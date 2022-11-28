بيروت – افتتح سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" مع العقيد محمد بيطار، قائد كلية فؤاد شهاب لقيادة الأركان، محطة طلال أبوغزاله للمعرفة لتقديم الدورات التدريبية المتخصصة للطلبة والباحثين من ضباط وعسكريين في الجيش اللبناني.

وخلال حفل الافتتاح، سلط المقدم جوزيف فرزلي الضوء على حياة الدكتور طلال أبوغزاله ونشأته ومعاناته التي حولها بالعلم والاجتهاد إلى نعمة، قائلا: "ها هو طلال أبوغزاله اليوم أمامنا، في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، التي تعتبر أعلى صرح عسكري أكاديمي في الجيش اللبناني، وأمام الضباط النخبة الذين دخلوا هذا الصرح عن جدارة، فضباط دورة الأركان قادة المستقبل، والدكتور أبوغزاله يخبرنا فعلاً وقولاً بأن السعادة وبلوغ الهدف ليست بما تحصل عليه بل بما تعطيه".

وأضاف فرزلي "لأن أبوغزاله آمن دوما بأنّ أجود أنواع العطاء هو العطاء من أجل المعرفة، وكما عهدناه سابقاً بعطائه الكبير تجاه المؤسسة العسكرية نجده اليوم يقدّم بأسلوبه الخاص هدية علمية ونقدية قيّمة لكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، نقول لك "أن تكون محبوباً أهمّ من أن تكون عظيماً".

من جهته توجه سعادة الدكتور طلال أبوغزاله بالشكر للضباط والعسكريين على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن ما يقدمه للجيش اللبناني ليس هبة ولا تبرعاً، بل هو واجب وطني يؤديه لجيش البلد الذي احتضنه عندما جاء لاجئاً من فلسطين مع عائلته عام 1948.

بدوره قدّم العقيد محمد بيطار درعاً تقديرياً لسعادته، مثمناً جهوده المبذولة لمحو الأمية الرقمية وتنفيذ خطة التحول الرقمي في لبنان بالتعاون مع الحكومة وقيادة الجيش اللبناني.

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