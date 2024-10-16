دبي، الإمارات العربية المتحدة: بدأ بنك زراعات “Ziraat Bank”، المؤسسة المالية الرائدة في تركيا، مزاولة أعماله في مكتبه الجديد في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتعكس هذه الخطوة التزام البنك بتقديم الخدمات المالية لعملائه في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

سيركز مكتب البنك في مركز دبي المالي العالمي على تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية وتسهيل العمليات الدولية لعملائه، بما فيهم الشركات التركية. علاوةً على ذلك، سيلعب المكتب دوراً محورياً في دعم رواد الأعمال من دولة الإمارات في تأسيس وتوسيع أعمالهم من خلال شبكة مجموعة "زراعات المالية" التي تتمتع بحضور واسع في تركيا ودول أخرى عديدة.

وفي إطار تعليقه على هذا الإنجاز المهم، قال الدكتور إرتان ألتيكولاتش، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في بنك زراعات “Ziraat Bank” تركيا: "يتميز بنك زراعات ‘Ziraat Bank’بامتلاكه أوسع شبكة خدمات دولية بين البنوك التركية من خلال تواجده في 19 دولة و123 فرع حول العالم. ويؤكد افتتاح مقرنا في دبي التزامنا بتوسيع نطاق حضورنا العالمي؛ مستفيدين من بيئة الأعمال الواعدة والمزايا الاستراتيجية التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي."

يحظى مركز دبي المالي العالمي بمكانة راسخة كمركز مالي مرموق بين لندن وسنغافورة، وقد اكتسب ثقة 250 بنكاً، بما في ذلك 27 من أفضل 29 بنكاً ذو أهمية نظامية على مستوى العالم، وذلك بفضل سمعته القوية وبمسيرته الممتدة على مدى 20 عاماً نظراً لمستوى الشفافية والتنظيم الفعّال والبناء المعرفي الذي يتمتع به المركز.

من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا اختيار بنك زراعات “Ziraat Bank” المملوك للدولة التركية لمركز دبي المالي العالمي ليكون مقراً له في دولة الإمارات بما يدعم خططه التوسعية العالمية. ويعد المركز وجهةً رائدة تواصل جذب العديد من أقوى المؤسسات المالية في العالم، وذلك لما يتمتع به من منظومة أعمال عالمية المستوى وإطار قانوني وتنظيمي وبنية تحتية ملائمة لنمو الأعمال. ويشكل هذا الإعلان دليلاً واضحاً على جاذبية مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد لكبرى الشركات الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، مما يجعله المركز المالي العالمي الأول في المنطقة."

وفي العام الماضي، وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا، والتي من المتوقع أن تُسهم في زيادة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد أن بلغت حوالي 19 مليار دولار في عام 2023. علاوةً على ذلك، تربط البلدين علاقات مصرفية قوية تعززت بشكل أكبر من خلال الاستثمارات والتعاون الاستراتيجي المتنوع بينهما. وتأتي هذه الجهود تأكيداً على التزام كلا البلدين بخلق شراكة مالية متينة وهادفة بما يُسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز تبني النهج الابتكاري في القطاع المصرفي.

يتمتع بنك زراعات ‘Ziraat Bank’ بحضور قوي في منطقة الخليج، حيث يمتلك فروعاً في كل من مملكة البحرين ومدينة جدة وبغداد وأربيل، بالإضافة إلى مكتبه التمثيلي في القاهرة. ويعكس افتتاح البنك مقره الجديد في مركز دبي المالي العالمي رؤية البنك الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات موثوقة وواسعة النطاق تشمل جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 43.800 مهني لدى أكثر من 6,150 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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