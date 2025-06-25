شاركت " أجرة الشارقة" في قمة الاتحاد الدولي للنقل العام (UITP)، التي استضافتها مدينة هامبورغ بألمانيا تحت شعار: "النقل العام كقوة دافعة للمدن المزدهرة"، وتأتي هذه المشاركة بهدف متابعة أحدث التوجهات العالمية في قطاع النقل العام، واستكشاف التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

واطلع الوفد الذي ضم خالد الكندي، المدير العام لأجرة الشارقة، ومصطفى شلبي، مدير إدارة العمليات، وإيفاد قباني، رئيس قسم الأسطول، على أحدث الممارسات العالمية والابتكارات في قطاع النقل العام، والتجارب المبتكرة لأنظمة النقل المستدامة، والحلول الرقمية المطبقة في كبرى المدن الذكية حول العالم والرائدة في مجال النقل، إضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي، والاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد خالد الكندي، إن مشاركة أجرة الشارقة في هذه القمة العالمية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الأجرة المستمرة في تبني أفضل الحلول المبتكرة التي من شأنها الارتقاء بمنظومة النقل في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى معايير الراحة والسلامة للمجتمع.

وأضاف الكندي: "نسعى من خلال المشاركة الاطلاع على التجارب العالمية الرائدة، والتواصل مع الخبراء وصناع القرار في قطاع النقل العام، بهدف تطوير خطط مستقبلية من شأنها تقديم خدمات نقل متطورة، ومستدامة، وصديقة للبيئة".

وعلى هامش القمة، التقى السيد خالد الكندي بمعالي الدكتور رميح بن محمد الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف في المملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد الدولي للنقل العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم استعراض التجارب الناجحة في البلدين، ومناقشة فرص التعاون المشترك، وسبل تبادل الخبرات لتطوير قطاع النقل وتحقيق التكامل الإقليمي في هذا المجال الحيوي.

يُذكر أن قمة الاتحاد الدولي للنقل العام تُعد منصة عالمية تجمع قادة القطاع وصناع السياسات والمختصين من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات التي من شأنها دعم المدن لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى التنقل للجميع.

و استقطبت القمة لعام 2025 أكثر من 10,000 مشارك من مشغلي وسائل النقل والجهات الحكومية وصنّاع السياسات ومورّدي القطاع من مختلف دول العالم، وبمشاركة أكثر من 400 عارض ونحو 340 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة أبرز القضايا والتوجهات المستقبلية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز منظومة النقل العام وتحقيق التنمية المستدامة في المدن حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن أجرة الشارقة، احدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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