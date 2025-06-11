في خطوة تاريخية نحو تعزيز البنية التحتية العالمية للاتصالات، وقع تحالف يضم أربعة من أبرز مشغلي الاتصالات على مستوى العالم: شركة زين-عمانتل الدولية ZOI والشركة المصرية للاتصالات، وشركة بي سي سي دبليو جلوبال الصينية، وشركة سباركل الإيطالية، مذكرة تفاهم لبناء نظام الكابل البحري "AAE-2".

يستهدف المشروع إنشاء كابل بحري للربط الرقمي من الجيل التالي يربط بين هونج كونج، وسنغافورة وإيطاليا عبر ممرات أرضية آمنة وعالية السعة من خلال مروره بتايلاند وشبه الجزيرة العربية ومصر، ومن المخطط أن يقدم الكابل سعات غير مسبوقة، ويسهم في تعزيز الربط الدولي السلس وعالي الاعتمادية عبر القارات الثلاث.

يمتد "AAE-2" إلى وجهات استراتيجية إضافية على طول المسار، مما يرسخ مكانته كأحد أبرز مشاريع الربط الرقمي العالمي ، ويواكب AAE-2 الطلب المتزايد على الخدمات السحابية، ونقل المحتوى، ومبادرات التحول الرقمي عبر هذه المناطق. كما يتميز الكابل الجديد بدمجه بين البنية التحتية البحرية والبرية لتوفير مسارات مرنة ومتنوعة تلبي احتياجات المستقبل وتضمن اتصالا آمنا وعالي الأداء.

وامتدادًا لما حققه الكابل البحري "AAE-1"، سيضم نظام الكابل البحري "AAE-2" أحدث الابتكارات التكنولوجية المتقدمة التي توفر سعات عالية غير مسبوقة تلبي الاحتياجات الهائلة لحركة الاتصالات وتدعم المجتمعات والشركات في القارات الثلاث.

يقود هذا المشروع المشترك تحالف عالمي من مجموعة من أكبر مشغلي الكابلات البحرية، وهم الشركة المصرية للاتصالات وشركة زين-عمانتل الدولية وشركة بي سي سي دبليو جلوبال، وشركة سباركل، والذين سيتشاركون ما لديهم من خبرات وموارد لتوفير بنية تحتية عالمية. ويمثل هذا المشروع الرائد خطوة محورية لتلبية الطلب المتزايد على وجود بنية تحتية قوية للإنترنت تسهل نقل البيانات بسرعات أكبر، وتعزز الاتصال بين العديد من المناطق. وتكرس هذه المجموعة من الشركات جهودها لضمان نجاح مشروع هذا الكابل الذي يمثل تحولاً نوعياً في مجال البنية التحتية البحرية ويسهم في تشكيل مستقبل الربط الدولي.

وعلق سُهيل قادر، الرئيس التنفيذي لشركة زين-عمانتل الدولية، قائلا: "يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية محورية لشركتنا والمنطقة ككل. ومن موقعنا الاستراتيجي كمعبر رقمي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، نحرص على الإسهام في الجيل القادم من حلول الاتصالات AAE-2 بشكل يجسد رؤيتنا في ربط القارات الثلاث، ويعكس التزامنا بتقديم مسارات أرضية وبحرية عالية السعة ومتوافقة مع متطلبات الذكاء الاصطناعي. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الحيوي الذي سيعزز من تدفق البيانات، ويحفز الأسواق الناشئة، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو."

وعلق فريدريك تشوي، الرئيس التنفيذي لشركة بي سي سي دبليو جلوبال، قائلا:"تفخر شركة بي سي سي دبليو جلوبال بالمساهمة في مبادرة إنشاء نظام الكابل البحري "AAE-2"، مستندين على سجلنا الحافل في دعم البنية التحتية العالمية الحيوية. فبعد دورنا البارز في نجاح نظام الكابل البحري "AAE-1"، يسعدنا أن نساهم بخبراتنا في إنشاء الكابل البحري "AAE-2"، وهو نظام متقدم من الكابلات البحرية عالية السعة، يربط بين آسيا وأوروبا. وتؤكد هذه الشبكة من الجيل التالي لأنظمة الكابلات البحرية مدى التزامنا المستمر بإتاحة اتصال مرن وآمن وقابل للتوسع بين الأسواق الرئيسية مثل هونج كونج، مما يعزز النمو الرقمي في المستقبل."

وعلق إنريكو باجناسكو، الرئيس التنفيذي لشركة سباركل، قائلا:"يعد نظام الكابل البحري "AAE-2" من المشروعات المبتكرة التي تتماشى تمامًا مع استراتيجية سباركل طويلة الأمد لتعزيز الاتصال بين آسيا، وأفريقيا وأوروبا من خلال زيادة تنوع المسارات وضمان أعلى مستوى من المرونة في شبكات الاتصال. ففي السنوات الأخيرة، استثمرنا في أنظمة الكابلات البحرية الجديدة وأسسنا محطات إنزال متقدمة على طول هذا المسار الاستراتيجي، مما يعزز التزامنا بتقديم خدمات اتصالات عالمية موثوقة. ومن أبرز مبادراتنا أنظمة كابلات بلو رامان البحرية، التي تربط إيطاليا بالهند عبر مسار مبتكر، بالإضافة إلى تطوير محطتي الإنزال بصقلية في باليرمو وبخانيا في جزيرة كريت، وكذلك إنشاء منصة إنزال بحرية جديدة قابلة للتوسع في جنوة بإيطاليا. واليوم نخطو خطوة جديدة إلى الأمام من خلال المشاركة في إنشاء نظام الكابل البحري "AAE-2"، مساهمين بذلك في إنشاء بنية تحتية مميزة تجمع بين الحلول الأرضية والبحرية لتوفير اتصال آمن عالي السعة ومنخفض التردد لدعم التحول الرقمي للشركات والمجتمعان في جميع أنحاء العالم."

وعلق محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قائلا:"ساهمنا على مدار السنوات الماضية باستثمارات كبيرة، وعقدنا العديد من الشراكات المهمة لتطوير بنيتنا التحتية المتقدمة من الكابلات البحرية، والتي نراها اليوم تتكامل وتتوسع باستمرار. ويأتي بناء نظام الكابل البحري "AAE-2" امتدادًا لقصص نجاحنا كمشغل عالمي في مجال البيانات الرقمية، كما يعد شهادة جديدة على التزامنا بتحسين الاتصالات الرقمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العاملة بالمجال. وسيستفيد نظام "AAE-2" أيضًا من إمكانية الوصول للكابلات البحرية الأخرى والتوصيل المتبادل فيما بينهم عبر نظام WeConnect الخاص بنا. إننا متحمسون للعمل إلى جانب شركة بي سي سي دبليو جلوبال، وشركة سباركل وشركة زين-عمانتل الدولية في هذا المشروع التحويلي الذي سيشكل مستقبل البنية التحتية الرقمية الدولية."

حول شركة زين عمانتل الدولية:

زين عمانتل الدولية هي الشركة الرائدة في مجال الجملة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم خدماتها للمشغلين الإقليميين، وشركات النواقل الدولية، والمزودين العالميين للخدمات السحابية، الذين يسعون للحصول على خدمات داخل المنطقة وخارجها. وتمثل هذه الشراكة المشتركة الأولى من نوعها تقدمًا كبيرًا في صناعة الاتصالات، ومن المتوقع أن تصبح قوة عالمية بفضل الحضور الإقليمي الواسع النطاق لشركة زين ونجاحها في مجالات التجزئة والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى القدرات الاستثنائية لشركة عمانتل في مجال الجملة والشبكات البحرية والبرية الدولية الشاملة. وتتعامل شركة زين-عمانتل الدولية مع جميع متطلبات الجملة الدولية لعمليات زين وعمانتل في ثماني دول، وتخدم أكثر من 50 مليون عميل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.zainomantel.com

عن شركة بي سي سي دبليو جلوبال

شركة بى سى سى دبليو جلوبال هى إحدى الشركات الرائدة بمجال رائدة البنية التحتية الرقمية، حيث تدعم الشركات للحصول على حلول اتصال تتسم بالمرونة، والكفاءة والأمان. من خلال ربط إحدى الشبكات المتميزة مع منصتنا Console Connect الحائزة على العديد من الجوائز. كما نقدم الدعم للشركات لتيسيير الربط بين الشبكات الرقمية بما تحمله من تعقيدات. بفضل انتشارنا الواسع النطاق بالأسواق الدولية، نساهم بتيسيير حركة الاتصالات ونقل البيانات بين الخدمات السحابية، والتطبيقات، ومراكز البيانات والأجهزة. نؤمن بأن جوهر عملنا يتمثل فى تقديم بنية تحتية من الشبكات ذات الأداء العالي والتى تلبي احتياجات الشركات والمجتمعات وتدعمها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا:http://www.pccwglobal.com.

عن شركة سباركل:

شركة سباركل هي المشغل العالمي لمجموعة TIM، وأول مزود خدمات دولي في إيطاليا ومن بين الشركات الرائدة بمجال الاتصالات عالميا، حيث تقدم مجموعة كاملة من خدمات البنية التحتية والاتصال العالمي – وتشمل خدمات توفير السعات التراسلية، وبروتوكول الانترنت، والشبكة الواسعة المعرفة بالبرمجيات، وخدمات تركيب الأجهزة التراسلية، وإنترنت الأشياء، والتجوال والصوت - لشركات النواقل الوطنية والدولية، وخدمات المحتوي، ومقدمي خدمات الإنترنت، ومقدمى المحتوى/الوسائط، والشركات متعددة الجنسيات. باعتبارها لاعب رئيسي في مجال صناعة الكابلات البحرية، تمتلك شركة سباركل وتدير شبكة تزيد عن 600 ألف كيلومتر من الألياف الممتدة من أوروبا إلى إفريقيا والشرق الأوسط، وحتى الأمريكتين وآسيا. قوة مبيعاتها نشطة على مستوى العالم وموزعة على أكثر من 32 دولة.

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X: @TISparkle

عن الشركة المصرية للاتصالات:

الشركة المصرية للاتصالات هي الشركة الرائدة في مجال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تقوم مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تقدم مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات لقاعدة عملاء متنوعة. تخدم الشركة عملائها من الأفراد والمجتمعات العمرانية والشركات والمؤسسات الكبري والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتقدم المصرية للاتصالات حقيبة شاملة ومبتكرة ومتنوعة من الخدمات، من خدمات الصوت الثابت والمحمول إلى حلول البيانات والتي تمثل عنصرا أساسيا في بناء المجتمع الرقمي الحالي. تشمل هذه الخدمات أيضا الإنترنت عالي السرعة والحلول الذكية وخدمات مراكز البيانات وحلول الحوسبة السحابية المصممة خصيصا للشركات. بإرث غنى يمتد إلى 170 عاما، تواصل الشركة المصرية للاتصالات ريادتها في سوق الاتصالات المصرية من خلال توفير تكنولوجيا متطورة وبنية تحتية قوية وشبكة واسعة من الكابلات البحرية لتلبية احتياجات عملائها من الشركات والأفراد. يتضح دور الشركة المحوري في مجال الاتصالات في مصر من خلال تغطية شبكتها الممتدة ونطاق خدماتها الواسع وتفانيها في تعزيز الابتكار. بالإضافة إلى علامتها التجارية للهاتف المحمول "WE"، تمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة ملكية كبيرة تبلغ %45 في شركة فودافون مصر. ويتم تداول أسهم الشركة المصرية للاتصالات وأسهم الإيداع العالمية (رمز التداول: ETEL.CA، TEEG.LN) في كل من البورصة المصرية وبورصة لندن للأوراق المالية.

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قطاع علاقات المستثمرين

بريد إلكتروني: investor.relations@te.eg

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