جناح الشركة سيوفر منصة لأحدث الحلول المدارة للخدمات الرقمية

لتحفيز قطاعات الأعمال والمؤسسات الحكومية في التحول الرقمي

جناح ZainTECH "صديق للبيئة" يستخدم مواد معاد تدويرها وهياكل سيعاد استخدامها التزاما بأهداف الاستدامة

دبي - أعلنت شركة "زين تك"ZainTECH - المزود الإقليمي للحلول الرقمية المتكاملة لمجموعة زين - عن مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال" في دبي، الحدث التكنولوجي الأبرز في أسواق المنطقة الذي يجمع نخبة من أشهر شركات التكنولوجيا لتحسين مستوى الاقتصاد والأعمال بقوة الابتكارات التكنولوجية.

وكشفت الشركة التي تقدم أكبر المتاجر الإقليمية الشاملة لمنصات الحلول والخدمات الرقمية في المنطقة، أنها ستشارك بجناح ( C10- قاعة21) مميز يبرز مكانتها الإقليمية كشركة تقنية محفزة لتحويل قطاعات الأعمال والمؤسسات الحكومية بالخدمات المميزة والحلول المدارة.

وأوضحت الشركة الأسرع نموا في تقديم خيارات الحلول المدارة للخدمات السحابية، الأمن السيبراني، خدمات البيانات، الحلول الرقمية، والطائرات بدون طيار والروبوتات أنها تركز على تنفيذ التقنيات الناشئة، والاستدامة لتمكين قاعدة عملائها من المؤسسات بتقنيات وحلول تواكب التطور في الأعمال والطلب المتزايد مستقبلا.

وأكدت ZainTECH أنها ستستعرض في جناحها الخاص الذي يضم قطاعات خدماتها التكنولوجية المبتكرة - بشكل يعكس مفهومها الخاص بخلق مستقبل رقمي مستدام - خططها ورؤيتها الشاملة في دعم بيئة الأعمال، والحلول الإبداعية، مبينة أنها بوصفها مزودا إقليميا رائدا للحلول الرقمية المتكاملة، فإنها تلعب دورا مؤثرا عندما يتعلق الأمر بتوليد تأثيرات اقتصادية إيجابية.

وأفادت الشركة أنها في ظل التنوع الحاصل في أساليب الحياة والتنمية الاقتصادية، وبيئة الأعمال الآخذة في النمو، فإنها تعمل على توفير الحلول الرقمية للشركات المتعددة الجنسيات عبر نقطة اتصال واحدة شاملة للمبيعات وخدمة العملاء، إذ توفر منصات ZainTECH حاضنات متطورة لمجموعة واسعة من خيارات الحلول المدارة للخدمات السحابية، الأمن السيبراني، خدمات البيانات، الحلول الرقمية، والطائرات بدون طيار والروبوتات.

وتعليقًا على المشاركة الافتتاحية لشركة ZainTECH في معرض GITEX Global، علق أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة ZainTECH، قائلاً: "توفر لنا المشاركة في GITEX Global منصة استثنائية لعرض أحدث ابتكاراتنا التكنولوجية، والتواصل مع خبراء الصناعة، وإقامة اتصالات قيمة مع العملاء والشركاء المحتملين من جميع أنحاء العالم. إنها فرصة لاستعراض رؤيتنا وخططنا الاستراتيجية التي نحرز فيها نموا على مستوى عملياتنا البينية، وتوسعاتنا في صفقات الاستحواذ التي ننفذها في أسواق المنطقة."

الجدير بالذكر أن شركة ZainTECH تستهدف تمكين العملاء من تبني التقنيات الحديثة التي تتناسب مع وتيرة الحياة، وتجاوز التطلعات والرغبات لمواكبة تطورات بيئة الأعمال استعدادا للمستقبل، فهي تضع التميز الرقمي والقدرة على تحقيق نتائج إيجابية لقاعدة عملائها في قمة أهدافها الاستراتيجية، فهي منذ انطلاقها في العام 2021 ككيان تكنولوجي لمجموعة زين - شركة الاتصالات الأبرز في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا - وهي تتوسع في اقتناء وجلب الإبداعات الرقمية التي تضمن توفير حلول مستدامة لضمان نمو الأعمال.

وكشفت الشركة أن هذا التوجه الاستراتيجي يبرزه مسار الاستحواذات التكنولوجية التي نفذتها خلال هذه الفترة القصيرة، مبينة أنها استحوذت على شركة Adfolks المتخصصة في الخدمات السحابية وتطوير مشاريع البنية التحتية الرقمية، إذ يُنظر إلى شركة Adfolks باعتبارها من الكيانات الناشئة المتخصصة في الخدمات السحابية ومشاريع البنية التحتية الرقمية، حيث نجحت في نشر سلسلة مبتكرة من الخيارات التي شملت خدماتPaaS ، كما أنها شريكا مُدارا لـ Microsoft Azure Cloud، وشريكا مختارا لـ AWS ولديها شراكة استشارية معGCP، واكتسبت عملياتها مؤخرا مزيدا من الزخم في البنية التحتية الحديثة، الأمان، التعلم الآلي، والبيانات.

مبينة أنها سبقت هذه الخطوة بالاستحواذ على شركة BIOS Middle East، وهي شركة رائدة في توفير خدمات السحابة الخاصة المُدارة في المنطقة، حيث تخدم من خلال تواجدها الإقليمي في الإمارات، السعودية، وعُمان، أكثر من 300 عميل عالمي وإقليمي، حيث تقوم بتقديم الخدمات المدارة والحلول السحابية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وفقاً لمؤشرات الأداء العالية والمحددة في اتفاق مستوى الخدمة، ويوفر أكثر من 140 متخصصا في BIOS خدمات متعددة كالـ CloudHPT و Amazon Web Services و Microsoft Azure والوصول المُدار إلى السحابة المتعددة والأمان كخدمة والبنية التحتية كخدمة والتعافي من الكوارث كخدمة.

وأكدت الشركة أن استراتيجية التوسع التي تقوم بها دفعت بمحفظة خدماتها إلى مراكز أفضل في الخدمات السحابية، مشاريع البنية التحتية، والبيانات، لتقديم خدمات تكنولوجية مبتكرة بقائمة خيارات واسعة في قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B، إذ نجحت ZainTECH في تعزيز قدراتها في خدمات الحوسبة السحابية الشاملة، وتزويد قاعدة عملائها بالخدمات الاستشارية والمهنية والمدارة، لتسريع عمليات التحول في القطاع الرقمي.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن جناح شركة ZainTECH سيستعرض الكيانات ذات التوجه الرقمي التابعة لمجموعة زين، حيث ستكون هناك الخدمات والحلول التكنولوجية للمزود الإقليمي للخدمات الرقمية Dizlee (منصة واجهة برمجة التطبيقاتAPI ) إذ تقدم شركة Dizlee الخدمات الرقمية التي تشمل خدمات الفوترة المباشرة، والتراسل والتوثيق الرقمي، وتملك هذه الشركة شراكات عالمية مع أكثر من 30 مزودا عالميا لخدمات OTT والحلول التي تقدم أكثر من 100 ابتكار رقمي، ومنذ انطلاقها قبل 5 سنوات قامت الشركة بمعالجة أكثر من 240 مليون معاملة دفع، وستكون هذه الفعاليات في معرض جيتكس فرصة للشركة لاستعراض خبراتها في منصات واجهات البرمجيات الـ API التي تسمح للمطورين الدوليين بالعثور على الأدوات والخدمات المناسبة على الفور، وفتح مصادر إيرادات جديدة من خلال منصات الـ API .

وعلى ناحية أخرى سيقوم جناح ZainTECH باستعراض منتجات شركة FOO، وهي من الشركات الإقليمية التي توفر خدمات شاملة في الابتكارات التكنولوجية، والاستشارات الرقمية وخدمات تجربة واجهة المستخدم المعروفة اختصاراً بـ (UI- UX)، علاوة على حلول تطوير التصاميم والتطبيقات ومواقع الانترنت، وخدمات التسويق الالكتروني وحاضنات الأعمال الناشئة، وسيكون هذا الحدث فرصة لتتعرف مجتمعات الأعمال على خدمات FOO في التحول الرقمي الذي قدمته للمؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة الرئيسيين في الأسواق الدولية مثل :Mastercard،Visa ، Benefit ،Zain Group ،PwC ، وMAF ، وتشمل منصات FOO المبتكرة حلول التحويلات المالية، المحافظ الرقمية، المعاملات الرمزية، والإقراض المصغر المؤتمت بالكامل، و أخيرا خدمات BNPL .

وإذ تؤكد شركة ZainTECH التزامها بجهود العمل الدولي والإقليمي المشترك بالمحافظة على توفير بيئة آمنة وشاملة، فإنها ستُشّيد جناحها في هذا المعرض باستخدام مواد معاد تدويرها، مع هياكل مصممة لإعادة الاستخدام، بما يتماشى مع التزاماتها بأهداف التنمية المستدامة، وحيث تضع الشركة الأم لشركة زين تك (مجموعة زين) الاستدامة في قلب كل ما تقوم به، وحرصها على توفير اتصال هادف يقود التغييرات المنهجية العادلة لتمكين المجتمعات، فإنها ستتخذ من فرصة تواجدها في معرض جيتكس لإطلاق أحدث تقاريرها في قيادة الفكر الذي ستستعرض فيه مبادراتها والتزاماتها بواجبات عقدها الاجتماعي في أسوق الشرق الأوسط وأفريقيا.

يذكر أن فعاليات جيتكس جلوبال ستجمع في هذه النسخة ثمان فعاليات رائدة في مجالات التقنية والشركات الناشئة، إذ تمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية، ويُعد جيتكس جلوبال منصة للابتكار ويحتضن مجموعة من الفعاليات الرائدة، بما فيها معرض "إكسباند نورث ستار" أكبر فعالية للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ و"عالم الذكاء الاصطناعي" المنصة المخصصة لابتكارات الذكاء الاصطناعي؛ ومؤتمر "ماركيتنغ مينيا"، الذي يركز على أحدث تقنيات التسويق، و"جيتكس إمباكت"، و"إكس فيرس" والهادف إلى دعم مختلف القطاعات في إطار تقنية الميتافيرس.

وتشمل أجندة أسبوع جيتكس للتقنية إطلاق قمة التمويل الرقمي "فينتك سيرج" و"قمة مستقبل البلوك التشين"، التي تتمحور حول أحدث ابتكارات تقنية البلوك التشين للتعاملات الرقمية والعملات المشفرة والويب 3.0 و"جلوبال ديف سلام"، أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين في منطقة الشرق الأوسط.

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