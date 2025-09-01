أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار مساعي مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) لتعزيز العمل المشترك مع الشركات الوطنية الرائدة، قام وفد من المكتب بزيارة مجموعة "إيدج" بهدف مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الداعمة لتنمية الاقتصاد المحلي وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للصناعات المتقدمة والابتكار التكنولوجي.

وترأس الوفد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، يرافقه السيد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، وكان في استقبالهم معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ايدج".

وخلال الزيارة، قدم وفد (أدكس) عرضاً استعرض فيه أبرز الخدمات والحلول التمويلية التي يقدمها لدعم الصادرات الوطنية، إضافة إلى توضيح آليات التعاون الممكنة لتعزيز قدرات مجموعة "إيدج" وشركاتها التابعة لتمكينها على التوسع خارجياً، والوصول إلى أسواق جديدة في مختلف قارات العالم.

وأكد سعادة محمد سيف السويدي، أن الشركات الإماراتية حققت إنجازات نوعية في مختلف القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن مجموعة "إيدج" تمثل نموذجاً يحتذى به في الصناعات العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال السويدي: "نقدّر الإنجازات الاستثنائية التي حققتها المجموعة والشركات التابعة لها في تطوير حلول مبتكرة تعزز مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي، ويأتي دور مكتب أبوظبي للصادرات في هذا الإطار لتعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها لدعم نمو الأعمال في جميع القطاعات لتمكيّن الشركات من التوسع دولياً، والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية، كما ندعم جهود "إيدج" لتحقيق الريادة في قطاع الدفاع والأمن وتعزيز التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التنويع الاقتصادي."

وعلى هامش الزيارة، قام الوفد بجولات ميدانية في مرافق مجموعة "إيدج"، بهدف الاطلاع على قدراتها التصنيعية والتقنية، انطلقت من مصنع "نمر"، الرائد في تصميم وتصنيع المركبات العسكرية الخفيفة والمتوسطة، المدرعة وغير المدرعة، حيث تعرف الوفد على الإمكانيات المتطورة في إنتاج المركبات والأنظمة الداعمة للعمليات الدفاعية، ثم زار الوفد مصنع "أداسي"، المتخصص في تطوير وتشغيل وصيانة الأنظمة غير المأهولة للجو والبر والبحر، إلى جانب تصنيع الطائرات المسيرة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وقدراتها في خدمات الصيانة والدعم الفني، واختتمت الجولة بزيارة مصنع "هالكون"، المتخصص في التصنيع المتكامل للذخائر الموجهة بدقة والصواريخ والأنظمة الدفاعية المتقدمة، واستمع الوفد إلى شرح حول قدرات الشركة في تطوير وإنتاج أنظمة الأسلحة الحديثة، إضافة إلى استعراض التقنيات المبتكرة المستخدمة في خطوط الإنتاج.

وجاءت الزيارة انسجاماً مع مستهدفات أدكس الاستراتيجية لتمكين ودعم الصناعات الوطنية وتوسيع آفاق نموها وتطورها، وتعزيز تنافسيتها العالمية. كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز المشاركة وتبادل الخبرات والمعرفة، مع المؤسسات الإماراتية الرائدة والتركيز على دورها في دفع مسيرة النمو والتنوع الاقتصادي، بما يسهم في دعم الصادرات الوطنية، وترسيخ مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

