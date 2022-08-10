عمان ; زار سعادة السيد ابراهيم العواودة السفير الأردني في جنوب افريقيا، سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" في مكتبه، بمناسبة افتتاح مكتب جديد للمجموعة في جنوب افريقيا.

ووجه السفير التهنئة للدكتور أبوغزاله على افتتاح المكتب، وأبدى اعتزازه وفخره بدخول المجموعة إلى سوق التكنولوجيا والإلكترونيات، وسرعة التميز والتنافسية العالية، مشيرا في ذات الوقت إلى سرعة انتشار تنبؤات الدكتور طلال أبوغزاله حول مستقبل العالم الاقتصادي والسياسي حول العالم وظهورها على أرض الواقع.

من جانبه أثنى الدكتور أبوغزاله على الدور الذي يؤديه سعادة السفير في جنوب افريقيا من تقديم المساعدة والمشورة اللازمة لجميع المستثمرين الأردنيين هناك، شاكرا له بشكل خاص ما قدمه من توجيه ودعم لإدارة المكاتب الجديدة في المجموعة في إنشاء فرعها في جنوب افريقيا.

وأكد الجانبان على تعزيز سبل التعاون لتنمية وتطوير أعمال المجموعة وفي نفس الوقت لتقديم الخدمات المناسبه لجنوب افريقيا والدول المجاورة.

وتطبيقا لمقترحات السفير، باشرت المجموعة بتوسيع نشاطات وخدمات مكتبها في جنوب افريقيا لتمتد إلى دول الجوار، نظرا لاعتماد هذه الدول على جنوب افريقيا "المستقرة اقتصاديا".

ويقدم مكتب المجموعة في جنوب إفريقيا العديد من الخدمات منها الاستشارات التعليمية والإدارية والاقتصادية والاستراتيجية وتخطيط موارد المشاريع، إضافة إلى خدمات التدريب المهني والفني، ونقل التقنية وإدارة المشاريع، وخدمات المستثمرين واستشارات الأعمال، والموارد البشرية وخدمات التوظيف، والحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني وتدقيق أمن تقنية المعلومات، وتطوير وتصميم المواقع، والترجمة الفورية والمهنية، وتعريب المواقع، وتسجيل أسماء المجال، والتخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات والاتصالات، والتدريب على مهارات تقنية المعلومات والإنترنت وامتحاناتها، ووكالة أنباء الملكية الفكرية، وتقييم أعمال وموجودات الملكية الفكرية وخدمات الأعمال التجارية، وتسجيل وحماية الملكية الفكرية، وتجديدات الملكية الفكرية، وحماية وإدارة حقوق الملكية، وخدمات التحول الرقمي وتصميم وصناعة الأجهزة التقنية.

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