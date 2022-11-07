عمان: استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" في مكتبه الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية لبحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة.

وفي بداية اللقاء أثنى الدكتور أبوغزاله على حسن استضافة الجامعة لأعمال الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في نسخته الثالثة، كما أثنى على السمعة الأكاديمية الرائدة للجامعة، وكلياتها وأقسامها المختلفة وما تقدمه من نموذج متميز يعتمد على التقنيات والتجهيزات الحديثة لتقديم مخرجات تخدم المجتمع وتسهم في تمكين الطلبة، بقيادة رئيسها وجهوده ورؤيته الثاقبة.

وخلال اللقاء، الذي حضره الدكتور بسام بشايرة مستشار المسؤولية المجتمعة في الجامعة، تم بحث التعاون في عدة مجالات منها تطبيق برنامج اعتماد الجودة في التعليم، بالتعاون مع المنظمة العربية لضمان الجودة (AROQA) والتي يرأسها الدكتور أبوغزاله ويرأسها فخريًا أمين عام جامعة الدول العربية، وتأسيس مركز طلال أبوغزاله المعرفي مزودا بأجهزة شركة طلال أبوغزاله للتقنية (TAG-TECH)، لخدمة البحث العلمي في الجامعة وتقديم الدعم اللازم للجامعة للحصول على ISO 26000 الخاص بالمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى تطبيق برنامج شهادة مؤهل "محاسب دولي عربي قانوني معتمد" لطلبة تخصص المحاسبة في الجامعة.

من جانبه، ثمن الدكتور الوديان ما تقدمه مجموعة طلال أبوغزاله من خدمات، ودورها الريادي في الاقتصاد والتعليم وحماية الملكية الفكرية، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز التعاون بما يحقق أهداف الجانبين في تقديم خدمات مميزة للطلبة والمجتمع المحلي.

#بياناتحكومية

- انتهى -