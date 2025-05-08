



دبي، الإمارات العربيّة المتحدة، 08 مايو 2025: فازت دائرة الأراضي والأملاك بدبي بجائزة "أفضل الممارسات – فئة مكافحة الاحتيال التي تنظمها جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة٬ وذلك تقديراً لمبادراتها الريادية في تطوير منظومة متكاملة لإدارة مخاطر ومكافحة الاحتيال، وتعزيز ممارسات الشفافية وتعزيز بيئة النزاهة.

وتؤكد هذه الجائزة مكانة الدائرة كمؤسسة رائدة في تبني ممارسات فعالة لمكافحة الاحتيال، ترتكز على القيم المؤسسية الراسخة، وتستند إلى نهج تكاملي يهدف إلى إحداث تأثير ملموس، ورفع مستوى نضج الشفافية وتعزيز مبدأ الصراحة المهنية. . كما يعكس هذا التقدير جهود الدائرة في مواءمة استراتيجياتها في مجالات التدقيق والرقابة والتي تتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز من كفاءة منظومة الشفافية ويدعم ثقة المتعاملين والشركاء في بيئة العمل العقاري في إمارة دبي.

وقد تميزت الدائرة من خلال تبني نهج استباقي يعتمد على أحدث أدوات تحليل البيانات، وإطلاق منصات ذكية للإبلاغ عن المخالفات، وتحديث السياسات والإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من قبل منظمة ACFE، مما أسهم في رفع كفاءة الكشف المبكر عن الاحتيال وتعزيز بيئة النزاهة المؤسسية.

وبهذه المناسبة، قال فيصل الطاهري، مدير إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "يمثل هذا الإنجاز تتويجاً لجهودنا المستمرة في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتأكيداً على التزامنا بتطبيق أفضل ممارسات التدقيق الداخلي وإدارة مخاطر الاحتيال. ويأتي هذا الفوز ثمرة لتكامل الجهود بين إدارات الدائرة، والدعم الفاعل من الشركاء الاستراتيجيين، منذ مراحل التخطيط الأولى وحتى التتويج، ما يعكس قوة العمل المؤسسي المشترك. نفخر بأن نكون جزءاً من مسيرة دبي نحو تحقيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، ونتطلع إلى مواصلة الابتكار في دعم بيئة الأعمال واستدامة القطاع العقاري."

ويجسد هذا الفوز التزام الدائرة برؤية دبي الاستراتيجية نحو تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار، بما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

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