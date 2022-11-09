عمان: استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله في مكتبه الدكتور محمد قاسم الحمد عضو مجلس الأمناء في اتحاد المترجمين الدوليين لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأكد الدكتور أبوغزاله على أهمية دور الاتحاد في دعم المترجمين وتعزيز مهنة الترجمة وتسهيل التواصل فيما بينهم، مؤكدا دعم الاتحاد من خلال أي من الخدمات التي توفرها "طلال أبوغزاله العالمية" وخاصة شركة الترجمة.

ورحب الدكتور أبوغزاله بالتعاون مع الاتحاد لخدمة المهنة، داعيا مترجمي شركة أبوغزاله إلى الانضمام إلى الاتحاد لما يقدمه من خدمات تفيد المهنة والمهنيين في هذا المجال، وخاصة في مجالات التحول الرقمي.

من جانبه نقل الدكتور محمد قاسم الحمد تقدير رئيس الاتحاد الأستاذة وديان مرتضى للدور الرائد للدكتور أبو غزالة في دعم حركة الترجمة في الوطن العربي. وقال الدكتور الحمد أن مهنة الترجمة كغيرها من المهن والمجالات، تواجه التطورات التكنولوجية من حيث الأساليب والتقنيات والأدوات، مبينة أن الاتحاد ومن خلال خدماته يساهم في متابعة هذه التطورات من خلال الدورات التدريبية المتخصصة وورشات العمل والندوات الثقافية التي ينظمها باستمرار.

يشار إلى أنه تم تأسيس اتحاد المترجمين الدوليين في لبنان عام 2021 وهو اتحاد مستقل غير ربحي، يسعى إلى تسهيل الاتصال بين المترجمين العرب وطلاب الجامعات في أي مجال يتعلق باللغات والترجمة ووكالات الترجمة وعملائها (سواء في لبنان أو دول عربية أخرى)، ويفتح الاتحاد أبوابه أمام جميع الأعضاء والمترجمين لمناقشة ومواكبة الأمور المتعلقة بالترجمة ومستقبلها.

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