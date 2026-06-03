أعلنت شركة زووم (zoom) إطلاق ZoomMate، أول زميل عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي الوكيل، بهدف توفير مساحة عمل ذكية تساعد المستخدمين على الانتقال من محادثات العمل إلى التنفيذ الفاعل ضمن السياق المطلوب خلال العمليات. ويستند ZoomMate إلى رؤية zoom لمنظومة العمل التنفيذية، التي أعلنت عنها في مارس، والتي تربط سياق المحادثات المباشرة بالبحث الوكيل، وتنفيذ مهام سير العمل، وتفعيل الوكلاء المخصصين، وإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي.

ويساعد ZoomMate المستخدمين على تجاوز التعقيدات الناتجة عن تشتت الأدوات وعدم اكتمال دورة سير العمل، من خلال إظهار المعلومات عبر zoom وأنظمة الأعمال المتصلة، وإنشاء مخرجات بالاعتماد على سياق الاجتماعات وبيانات المؤسسات، وتنسيق خطوات المتابعة عبر تدفقات مهام العمل، دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المختلفة. ويعكس هذا التحول رؤية zoom طويلة الأمد لبناء منظومة عمل تنفيذية تحول المحادثات إلى أعمال مكتملة.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال راسل ديكر، رئيس قسم المنتجات في zoom: "ما يدفع إلى اختيار zoom هو حقيقة بسيطة: ما من شركة أخرى توفر الأدوات التي توفرها zoom لكل محادثة تُتخذ فيها قرارات العمل. وقد بُني ZoomMate على هذه الفكرة. قبل الاجتماع وفي أثنائه وما بعده، يربط ZoomMate ما تم الاتفاق عليه بما يجب تنفيذه لاحقًا عبر كل نظام تستخدمه في أعمالك".

وأضاف: "يتحوّل السوق اليوم من أدوات ذكاء اصطناعي منعزلة عن سياق العمل، إلى حلول قادرة على الربط الوثيق بين القرارات والبيانات وسير العمل على مستوى المؤسسة. فكثير من حلول الذكاء الاصطناعي ما زالت تعمل على هامش بيئة العمل، مع قدرة محدودة على الوصول إلى السياق الآني الذي يوجّه القرارات. أما ZoomMate فيقدّم مقاربة مختلفة، إذ يعمل داخل المحادثات التي تتشكل فيها القرارات، ما يمنحه سياقًا مؤسسيًا مباشرًا، ويجعل توصياته أكثر ارتباطًا بواقع العمل الذي تنجزه الفرق."

استخدم البحث الوكيل اليوم لأدوات zoom وكذلك لتطبيقات خارجية أيضاً.

قدرات ZoomMate: البحث، التنسيق، والإنجاز

يقدّم ZoomMate قدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي الوكيل، تمكّن الفرق من تحويل الرؤى والتحليلات إلى نتائج ملموسة.

البحث الوكيل: ربط المعرفة المؤسسية بكل محادثة

يساعد ZoomMate المستخدمين على البحث عبر zoom والويب وأنظمة الأطراف الثالثة للوصول إلى المعلومات الأكثر صلة بالمشاريع، أو الحسابات، أو مهام الدعم، أو السياسات، أو الاستفسارات التجارية.

من خلال الاتصال بمصادر بيانات مثل ServiceNow وSalesforce وWorkday، وفهرسة أنظمة المؤسسات المتكاملة لدى المستخدمين، يستطيع ZoomMate إظهار معلومات من ملفات المؤسسة، بما في ذلك سجلات التعاون مع العملاء، والقضايا المفتوحة، وتذاكر الخدمة، ومقالات المعرفة، وتحديثات عن المشاريع، والملفات، وغيرها من مكونات المحتوى لدى المؤسسة.

يمكن دمج السياق ذي الصلة من أدوات zoom المتنوعة مثل Zoom Meetings وPhone وChat مع غيرها من منصات التعاون المتصلة، بما في ذلك Google وMicrosoft، مباشرة ضمن آلية العمل، ليحصل المستخدمون على المعلومات التي يحتاجون إليها من دون التنقل بين الأدوات أو تشتيت التركيز.

تستند النتائج إلى المعرفة المتصلة داخل المؤسسة، مع مراعاة ضوابط الوصول والصلاحيات ومتطلبات الحوكمة المؤسسية.

بخلاف أدوات البحث المؤسسي التي تقتصر على فهرسة المستندات، يربط ZoomMate بين الملفات والسجلات والمحادثات التي تمنحها معناها وسياقها.

التنسيق: تنظيم المتابعة عبر الفرق والتطبيقات والأنظمة

تتيح طبقة الذكاء الاصطناعي الوكيل في ZoomMate تنسيقًا وتنفيذًا استباقيًا عبر مختلف الأنظمة، من خلال الجمع بين آليات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على العمل، والتعلّم والتكيّف داخل بيئات المؤسسات.

يمكن للوكلاء متابعة المشاريع الجارية، واستخلاص الخطوات التالية من سياق الاجتماعات، وبدء إجراءات المتابعة تلقائيًا، بما يضمن انتقالًا سلسًا من المحادثة إلى الإنجاز.

ينسّق ZoomMate تنفيذ المهام في الوقت الفعلي عبر الاجتماعات والتطبيقات والأنظمة، لتحويل العمليات المتكررة إلى آليات عمل قابلة للتكرار.

يقوم ZoomMate بجدولة الفعاليات في Google Calendar أو Microsoft Outlook، وتوجيه الطلبات إلى الأنظمة المناسبة.

يعمل ZoomMate على تحديث السجلات، وإنشاء مهام المتابعة، وصياغة رسائل العملاء، بالإضافة إلى إطلاق آليات العمل الخاصة بالتأهيل أو الدعم.

يساعد ZoomMate على تقليل فجوات التسليم من خلال ربط سياق المحادثات بخطوات التنفيذ.

الإنجاز: تحويل الاجتماعات وسياق العمل المؤسسي إلى مخرجات نهائية جاهزة

يُحوّل ZoomMate الاجتماعات إلى نتائج ملموسة، حيث يقوم تلقائيًا بإنشاء عروض تقديمية، ووثائق، وجداول بيانات، وتقارير، وخطط مشروعات انطلاقًا من خلاصات محادثات الاجتماعات وسياق العمل في المؤسسة، مما يتيح للفرق الانتقال من مرحلة المناقشة إلى مرحلة التنفيذ بسرعة أكبر.

بفضل مجموعة منتجات zoom للذكاء الاصطناعي المخصّصة لزيادة الإنتاجية، بإمكان ZoomMate تحديث المخرجات بموازاة تطوّر القرارات، مما يضمن تحديث الخطط، والوثائق، والمخرجات الأخرى في الوقت الفعلي من دون الحاجة إلى المزامنة اليدوية.

على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد حصريًّا على الأوامر النصّية أو تبنّي السياق يدويًا، يفسّر ZoomMate مضمون النقاشات ليُولّد مخرجات موثوقة ذات صلة مباشرةً مع السياق العام للاجتماع، إضافةً إلى تقديم المحتوى في شكل عروض تقديمية، ووثائق، وجداول بيانات.

تأسيس مسارات عمل لأتمتة المهام الروتينية وزيادة الإنتاجية.

كيف يمكن للفرق استخدام ZoomMate

يتكامل ZoomMate مع سير عمل الفرق الحالية لتقديم المساعدة في الوقت الفعلي وضمان استمرارية العمل بدءًا من الاجتماع الأوّل وصولًا إلى مرحلة التنفيذ النهائية. وبإمكان الفرق؛ وعبر ربط سياق المحادثة ببيانات المؤسسة، أتمتة المهام الإدارية المتكررة، والتركيز على المهام التنفيذية التي تتمتّع بقيمة عالية.

العاملون في مجال المعرفة : بإمكان المستخدمين أن يطلبوا من ZoomMate استخراج المعلومات الأساسية من Google Docs، وفتح مشكلات أداة Jira، وإبراز النقاشات الحديثة على Slack قبل بدء الاجتماع. بعد ذلك، يمكنهم أن يطلبوا من ZoomMate إدارة الأحداث وجدولتها في Google Calendar أو Outlook بدون الحاجة إلى البحث عن أوقات توافر كل شخص على حدة. وأخيرًا، بإمكان ZoomMate مساعدة المستخدمين في تتبّع معلومات محددة عبر مختلف المستندات ومصادر البيانات، مثل Google Drive وSharePoint، للحصول على تحديثات المشروعات، بالتزامن مع استعمال المحادثة كمصدر مرجعي موثوق.

: بإمكان المستخدمين أن يطلبوا من ZoomMate استخراج المعلومات الأساسية من Google Docs، وفتح مشكلات أداة Jira، وإبراز النقاشات الحديثة على Slack قبل بدء الاجتماع. بعد ذلك، يمكنهم أن يطلبوا من ZoomMate إدارة الأحداث وجدولتها في Google Calendar أو Outlook بدون الحاجة إلى البحث عن أوقات توافر كل شخص على حدة. وأخيرًا، بإمكان ZoomMate مساعدة المستخدمين في تتبّع معلومات محددة عبر مختلف المستندات ومصادر البيانات، مثل Google Drive وSharePoint، للحصول على تحديثات المشروعات، بالتزامن مع استعمال المحادثة كمصدر مرجعي موثوق. فرق المبيعات : بإمكان ZoomMate الحصول على تفاصيل الحسابات من Salesforce قبل إجراء المكالمة، وتحديث سجلات الفرص فور انتهائها، وصياغة مقترحات المتابعة باستخدام نص الاجتماع، من دون الحاجة إلى قيام مندوب المبيعات بالتبديل بين التطبيقات.

: بإمكان ZoomMate الحصول على تفاصيل الحسابات من Salesforce قبل إجراء المكالمة، وتحديث سجلات الفرص فور انتهائها، وصياغة مقترحات المتابعة باستخدام نص الاجتماع، من دون الحاجة إلى قيام مندوب المبيعات بالتبديل بين التطبيقات. فرق المنتجات والهندسة : بإمكان ZoomMate استخراج معلومات أساسية عن المشروعات المرسومة من Google Docs، وتحديد المشكلات المفتوحة عبر Jira، وإبراز النقاشات ذات الصلة من أدوات التعاون، وتحويل بنود العمل إلى خطط منظمة أو تحديثات للحالة تعكس أحدث القرارات المُتخذة.

: بإمكان ZoomMate استخراج معلومات أساسية عن المشروعات المرسومة من Google Docs، وتحديد المشكلات المفتوحة عبر Jira، وإبراز النقاشات ذات الصلة من أدوات التعاون، وتحويل بنود العمل إلى خطط منظمة أو تحديثات للحالة تعكس أحدث القرارات المُتخذة. فرق الموارد البشرية والعمليات: بإمكان ZoomMate الإجابة عن الأسئلة العامة المرتبطة بالسياسات من قواعد بيانات المعرفة المتصلة، وتوجيه طلبات الموظفين إلى النظام المناسب، والقيام بتفعيل إجراءات الإعداد تلقائياً فور تأكيد تاريخ بدء عمل الموظف الجديد.

يساعد Zoom Slides في تحويل محادثات الاجتماعات إلى مهام مُنجزة بالكامل.

المحادثات كأداة تنسيق في منظومة العمل الحديث

مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في برمجيّات بيئة العمل، لا يكمن التحدّي التالي في مجرد إنتاج المزيد من المحتوى أو تلخيص المزيد من الاجتماعات فحسب، بل في مساعدة الفرق على إنجاز الأعمال والمهام التي تنشأ عن المحادثات. وتعتقد zoom أنّ المحادثات تُشكّل طبقة السياق وأداة التنسيق في بيئة العمل الحديثة، لأنّها تستخلص القرارات، والخطط، والموافقات، والاعتراضات، والخطوات التالية التي تقود إلى تحقيق مخرجات أعمال تجارية قيّمة.

يتمحور تصميم ZoomMate حول هذه الفكرة. وبفضل ربط سياق المحادثة بأنظمة المؤسسة وعمليات التنفيذ التي يقوم بها وكلاء الذكاء الاصطناعي، يساعد ZoomMate الفرق على الانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ من دون الحاجة إلى إعادة بناء السياق بواسطة أدوات منفصلة. ويعكس ذلك رؤية zoom الأشمل للمنصة كنظام عمل ينطلق من المحادثات ليحوّل التعاون المباشر إلى عمل مُنجز بالكامل.

يتوفر ZoomMate اليوم للمستخدمين عبر الإنترنت وللعملاء المباشرين في أمريكا الشمالية، بسعر يبدأ من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم الواحد شهريًّا، مع رصيد مخصّص للذكاء الاصطناعي. ومن المتوقّع أن يتمّ طرح الخدمة لصالح قطاعات صناعية إضافية ومناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في وقت لاحق من هذا العام.

*ملاحظة: على الرغم من أنّ ZoomMate أصبح متوفراً بشكل عام، قد لا يتسنى لجميع المستخدمين الوصول إليه على الفور، حيث يجري تعميم إطلاقه بشكل تدريجي.

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