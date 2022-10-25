عمان – استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" معالي الأستاذ الدكتور عباس الحلبي وزير التربية والتعليم العالي اللبناني لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير عملية التعليم في لبنان.

وفي مستهل اللقاء، قدم الدكتور أبوغزاله شرحاً عن خدمات أبوغزاله العالمية المتخصصة في مجال التعليم والتعلم الرقمي وشبكات البحث والتعليم، بالإضافة إلى خدمات كلية أبوغزاله الجامعية للابتكار.

وأكد الدكتور أبوغزاله على ضرورة اعتماد وزارة التربية والتعليم في لبنان "الحقيبة الرقمية" في المدارس عن طريق تحويل الكتب المدرسية إلى كتب إلكترونية، الأمر الذي سيخفف عبء الإنفاق على موازنة الوزارة، بالإضافة إلى اعتماد نظام التعليم التفاعلي الذي سيثري تجارب ومصادر المعرفة لدى الطلاب.

وأشار أبوغزاله إلى الخطة التي يعمل على تنفيذها مع الجهات الرسمية في الدولة اللبنانية للتحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية، وأكد الدكتور أبوغزاله أن التحول الرقمي هو المستقبل والأداة الأمثل لمواجهة ما يتعرض له لبنان، مؤكدا استعداد المجموعة لتوفير خدمات التحول الرقمي للوزارة، وأشار أيضا إلى ورقة مفهوم خدمات استشارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني والتي تتضمن مجموعة من الخدمات الاستشارية تحت مسمى التحول الرقمي والمكننة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتي ستقدمها "أبوغزاله العالمية" للصندوق.

وبين الدكتور أبوغزاله أن المجموعة تضع جميع إمكاناتها وخبراتها في مساعدة الوزارة للوصول إلى هذه الأهداف، مؤكداً على ضرورة مواكبة عملية التحول الإلكتروني في جميع إدارات الدولة، بما فيها التعليم.

ودعا إلى ضرورة التوجه نحو التنمية الضرورية بدلا من التنمية المستدامة، مؤكدا استعداد المجموعة للتعاون مع الوزارة في عدة مجالات منها التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية.

من جانبه، وجه معالي الوزير الحلبي الشكر للدكتور أبوغزاله على إتاحة الفرصة للاطلاع على دور "أبوغزاله العالمية" في المساهمة بالنهوض بمستوى التعليم في المؤسسات التعليمية بالدول العربية، وتحقيق الجودة وضمانها من خلال منح الاعتمادية من المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم "أروقا"، مبينًا التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمادية التي تحد من النهوض في العملية التعليمية ومواكبة المستجدات التكنولوجية.

وأشار الوزير الحلبي إلى واقع التعليم في لبنان، وما تعانيه الوزارة من أزمات أثرت على إمكانيات الوزارة، وقدرتها على تأمين الاحتياجات اللازمة للمدارس والمعاهد، خاصة التمويل اللازم لطباعة الكتب المدرسية واللوازم المدرسية لهذا العام.

وأبدى الوزير اهتماما بدراسة وتقييم البرامج وأنظمة الكمبيوتر في الوزارة، موجها الشكر للدكتور أبوغزاله على نية مجموعته بالقيام بتلك الدراسة.

وحول التجربة الفنلندية في التعليم، بين الأستاذ لؤي أبوعصبه مستشار مكتب الدكتور أبوغزاله بأن المجموعة عكفت على دراسة التجربة الفنلندية من خلال لجنة مختصة منبثقة عن ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي، وأصدرت توصياتها للاستفادة من تلك التجربة، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد وزارة التربية والتعليم اللبنانية بهذه التوصيات لدراستها، والاستفادة منها.

وكان قد حضر اللقاء السيدة رمزه سعد مديرة مكتب وزير التربية والتعليم العالي اللبناني وعدد من المدراء التنفيذين في "طلال أبوغزاله العالمية" المختصين في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتطوير التعليم.

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