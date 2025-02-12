يستخدم Zoom AI Companion خدمة OCI للاستدلال والوصول إلى البيانات وإمكانات سيادة الذكاء الاصطناعي

الرياض، المملكة العربية السعودية تستخدم Zoom Communications، Inc، منصة العمل الأولى للذكاء الاصطناعي للتواصل البشري البنية التحتية من Oracle Cloud (OCI) لدعم مساعد الذكاء الاصطناعي لديها من الجيل التالي، وهو Zoom AI Companion في المملكة العربية السعودية. تساعد OCI شركة Zoom في الحفاظ على بيانات العملاء في المنطقة وتقديم حلول الذكاء الاصطناعي أولاً. ما يوفر للمستخدمين مساعدين شخصيين للذكاء الاصطناعي يساعدون في تحديد أولويات عملهم وتقديم استجابات قائمة على السياق للمساعدة في تحضير الاجتماعات وتنفيذها ومتابعتها.

يساعد Zoom AI Companion المستخدمين في تبسيط أيام عملهم من خلال المساعدة في مجموعة من المهام المختلفة، بما في ذلك تلخيص الاجتماعات وسلاسل المحادثات والمحادثات الهاتفية وصياغة رسائل المحادثة وإنشاء تسجيلات ذكية قابلة للبحث والإجابة على أسئلة الاجتماع والمزيد، داخل تطبيق Zoom Workplace. لدعم الامتثال إلى اللوائح السعودية مع الحفاظ على الأداء من المستوى الأعلى، عملت Zoom على تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي لديها للعمل بكفاءة على أشكال OCI GPU الفعَّالة. ويعتمد إطلاق "AI Companion" في المملكة العربية السعودية على نجاح دخول Zoom إلى السوق المملكة العربية السعودية والتماشى مع الهدف الأوسع لـ Zoom المتمثل في دعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية كما هو موضح في رؤية 2030.

وفي هذا السياق قال فيلتشامي سانكارلينجام، رئيس قسم المنتجات والهندسة في Zoom: "تُعد المملكة العربية السعودية سوقًا رئيسية لشركة Zoom، ونحن نواصل الاستثمار في Zoom Workplace و AI Companion لتقديم حلول تلبي الاحتياجات الفريدة للشركات هنا. من خلال تحسين AI Companion للعمل بكفاءة مع أشكال GPU في منطقة OCI محلية، نحن نمكّن الشركات السعودية من الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي دون مواجهة قيود."

ومن جانبه قال كاران باتا، نائب الرئيس الأول في البنية التحتية من Oracle Cloud: "تمتلك Oracle وZoom شراكة طويلة الأمد، ويسرنا أن نكون قادرين على مساعدة الشركات المحلية في المملكة العربية السعودية على الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي أولاً مثل Zoom AI Companion في عملياتها اليومية." "يوضح التقديم الناجح لـ AI Companion في المملكة العربية السعودية كيف تساعد إمكانات OCI القوية للسيادة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المؤسسات الأكثر ابتكارًا في العالم في نشر حلول الذكاء الاصطناعي المُحسنة مع تلبية المعايير التنظيمية ومعايير الامتثال في جميع أنحاء العالم."

اختارت Zoom خدمة OCI بسبب مزاياها في الأداء وقابلية التوسع والموثوقية وأمان السحابة الفائق، مما ساعد Zoom في زيادة قدرة خدمتها للمستخدمين المتزامنين. تتيح OCI الآن الاستدلال عبر Zoom AI Companion في منطقة Oracle Cloud في الرياض ومنطقة Oracle Cloud في جدة لخدمة عملاء Zoom في المملكة العربية السعودية.

تسرّع OCI من الاستدلال بالذكاء الاصطناعي

يستفيد مبتكرو الذكاء الاصطناعي مثل Zoom من إمكانات الذكاء الاصطناعي المُصممة لغرض معين من OCI لتشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الأكثر طلبًا أسرع وأكثر موثوقية. يمكن لمثيلات وحدة GPU دون أنظمة تشغيل من OCI تشغيل التطبيقات التي تتضمن معالجة اللغة الطبيعية ورؤية حاسوببة وأنظمة التوصيات. يعمل فريق الدعم الهندسي المُخصص من Oracle مع العملاء بدءًا من التخطيط وحتى الإطلاق للمساعدة في ضمان النجاح. توفر OCI مرونة فنية واقتصادية فائقة، بما في ذلك التسعير المنخفض وعمليات النشر المرنة مع الحوسبة والأجهزة دون أنظمة تشغيل، والترحيل الأسهل للتطبيقات المحلية.

حول السحابة الموزعة من Oracle

توفر السحابة الموزعة من Oracle مزايا السحابة مع مزيد من التحكم والمرونة. وتشمل مجموعة السحابة الموزعة من Oracle ما يلي:

السحابة العامة: تخدم مناطق السحابة العامة فائقة السرعة أي حجم من المؤسسات، بما يشمل المؤسسات التي تتطلب ضوابط سيادية صارمة من الاتحاد الأوروبي. ويمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق هنا .

هنا السحابة المخصصة: يمكن للعملاء تشغيل جميع خدمات OCI السحابية في مراكز البيانات الخاصة بهم باستخدام منطقة OCI المخصصة، كما يمكن للشركاء إعادة بيع خدمات OCI السحابية وتخصيص التجربة باستخدام Oracle Alloy. كما تدير Oracle أيضًا خدمات سحابية حكومية أمريكية وبريطانية وأسترالية مُنفصلة ومناطق سحابية معزولة لأغراض الأمن القومي الأمريكي. توفر كل من هذه المنتجات مجموعة كاملة من السحابة والذكاء الاصطناعي التي يمكن للعملاء نشرها كسحابة سيادية.

السحابة المختلطة: تقدم OCI الخدمات السحابية الرئيسة محليًا عبر Oracle Exadata Cloud@Customer وCompute Cloud@Customer، وهي تدير بالفعل عمليات النشر في أكثر من 60 دولة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد البنية التحتية لـ OCI Roving Edge، التي تتكون من عمليات تكوين مُتعددة للأجهزة عالية الأداء المتينة والمحمولة العملاء في الاستفادة من الاستدلال بالذكاء الاصطناعي عن بُعد على الحافة.

السحابة المتعددة: يتم نشر OCI فعليًا داخل جميع موفري السحابة فائقة النطاق، بما في ذلك AWS وGoogle Cloud وMicrosoft Azure، مما يوفر زمن وصول منخفضًا وخدمات قاعدة بيانات Oracle المتكاملة في الأصل، بما في ذلك Oracle Database@AWS وOracle Database@Azure وOracle Database@Google Cloud وOracle HeatWave على AWS. تتيح Oracle Interconnect لـ Microsoft Azure وOracle Interconnect لـ Google Cloud للعملاء الجمع بين الإمكانات الرئيسة عبر الخدمات السحابية.

نبذة حول شركة Oracle

توفر Oracle مجموعات متكاملة من التطبيقات بالإضافة إلى البنية التحتية الآمنة والمستقلة في Oracle Cloud. لمزيد من المعلومات عن Oracle‏ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: ORCL)، يرجى زيارة موقعنا: www.oracle.com.

العلامات التجارية

تُعدُّ Oracle وJava وMySQL وNetSuite علامات تجارية مسجلة لدى شركة Oracle. كانت NetSuite أول شركة سحابية فتحت معها أبوابًا إلى عصر جديد من الحوسبة السحابية.

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