستوى، كما أنها عضواً فاعلاً في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

ويُعتبر مركز المؤهلات الأمنية بوزارة الداخلية جهة معتمدة من المركز الوطني للمؤهلات للقيام بالرقابة على المؤسسات التدريبية المعتمدة و المسجلة و التأكد من ضمان جودة طرح المؤهلات المهنية و اصدار الشهادات المهنية وفق الأسس والمعايير والاشتراطات اللازمة.

#بياناتحكومية

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