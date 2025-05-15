الرياض، ميامي، – وقّعت "آي سكويرد كابيتال"، الشركة العالمية المستقلة المتخصصة في إدارة الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، وصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) مذكرة تفاهم غير ملزمة بهدف تطوير استراتيجية استثمارية، تركز على قطاع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط.

ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تسريع وتيرة الاستثمار في القطاعات الحيوية للبنية التحتية في المنطقة، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، ودعم مبادراتها للتحول إلى مركز عالمي لرأس المال والابتكار. كما يسعى الصندوق إلى تعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيداً من الخبرة القطاعية والمنصة الاستثمارية العالمية لشركة "آي سكويرد كابيتال".

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة. وتتماشى مذكرة التفاهم مع جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في المملكة وتمكين المزيد من النمو في قطاع إدارة الأصول الدولي انطلاقاً من المملكة.

وتُعرف شركة "آي سكويرد كابيتال" بسجلها الحافل في تطوير وتوسعة شركات البنية التحتية، من خلال نهجها الاستثماري القائم على التفاعل المباشر مع فرق الإدارة، واعتماد أسلوب تشغيلي يركّز على تحقيق الكفاءة والنجاح التجاري. ومن خلال توظيف هذا النهج ضمن السياق الاستثماري الواعد في المملكة، تهدف الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة إلى دعم جهود المملكة في تطوير مشاريع البنية التحتية، وتوفير مستويات أعلى من الكفاءة والسيطرة والشفافية، إضافةً إلى استحداث فرص استثمارية في المملكة لشركاء عالميين يتبعون نفس النهج الاستثماري.

وفي إطار توسعها الإقليمي، أعلنت شركة "آي سكويرد كابيتال" عن نيتها افتتاح مكتب لها في الرياض خلال عام 2025، بهدف التركيز على الفرص المرتبطة بتحول الطاقة، والابتكار الرقمي، وتطوير البنية التحتية، وتنمية الأسواق المالية – وهي ركائز رئيسية ضمن أجندة التحول الوطني في المملكة.

وقال صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة "آي سكويرد كابيتال":"نفخر بشراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، أحد أبرز الصناديق السيادية عالميًا، والذي يتمتع برؤية طموحة لمستقبل الاستثمار. وتشكل مذكرة التفاهم امتدادًا لشراكتنا الناجحة مع الصندوق، وتؤكد التزامنا المستمر تجاه المنطقة، وإيماننا العميق بإمكانات المملكة كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار في قطاع البنية التحتية."

ومن الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم غير ملزمة وتخضع لاستكمال عدد من الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.

نبذة عن شركة "آي سكويرد كابيتال":

تُعد "آي سكويرد كابيتال" من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الاستثمار بقطاع البنية التحتية، حيث تدير أصولًا تتجاوز قيمتها 45 مليار دولار أمريكي. وتقوم الشركة بتأسيس وتوسعة شركات البنية التحتية الحيوية التي تقدم خدمات أساسية لملايين الأشخاص حول العالم. تشمل محفظتها أكثر من 90 شركة تعمل في أكثر من 70 دولة، وتغطي قطاعات مثل الطاقة والمرافق العامة والبنية التحتية الرقمية والنقل والبنية التحتية البيئية والاجتماعية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ميامي، ولديها فريقًا يضم أكثر من 300 متخصص في مكاتبها الواقعة في أبوظبي، ولندن، وميونيخ، ونيودلهي، وساو باولو، وسنغافورة، وسيدني، وتايبيه. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.isquaredcapital.com

نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية،

كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع

أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

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