بيروت - وقّع سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبوغزاله العالمية، ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان الدكتور محمد كركي مذكّرة تفاهم بهدف دعم خطة التحول الرقمي في الضمان الاجتماعي اللبناني.

خلال زيارته إلى المبنى الرئيسي للضمان الاجتماعي التي رافقه فيها رئيس مجلس المديرين في شركة طلال أبوغزاله وشركاه الأستاذ صلاح أبوعصبه والوفد المرافق، جال أبوغزاله في أقسام المبنى واطلع على الخدمات المختلفة التي يقدمها الصندوق للمواطنين.

وفي مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، أكد الدكتور أبوغزاله حرصه على توقيع هذه المذكّرة بنفسه وذلك تعبيراً منه عن الامتنان والوفاء للبنان، الوطن الذي احتضنه وكان نقطة انطلاقته إلى العالم والعالميّة، مشيرا إلى أن لبنان وفي هذه المرحلة الأصعب بتاريخه سوف يتفوّق على العالم بأسره في صناعة الإبداع والنجاح.

وقد عرض أبوغزاله ربط الصندوق بمحطات المعرفة المزمع إنشاؤها، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وستكون باكورة المحطات تلك التي افتتحها في الجامعة اللبنانية، بحيث سيتم ربط هذه المحطات المجهّزة بشكل كامل من مجموعة طلال أبوغزاله العالمية بخط إنترنت خاص ومجاني، الأمر الذي سوف يتيح تأمين الاتصال بين الدولة وأي مواطن إلكترونياً.

بدوره توجّه الدكتور محمد كركي بالشكر الجزيل إلى "القامة الاقتصادية والعلمية والوطنية الكبيرة الدكتور أبوغزاله"، واصفاً إيّاه ب "العاشق للبنان"، وقد أثنى على التعاون السابق بين المجموعة وصندوق الضمان حيث أنجز الطرفان عام 2003 المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات في الضمان وكان السبب الأبرز في عدم توقّف الصندوق عن تقديم الخدمات للمضمونين في حرب تمّوز 2006 كما في أزمة انتشار وباء كورونا عام 2020.

وقدّم الدكتور كركي خطة التحوّل الرقمي ومشروع الأرشفة الإلكترونية للدكتور طلال أبوغزاله الذي اعتبرهما إنجازاً حقيقيًّا ودرساً يجب أن يحتذى به ويعتمد ليطبّق في ميادين مشابهة.

وفي نهاية اللقاء، قدّم الدكتور كركي للدكتور أبوغزاله درع الجمعيّة العربيّة للضمان الاجتماعي بصفته رئيساً لها، موجها الدعوة له لتكريمه من قبل الجمعية على إنجازاته وعطاءاته لفلسطين والأردن ولبنان والعالم العربي والعالم أجمع.

كما سلّم الدكتور كركي نسخة من خطة التحول الرقمي والمكننة الشاملة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الأستاذ صلاح أبوعصبه وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الخدمات والدعم الذي يمكن ان تقدمه مجموعة طلال أبوغزاله لتنفيذ هذه الخطة.

وتمّ تكليف شبكة التحوّل والحوكمة الرقمية في لبنان ممثلة بالمنسق العام للشبكة الدكتور نديم منصوري بمتابعة التنسيق مع أبوعصبه لتنفيذ المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها لضمان استمرارية الاستراتيجية المتعقلة بالتحول الرقمي.

يأتي توقيع المذكرة كثمرة للرغبة التي أبداها الطرفان في التعاون والعمل المشترك، وتمكين الصندوق من إنجاز خطّة التحوّل الرقمي من خلال تنفيذ جميع خدمات التحول الرقمي والخدمات المتعلقة بالأرشفة والفهرسة الإلكترونية، ونشر الوعي الخاص بتقنية المعلومات والاتصالات، والحلول الإلكترونية، وطرق تأمين الملفات وأمن المعلومات، حلول البرمجيات ونظم ال ERP إلى جانب الاستشارات الخاصة بالطاقة المتجددة.

كما سيتم دراسة احتياجات الصندوق من برامج بناء القدرات والتدريب على مهارات تقنية المعلومات والإنترنت ومحو الأمية الرقمية، والمساهمة في تصميم برامج جديدة حسب الاحتياجات والمتطلبات، بالإضافة إلى التعاون في مواضيع دراسات الجدوى الاقتصادية المتخصصة والمناقصات والاستعانة بخبرات الاستشاريين لدى الطرفين.

واتفق الجانبان أيضا على التعاون في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع اللازمة لتطوير الصندوق والحصول على الدعم اللازم من خلال الحصول على المنح الداخلية والخارجية.

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