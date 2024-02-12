دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل مجموعة عبد الواحد الرستماني، إحدى المجموعات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، في جهودها ومسيرتها الداعمة لتحقيق الابتكار التكنولوجي، حيث أعلنت عن شراكتها مع ZEEKR، العلامة التجارية المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية والتابعة لشركة جيلي القابضة. ويعكس هذا التعاون بين مجموعة عبد الواحد الرستماني وZEEKR، التقدم الاستراتيجي في قطاع التنقل المحلي، ويتيح الفرصة لتقديم مركبات تدمج بين أحدث التقنيات والتصميمات الجريئة والمميزة.



يتماشى هذا التعاون مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة، وتوصيات الاتفاقية النهائية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتحول إلى انبعاثات الوقود النظيف.



وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي في مجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات، في معرض تعليقه على هذه الشراكة: "تماشياً مع جهود الإمارات العربية المتحدة في اعتماد حلول التنقل المستدام، تؤكد مجموعة عبد الواحد الرستماني على التزامها التام بتقديم حلول تنقل ذات تكنولوجيا متقدمة، كما يكرس التعاون مع ZEEKR، إصرارنا على المساهمة في خارطة التنقل الأخضر في الدولة بتقديم منتجات عالمية مستوحاة من احتياجات قاعدة عملائنا المتنوعين".



وقال وانغ (كانون) هاو، المدير الإقليمي لشركة ZEEKR الشرق الأوسط وأفريقيا: "تقدم ZEEKR تجربة سيارات كهربائية فريدة ومتطورة تقنياً، تجسد جوهر علامتنا التجارية وفلسفتها المتمثلة بشعار "تخيل ما هو أبعد". ونؤكد على التزامنا بمواءمة جهودنا وأنشطتنا مع أهداف حكومة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالمركبات الكهربائية والتنقل الأخضر، ما يساهم بشكلٍ إيجابي في ممارسات النقل المستدامة في البلاد. وستساهم شراكتنا مع مجموعة عبد الواحد الرستماني في الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانة ZEEKR حيث نقدم سيارات بتصميم مبتكر ومميز. وتعمل ZEEKR على إعادة تعريف وصياغة معايير السيارات كونها علامة تجارية رائدة للسيارات الكهربائية بالتعاون مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، الذين يتمتعون بسجل حافل من النجاحات في تحديد احتياجات العملاء وتقديم تجربة استثنائية".



تم إعداد ZEEKR لإعادة تعريف معايير السيارات حيث تواصل ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة في مجال السيارات الكهربائية إلى جانب شركائنا، مجموعة عبد الواحد الرستماني، الذين يتمتعون بإرث دائم التطور في فهم تفضيلات العملاء وتقديم تجربة عملاء حائزة على جوائز.



ومن المقرر أن توفر مجموعة عبد الواحد الرستماني طراز ZEEKR 001 وZEEKR X في مارس 2024 لتقديم تجارب قيادة مبتكرة مع الاستفادة من التصميم الذكي والفاخر للمساحة الداخلية ووسائل الأمان المبتكرة والأداء الكهربائي على مستوى عالمي.



وسيتمكن العملاء من زيارة صالات العرض في أبوظبي ودبي للحصول على تجربة استثنائية. وستكون طرازات ZEEKR المتميزة متاحة لاختبارات القيادة والحجوزات ابتداءً من شهر مارس المقبل، ويمكن للعملاء زيارة zeekr.ae أو الاتصال بالرقم 800ZEEKR.



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