أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل - دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، حملة السلامة البحرية في منطقة الظفرة، لطلاب المدارس في جزيرة دلما.

وتم تنظيم هذه الحملة بالتعاون مع - القيادة العامة لشرطة أبوظبي- مركز شرطة دلما، هيئة الدفاع المدني، بلدية مدينة الظفرة، مركز النقل المتكامل، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، شركة أبوظبي للخدمات الصحية (مستشفيات الظفرة).

وشارك في هذه المبادرة حوالي 132 طالب وطالبة من مدارس جزيرة دلما من الحلقة الدراسية السادسة إلى الثامنة، وذلك على متن العبارة التابعة لأبوظبي البحرية (الظفرة). وقدمت هيئة الدفاع المدني وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (مستشفيات الظفرة) عرضاً تفاعلياً حول إجراءات السلامة البحرية وكيفية استخدام معدات الإنقاذ المختلفة، كما زار الطلبة غرفة القيادة على متن العبارة وتعرفوا على الأجهزة الملاحية.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية: "نحن ممتنون للدعم الذي قدمته الجهات المحلية في منطقة الظفرة، وجهودهم في رفع مستوى الوعي بإجراءات الصحة والسلامة. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لأبوظبي البحرية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع حول السلامة البحرية وأهمية اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والالتزام بالإرشادات والتعليمات، كما نتطلع إلى إطلاق المزيد من الحملات التي تعزز سلامة مجتمعاتنا المحلية".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من حملات السلامة التي تطلقها أبوظبي البحرية خلال العام، والتي تركز على جوانب عديدة من أهمها حملات الوقاية من الحرارة وحملات التوعية بإجراءات السلامة واستخدام معدات وأدوات الحماية عند الإبحار، وغيرها من الحملات الخاصة بسلامة مستخدمي الدراجات المائية وجميع الوسائل البحرية.

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 30+ موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

نبذة عن أبوظبي البحرية

تأسست "أبوظبي البحرية" في عام 2020 لتكون الجهة المسؤولة عن الممرات المائية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي. وتعمل "أبوظبي البحرية" تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، وبإشراف دائرة البلديات والنقل، وتقوم بتنظيم القطاع البحري في الإمارة عبر توفير البنى التحتية البحرية عالمية المستوى، وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة في مياه الإمارة.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: admaritime.ae.