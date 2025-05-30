استقطب المشروع الأول 224 مستثمراً من 44 جنسيّة منهم 70% مستثمرون جدد في دبي

يتجاوز عدد الطلبات في قائمة الانتظار 6,000 طلب، تأكيداً على الإقبال المتزايد على حلول التملك الرقمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أول ملكية جزئية مرمّزة في العالم، وذلك في أعقاب بيع أول مشروع عقاري مرمّز على منصّة "بريبكو منت" خلال يوم واحد من طرحه، في إنجاز غير مسبوق يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار العقاري والتحول الرقمي.

وشهد المشروع الأول ضمن مبادرة الترميز العقاري مشاركة 224 مستثمراً، شكّل المستثمرون الجدد الذين يدخلون سوق دبي العقاري للمرة الأولى نسبة 70% منهم، ما يعكس ثقة المستثمرين وسهولة دخولهم السوق العقاري عبر حلول رقمية مرنة ومنخفضة التكلفة. كما تنوّعت جنسيات المستثمرين في المشروع لتصل إلى 44 جنسية مختلفة، مع تسجيل متوسط استثمار يبلغ 10,714 درهماً للفرد الواحد.

وتُواصل المنصّة الأولى من نوعها في المنطقة جذب اهتمام واسع، إذ تجاوز عدد الطلبات في قائمة الانتظار 6,000 طلب، ما يؤكد الإقبال المتزايد على حلول التملك الرقمي، ويجسّد قدرة دبي على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وقد تم تطوير مشروع الترميز العقاري من قبل "أراضي دبي" بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال "ساندبوكس العقاري"، ونُفّذ عبر منصة "بريبكو منت"، المرخّصة والمعتمدة رسمياً للترميز العقاري في الإمارة.

ويهدف هذا التوجه إلى توسيع قاعدة المستثمرين العقاريين، وتعزيز الشفافية وسرعة المعاملات، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وتعمل "أراضي دبي" في الوقت الراهن على تمكين المطورين العقاريين من إدراج مشاريعهم على المنصة لتوسيع نطاق المبادرة وفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري الرقمي.

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