دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لاستقبال نخبة الوفود الدولية من مستثمرين ومطورين وخبراء وقادة القطاع العقاري من مختلف أنحاء العالم، والمُشارِكة في فعاليات النسخة ال 21 من معرض آي بي إس (IPS) 2025، ما يعزز مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار والابتكار العقاري.

يُعد معرض IPS منصة مثالية لربط صُنّاع القرار وفتح آفاق جديدة من الفرص الاستثمارية. ويستعرض المعرض أحدث التوجهات في السوق العقارية، كما يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، ويعزز الشراكات التي سيكون لها تأثير طويل الأمد على القطاع العقاري، سواء في دبي أو على المستوى الدولي.

تضم قائمة الوفود الدولية أكثر من 500 مشارك، من الإكوادور، البرازيل، البرتغال، إسبانيا، المكسيك، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، وبنما.

نمو متسارع في سوق دبي العقاري بآفاق عالمية

يشهد سوق العقارات في دبي في نموًا مستمرًا، وطلبًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين، يُعزى ذلك إلى استقرار الأسعار في المواقع الرئيسية بالإمارة، والمبادرات الحكومية الداعمة مثل برنامج الإقامة الذهبية، وخطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية القطاع العقاري 2033 والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز النمو المستدام. فضلًا عن ازدهار قطاع السياحة والفعاليات والذي أسهم في ارتفاع الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل، ووفر فرصًا استثمارية مربحة.

وقال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض:" تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) جهودها الرائدة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، من خلال سن واتباع وتبني سياسات مرنة، وإجراءات تنظيمية متطورة، ومبادرات للتحول الرقمي، ما يجعل الاستثمار في سوق دبي أكثر سهولة وشفافية للمستثمرين الدوليين.

وأضاف المري: " تستعد دائرة الأراضي والأملاك خلال المعرض لاستقبال الوفود الدولية المشاركة من مختلف دول العالم، لاستعراض أحدث وأبرز جهودها في تعزيز الشفافية، وتبسيط عمليات البيع والشراء العقارية، وتشجيع التنمية الحضرية المستدامة. ما يسهم في إبرام شراكات استراتيجية، ويعزز من مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري العالمي."

ويُتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام آلاف المشاركين والزوار، من بينهم مستثمرون بارزون، ومطورون عقاريون، ومؤسسات مالية، وممثلون حكوميون، مما يساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بدبي، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية تمتد إلى الأسواق العقارية العالمية.

ويلعب التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات دورًا هامًا في تعزيز الطلب العقاري في ظل ما تشهده الدولة من ازدهار في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا المتطورة، والتجارة، والسياحة، والتي أدت إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية. بالإضافة إلى سن قوانين تملُك الأجانب والضرائب الصفرية على العقارات جعل من دبي وجهة استثمارية جذابة، مع اهتمام متزايد من دول مثل الهند، المملكة المتحدة، روسيا، والصين.

كما أدى تغير تفضيلات المشترين إلى ارتفاع الطلب على الفيلات الفاخرة والمنازل ذات الواجهات البحرية للباحثين عن الخصوصية والرفاهية، مع اهتمام متزايد من قبل المستثمرين بالأصول عالية القيمة والمنازل الذكية والمستدامة. ما نتج عنه تزايد دمج أنظمة الطاقة الشمسية، والمباني الخضراء، والتقنيات الذكية في المشاريع المستقبلية لدعم الاستدامة البيئية.

مشاركة بارزة للوفود البرازيلية وعلاقات قوية بين الإمارات والبرازيل

في هذه النسخة من معرض IPS، ستشهد دبي حضورًا قويًا من وفود برازيلية بارزة، تشمل مستثمرين وخبراء في قطاع العقارات يسعون إلى استكشاف الفرص في سوق دبي العقاري المزدهر.

تعكس هذه المشاركة العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، حيث شهدت السنوات الأخيرة نموًا في التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين. وتعتبر البرازيل من الأسواق الناشئة الواعدة في القطاع العقاري، مما يجعل هذا التعاون فرصة ذهبية لتعزيز التبادل الاستثماري وتوسيع آفاق التعاون في مشاريع التطوير العقاري المستدامة.

تتضمن النسخة الـ 21 من إلى جانب المعرض IPS، برنامجًا متكاملًا من الجلسات الحوارية، وفرص التواصل، والمنتديات الاستثمارية. وسيتم تناول موضوعات مهمة مثل الأسواق العقارية الناشئة، والمباني الخضراء، والتحول الرقمي، ونماذج التمويل الحديثة.

يغطي المعرض خمسة محاور رئيسية وهي: "عقارات آي بي إس (IPS Real Estate)"، "مدن آي بي إس المستقبلية (IPS Future Cities)"، "آي بي إس ستارتب وبروبتيك (IPS Startups & PropTech)"، "آي بي إس للتصميم (IPS Design)"، و"خدمات آي بي إس (IPS Services)".

آي بي إس 2025 حدثًا لا يُفوّت!

ومع استمرار دبي في وضع معايير جديدة في القطاع العقاري العالمي، يُعد معرض IPS 2025 أكثر من مجرد حدث؛ بل هو فرصة حقيقية للمشاركة في رسم مستقبل العقارات على المستوى الدولي.

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لمعرفة المزيد حول المعرض، تفضل بزيارة. www.ipscongress.com

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