عمّان – استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، في مكتبه السيد عبد الديوالي محمد، رئيس ومؤسس اتحاد جامعات الجنوب العالمي لبحث سبل التعاون.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور أبوغزاله عن تقديره للعمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد لتطوير التعليم والبحث في العالم الجنوبي. وقال: "إن هذا التعاون شهادة على التزامنا المشترك برعاية المواهب وتعزيز الابتكار ومعالجة التحديات التعليمية التي تواجه العالم".

وأشار إلى أن مجموعة طلال أبوغزاله العالمية ستطلق منصّتها التعليمية "تاجيبيديا المعرفة" قريبا، مبينا أنه تم إعدادها من خلال كوادر المجموعة المتخصصين في البرمجة بطريقة تلبي احتياجات وتوقعات المستخدمين والطلبة بسهولة وفعالية، لمواكبة التطور التكنولوجي، والتعلم الرقمي الذي بدأ يأخذ دورا محوريا في مستقبل التعليم.

ولفت الدكتور أبوغزاله إلى أن المجموعة تلعب دورًا هاما في الثورة الرقمية، حيث أن الخدمات المهنية التي توفرها هي بناء القدرات وتطوير المهارات، وتحديداً أساليب وأدوات التعلّم والتدريب، المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد عن اعتزازه بالزيارة. وشدد على أهمية الشراكات والتعاون الدولي في تحقيق أهداف ورسالة التعليم، مشيرا إلى أن الاتحاد ملتزم بتعزيز التعليم والبحث في العالم الجنوبي Global South، حيث يجمع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من مناطق متنوعة للتعاون في المبادرات التي تعزز التميز الأكاديمي والابتكار والتنمية المستدامة.

واتفق الجانبان على التعاون في تنظيم مؤتمر اتحاد جامعات العالم الجنوبي، والذي سيتم عقده في شهر أيار القادم في الأردن، بمشاركة شخصيات ومؤسسات من مختلف دول العالم.

يشار إلى أن اتحاد جامعات العالم الجنوبي GSUA هي مبادرة أطلقتها الشبكة العالمية لعلماء أفريقيا وآسيا (AASGON) وهي الدول الموقعة على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وعضو في أصحاب المصلحة في المملكة المتحدة من أجل التنمية المستدامة ((UKSSD. وتهدف المبادرة إلى

تطوير التعليم والبحث في العالم الجنوبي، وتجمع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من مناطق متنوعة للتعاون في المبادرات التي تعزز التميز الأكاديمي والابتكار والتنمية المستدامة.

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