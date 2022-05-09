عمان - عقدت جمعية المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة اجتماعها السنوي برئاسة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المجمع، وبحضور ومشاركة عدد من أعضاء الهيئة الإدارية.

وخلال الاجتماع تم استعراض نشاطات وإنجازات المجمع خلال العام الماضي، والتي ركزت على توطيد أطر التعاون مع العديد من المؤسسات المختلفة بهدف تلبية متطلبات المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي المتعلقة بمجالات التحول الرقمي.

وفي كلمته الافتتاحية أكد الدكتور أبوغزاله على ضرورة التعاون مع جامعة الدول العربية، من خلال مبادرات ومشاريع خاصة في مجال رقمنة البرلمانات العربية والتحول الرقمي، والتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومع المنظمات المهنية المتخصصة المنبثقة عنها، في برامج تنمية المعرفة ومحو الامية الرقمية، وفي مجال الذكاء الاصطناعي.

ودعا الدكتور أبوغزاله، بصفته رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، إلى الاستعانة بالتقنيات والخبرات المهنية المتوفرة في المجموعة المهنية العالمية التي تنتشر في أكثر من 100 مكتب حول العالم.

وتضمن الحضور عدد من أعضاء المجمع منهم نائب رئيس المجمع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأسبق المهندسة مها العلي، وعضو المجمع وزير تطوير القطاع العام الأسبق معالي السيدة ياسرة غوشة، بالإضافة إلى رئيس هيئة المديرين لجمعية "إنتاج" السيد عيد أمجد الصويص، وعدد من مدراء ورؤساء شركات ومؤسسات محلية.

وتم تشكيل لجنة من المشاركين لوضع اقتراحات للتحول الرقمي الشامل للمؤسسات الحكومية والخاصة في الأردن، وتقديمها للجهات المختصة.

واستعرض مدير المجمع المهندس أشرف الحسيني تقرير أعمال الجمعية لسنة 2021 الذي يوضح الأنشطة التي تمت والتي جاءت امتداداً للإنجازات السابقة والتي تهدف إلى بناء القدرات ذات العلاقة بمجالات تقنيات المعلومات والإدارة المعرفية باختصاصاتها ومجالاتها كافة، وصولاً إلى أن يكون المجمع على قمة المؤسسات والمنظمات المهنية الدولية وأن يحقق جميع الأهداف التي أنشئ من أجلها.

وخلال الاجتماع، تم بحث البيانات المالية وتقرير الهيئة الإدارية للجمعية عن أعمالها المنتهية في 31/12/2021 وإقرارها، ومناقشة البيانات المالية الختامية، والموازنة العامة التقديرية لعام 2022 وإقرارها، بالإضافة إلى انتخاب شركة الفيصل كمدقق حسابات للعام 2022.

يشار إلى المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة تأسس كجمعية غير ربحية في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تسجيله بشكل رسمي في عمَّان تحت أسم "المجمع العربي للإدارة"، حيث جاء تأسيسه نتيجة لإدراك شاغلي المناصب الإدارية ورجال الأعمال لأهمية وتبعات دورهم في خدمة مجتمعات الأعمال في أقطارهم، وفي عام 2015 تم تعديل أسمه ليصبح "المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة" بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية الحديثة في مختلف القطاعات وخلق الإدارة المعرفية.

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