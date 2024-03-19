دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، اتفاقيّة شراكة مع المعهد الصيني "دي إكس بروكر ترينينج سيرفيسيز"، بهدف تعزيز الوعي في القطاع العقاري بإمارة دبي، من خلال توفير بيئة تدريب عقارية متميزة والمساهمة في رفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين والارتقاء بالخدمات وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس.

وقد وقّع الاتفاقيّة كلٌ من سيف جمعة السويدي، مدير إدارة الترخيص والتمكين العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وجون هيو، المؤسس والمدرب في شركة دي إكس بروكر ترینينج سيرفيسيز.

برامج تدريبية ودورات تثقيفيّة

وأكّد سيف السويدي التزام مؤسسة التنظيم العقاري بتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، معرباً عن تطلّع المؤسسة لتحقيق تعاون مُثمر مع معهد "دي إكس بروكر" عبر ابتكار المبادرات وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية إلى جانب دورات تثقيفية للعاملين والمعنيين في كل الأنشطة والمجالات العقارية بهدف توعيتهم بالمسائل المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم، وتطوير الخدمات الذكية والرقمية في القطاع العقاري في الإمارة.

بدوره قال جون هيو: "يسعدنا في شركة دي إكس بروكر عقد هذه الشراكة والتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الجودة في دوراتنا التدريبية في مجال الوساطة العقارية. بالإضافة إلى ذلك، سنعمل على التركيز كذلك على تنظيم الندوات وورش العمل للمستثمرين العقاريين لتعزيز معرفتهم ووعيهم حول القواعد واللوائح العقارية في دبي، ونتطلّع لفرصة تقديم مساهمة إيجابية في القطاع العقاري في الإمارة".

مجالات التعاون المشتركة

وتشمل مجالات التعاون التي نصّت عليها الاتفاقيّة؛ نشر ثقافة التعلم المستمر والتدريب العقاري المهني والابتكار، والمساهمة في تطوير العاملين في القطاع العقاري والقائمين عليه بهدف التميز في الإمارة

المجال وتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الوعي لدى المستثمرين العقاريين والملاك والمعنيين بالأمور والقضايا العقارية من خلال خطط التوعية ونشر المعرفة العقارية.

كما تهدف الاتفاقيّة إلى إعداد وتنفيذ وتحديث برامج تدريبية عقارية متنوعة لتأهيل العاملين والمعنيين من المطورين وغيرهم في مختلف الأنشطة العقارية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المحلية الحديثة والدولية المتبعة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات عقارية تهدف إلى بحث القضايا المتعلقة بالسوق العقاري وتسليط الضوء على الوضع الحالي للقطاع.

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