دبي، الإمارات العربية المتحدة: ترسيخاً لنهجها الريادي على مستوى النهوض بأهداف الصحة والاستدامة وتحقيق أعلى المعايير الدولية المتعلقة بالمباني وجودتها، حصل مبنى دائرة الأراضي والأملاك في دبي للعام الثاني على التوالي على شهادة "تصنيف ويل للصحة والسلامة"، الصادرة عن معهد ويل الدولي للأبنية، تأكيداً على نجاح أراضي دبي في تحقيق السمات الرئيسية لنظام التصنيف، مثل إجراءات النظافة والتعقيم، وبرامج الاستعداد للطوارئ ومعايير الابتكار، وغيرها.

وتعدّ "أراضي دبي" أول جهة حكومية في الإمارة تحصل على هذا التصنيف، لتؤكّد بذلك رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عقارية عالمية أولى في الابتكار والثقة والسعادة، وتحقيق نهج القيادة الذي يهتم بصحة الإنسان والمكان، وبالتالي المضي قدماً نحو خلق بيئة عقارية جذابة تتمتّع بأعلى معايير الصحة والسلامة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة العقارية الداخلية، ودعم أنظمة الصحة والسلامة في المناطق المشتركة.

ويتزامن حصول دائرة الأراضي والأملاك في دبي على "تصنيف ويل للصحة والسلامة"، مع منتدى "الصحة والسلامة والابتكار في المباني والمجتمعات" الذي تنظّمه الدائرة بالشراكة مع شركة "ديلوس" يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، بهدف تسليط الضوء على تعزيز قوة المباني والمجتمعات السكنيّة وجعلها أكثر صحة وسلامة وذكاءً، عبر تبني أفضل المعايير العالمية والسياسات والتكنولوجيا ذات الصلة. ويشار إلى أنّ شهادة "ويل للصحة والسلامة" تستند إلى مجموعة من الأبحاث العلمية التي تدرس العلاقة المترابطة بين المباني التي يقضي فيه الانسان 90% من وقته، وتأثيراتها على صحته وجودة حياته.

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