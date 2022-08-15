عمان : استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" في مكتبه، سعادة السفير الأردني في البرازيل السيد معن مساعدة، بمناسبة افتتاح مكتب جديد للمجموعة في البرازيل في مدينة ساوباولو.

وأبدى سعادة السفير اعتزازه بدخول المجموعة إلى سوق أمريكا اللاتينية حيث تعتبر "أبوغزاله العالمية" أول شركة أردنية تنتشر في دول "البريكس" بما فيها البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب افريقيا، حيث تعمل في هذه البلاد من خلال 11 مكتبا يقدم مختلف الخدمات المهنية والمنتجات التقنية.

كما عبّر السفير عن فخره بمنتجات التكنولوجيا والإلكترونيات التي تنتجها المجموعة، وسرعتها في التميز والتنافسية العالية، لافتا إلى سرعة انتشار تنبؤات الدكتور طلال أبوغزاله حول مستقبل العالم الاقتصادي والسياسي وظهورها على أرض الواقع، وحديث الصحافة العالمية عن تلك التنبؤات.

من جانبه أثنى الدكتور أبوغزاله على الدور الذي يؤديه السفير في البرازيل من تقديم المساعدة والمشورة اللازمة لجميع المستثمرين الأردنيين هناك، وخاصة ما قدمه من توجيه ودعم للمجموعة لإنشاء فرعها الجديد في أمريكا اللاتينية.

وأضاف أن المجموعة تعمل على تسريع إجراءاتها لإنشاء مصنعها للمنتجات التقنية في البرازيل ليخدم منطقة أمريكا اللاتينية ويوفر احتياجات السوق، خاصة في ظل الأوضاع السياسية العالمية التي ستؤدي إلى تزايد الطلب على هذه المنتجات.

وأكد الجانبان على أهمية تطوير سبل التعاون لتنمية وتطوير أعمال المجموعة وفي نفس الوقت لتقديم المنفعة للبرازيل ودول الجوار.

يشار إلى أن "طلال أبوغزاله العالمية" هي مجموعة عالمية للخدمات المهنية والتعليم والمنتجات التقنية، تعمل في أكثر من 100 مكتب حول العالم.

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