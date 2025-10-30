إبراز دائرة الطاقة في أبوظبي ريادتها في قطاع الطاقة من خلال استعراض منظومة سلامة غاز البترول المسال وجهود تنظيم قطاع النفط وفق أعلى المعايير العالمية.

مشاركة مبادراتها المتقدمة لتعزيز الابتكار والسلامة، عبر أطر تنظيمية حديثة تستشرف المستقبل وتدعم استدامة قطاع الطاقة.

أبوظبي: تستعرض دائرة الطاقة في أبوظبي ريادتها في مجال تعزيز السلامة في قطاع الطاقة والابتكار والتميّز التنظيمي خلال مشاركتها في "معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول" (أديبك) 2025.

وتسلط دائرة الطاقة الضوء على نهجها الموحّد في حوكمة قطاع الطاقة، عبر منظومة متكاملة تجع بين الأنظمة المعزَّزة بقدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والأطر التنظيمية المتقدمة لسلامة غاز البترول المسال والإشراف على منتجات النفط. وتشارك دائرة الطاقة في معرض ومؤتمر)أديبك( 2025 في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل، في القاعة رقم 5، منصة رقم 5352، حيث تستعرض جهودها الاستراتيجية في تعزيز جاهزية قطاعي الطاقة والمياه في أبوظبي لمستقبل أكثر أماناً واستدامة، بما يعزز كفاءة القطاع ويدعم مسيرة التنمية الشاملة .

وتتضمن منصة دائرة الطاقة خمس مناطق تفاعلية مخصصة لاستعراض أبرز مشاريع قطاع المواد البترولية، حيث تتيح للزوار التعرف على آلية الحصول على التصاريح، وتجربة المساعد الذكي «مايد»، والاطلاع على مبادرة «أسطيل»، إضافة إلى استعراض منظومات اللوائح والسياسات البترولية، ومنطقة توعوية متقدمة بتقنية الواقع الافتراضي للتعريف بسلامة الغاز. وتأتي هذه المناطق لتعزيز وعي الجمهور وإبراز جهود الدائرة في تطوير منظومة الطاقة في أبوظبي.

وتتولى دائرة الطاقة في أبوظبي مسؤولية تنظيم قطاع منتجات النفط ومنظومات الطاقة والمياه، مع تطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في القطاعات ذات الصلة. وتضطلع الدائرة بدور محوري في تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي تسهّل مسيرة أبوظبي نحو منظومات أكثر موثوقية وأمانًا واستدامة في مجالي الطاقة والمياه. وتواصل الدائرة قيادة هذا التحوّل من خلال تعزيز التنويع والكفاءة، وتشجيع تبنّي مصادر الطاقة المتجددة، ودمج التقنيات المبتكرة.

نبذة عن دائرة الطاقة - أبوظبي

تأسست دائرة الطاقة - أبوظبي في عام 2018 برؤية تتمثل في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع مستدام وبيئة آمنة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع السياسات واللوائح التنظيمية والاستراتيجيات التي تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة في الإمارة، وتطوير وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق منظومة طاقة ذات كفاءة عالية. كما تعمل دائرة الطاقة على ضمان حماية مصالح المستهلكين والتقليل من آثار قطاع الطاقة على البيئة، مع ضمان توفير خدمات طاقة موثوقة وآمنة وبأسعار مناسبة من خلال تبني أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة.

