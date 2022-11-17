توفر خدمة التاكسي المائي خيارات نقل إضافية للجمهور بين ياس باي ومرسى ياس ومرسى البندر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أبوظبي البحرية، التي تم تأسيسها من قبل دائرة البلديات والنقل ومجموعة موانئ أبوظبي لتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم الممرات المائية في إمارة أبوظبي، عن إطلاق خدمة تاكسي مائي جديدة بالتعاون مع شركة "ميرال" الرائدة في تطوير وجهات وتجارب ترفيهية متميزة في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن منطقة ياس باي وشاطئ الراحة.

وتسهم خدمة التاكسي المائي الجديدة في تحسين الربط بين عدد من الواجهات البحرية الفريدة في الإمارة، وتوفر خيارات نقل إضافية للجمهور. وستبدأ بالعمل بين المواقع ذات الطلب المرتفع على هذا النوع من النقل في ياس باي ومرسى ياس ومرسى البندر مع خطط لإطلاق محطات أخرى مستقبلاً، وستكون متاحة لسبعة أيام في الأسبوع وفق جداول زمنية محددة بفاصل زمني يبلغ ساعة واحدة بين الرحلات ما يضمن توافر المراكب البحرية الناقلة في كل محطة.

وقال سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات، دائرة البلديات والنقل: "نتعاون بشكل وثيق مع مجموعة موانئ أبوظبي من خلال أبوظبي البحرية، لتوفير خدمات متقدمة تعزز الربط بين المناطق المختلفة في الإمارة، وتسهم في جعل التنقل بين الوجهات ذات الطلب المرتفع على هذه الخدمات أكثر سهولة بالنسبة لسكان إمارة أبوظبي وزوارها على حد سواء".

وأضاف: "تسلط خدمة التاكسي المائي الجديدة الضوء على جهودنا والتزامنا بتطوير خدمات بحرية حديثة وعصرية ترسخ مكانة إمارة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات المنشودة للعمل والإقامة والزيارة".

من جهته قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميرال": "تؤكد شراكتنا مع أبوظبي البحرية في إطلاق خدمة التاكسي المائي الجديدة التزامنا بتعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام، حيث سيحظى سكان الإمارة وزوارها بفضل قنوات الربط المحسنة بفرصة التنقل واستكشاف الخدمات والوجهات المتميزة التي تتمتع بها الجزيرة والاستمتاع بها".

وأضاف: "يأتي إطلاق خدمة التاكسي المائي الجديدة ثمرة للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج التجريبي لخدمة النقل المائي الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري ضمن إطار خطط "ميرال" لتحسين تجربة السكان والزوار في جزيرة ياس وذلك من خلال توفير منظومة نقل مائي جيدة لكل الراغبين بالتنقل بين أرجاء الواجهة المائية في ياس باي".

من جانبه قال سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية: "يشكل إطلاق خدمة التاكسي المائي في منطقة ياس باي وشاطئ الراحة خطوة على قدر كبير من الأهمية في استراتيجيتنا طويلة الأمد لتطوير منظومة نقل مائي عام عالمية المستوى في إمارة أبوظبي تحسن قنوات الربط وتشجع السياحة وترسخ مكانة الإمارة كوجهة بحرية رائدة".

وأضاف: "نتطلع إلى توفير تجربة نقل فريدة للجمهور عبر الممرات المائية في إمارة أبوظبي من خلال هذه الخدمة الجديدة، كما نهدف إلى تطوير منظومة نقل متعدد الوسائط في الإمارة".

وتتيح خدمة التاكسي المائي الجديدة منظومة مستدامة للنقل العام، وتوفر قنوات ربط مفعمة بالمشاهد الجميلة وتصل إلى المجتمع في منطقة الراحة، كما تشجع السياح على استكشاف المواقع المتميزة على الواجهة البحرية لجزيرة ياس والتي تشهد تنامياً في شعبيتها، ومن ضمن ذلك موسم سباقات "فورمولا 1" لعام 2022 والذي ستقام فعالياته في حلبة مرسى ياس. وستقوم أبوظبي البحرية عبر خدمة التاكسي المائي الجديدة وللمرة الأولى بدعم هذا الحدث المتميز من خلال توفير خيارات نقل جديدة إلى موقع الحدث لعشاق هذه السباقات.

وتجدر الإشارة إلى أن أبوظبي البحرية تأسست عام 2020، وتشرف على الموانئ التجارية والمجتمعية كافة في الإمارة، وعلى المراسي الترفيهية، والسفن، ومستخدمي الممرات المائية (التجارية والخاصة)، وشركات الخدمات البحرية، وغيرها من البنى التحتية البحرية.

كما تتولى أبوظبي البحرية مهمة تطوير استراتيجية القطاع البحري وضمان الامتثال من خلال تطبيق القوانين والتشريعات اللازمة المتعلقة بالممارسات في المراسي البحرية، وتسجيل الأصول البحرية، وتنظيم الأنشطة البحرية، وتطوير وصيانة بنى تحتية آمنة للممرات المائية، والتحقيق في الحوادث، ومشاركة البيانات والمعارف الخاصة بالقطاع البحري.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية ضمن مجموعة كيزاد التي تعد أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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نبذة عن أبوظبي البحرية

تأسست "أبوظبي البحرية" في عام 2020 لتكون الجهة المسؤولة عن الممرات المائية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي.

وتعمل "أبوظبي البحرية" تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، وبإشراف دائرة البلديات والنقل، وتقوم بتنظيم القطاع البحري في الإمارة عبر توفير البنى التحتية البحرية عالمية المستوى، وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة في مياه الإمارة.

للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: admaritime.ae.

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نبذة عن "ميرال":

ميرال" هي المطور الرائد للوجهات على مستوى أبوظبي، تجمع وتوحّد الناس والأماكن من خلال توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. وهي المسؤولة عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بالشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية، وفنادق ومطاعم ومتاجر تجزئة. واليوم تحتضن جزيرة ياس "عالم فيراري أبوظبي" و"ياس ووتروورلد أبوظبي" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي" و"كلايم أبوظبي" وملعب "ياس لينكس" للجولف وياس مول وحلبة مرسى ياس ومرسى ياس وعشرة فنادق تشمل "فندق وارنر براذرز أبوظبي" وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس في "ياس باي"، الواجهة البحرية الرائدة في أبوظبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.miral.ae.

لمحة عن جزيرة ياس:

تعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، وتقع على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة و50 دقيقة فقط من دبي. وتقدم جزيرة ياس، البالغ مساحتها 25 كيلومتر مربع، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، بدءاً من المدن الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات، والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية الترفيهية. واليوم، تحتضن جزيرة ياس ثلاث مدن ترفيهية فريدة حائزة على جوائز هي عالم وارنر براذرز أبوظبي، وعالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي، كلايم أبوظبي، وجهة المغامرات التي حطمت الأرقام القياسية العالمية؛ وحلبة مرسى ياس التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي؛ وياس مارينا؛ وملعب ياس لينكس للجولف الحائز على جوائز؛ وياس مول، مركز التسوق الأكبر في أبوظبي، وواجهة ياس باي البحرية، وجهة الجذب المتميزة والنابضة بالحياة في قلب أبوظبي والتي تضم الرصيف البحري 71 بطول ثلاثة كيلومترات ومجموعةً متنوعة من منافذ الطعام عالمية المستوى ومتاجر العلامات التجارية الترفيهية. كما تحتضن الجزيرة 10 فنادق رائدة، بما فيها دبليو أبوظبي جزيرة ياس؛ وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس؛ وفندق دبليو بي أبو ظبي، أول فندق على طراز عالم وارنر براذرز في العالم؛ ودبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز جزيرة ياس؛ وكراون بلازا جزيرة ياس أبوظبي؛ وجزيرة ياس روتانا؛ وسنترو جزيرة ياس باي روتانا؛ وراديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس؛ وبارك إن راديسون جزيرة ياس؛ وستيبريدج سويتس أبوظبي، جزيرة ياس، بالإضافة إلى أكثر من 165 منفذ طعام ومسارح داخلية وخارجية، بما فيها نادي ماد والاتحاد أرينا، جميعها مزودة بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض.