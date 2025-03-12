والتام، ماساتشوستس والرياض، المملكة العربية السعودية--(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")-- أعلنت Zain KSA اليوم عن اكتمال برنامج تحول رقمي واسع النطاق بالتعاون مع Netcracker Technology. وقد تم تحقيق التحول المعقد لنظام دعم الأعمال (BSS) ونظام دعم العمليات (OSS) عبر جميع خطوط الأعمال بنجاح في أقل من ثلاث سنوات.

ومع تطبيق أنظمة دعم الأعمال/دعم العمليات القائمة على السحابة، ستعمل Zain KSA على تعزيز تجارب العملاء وتوسيع نطاق نظامها البيئي التجاري والتوسع عبر الأسواق المجاورة، بما في ذلك خدمات التكنولوجيا المالية وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية. ويدعم التحول أيضًا تحسين الكفاءة التشغيلية، وهو ما يتجلى من خلال انخفاض وقت تطوير المنتج ووقت تنشيط خط العملاء بنسبة 50 بالمائة.

تعاونت Zain KSA مع Netcracker في تحول تقني شامل ومتكامل مدفوع بالذكاء الاصطناعي يعتمد على Netcracker Digital Platform، وهو الأساس لنظام دعم الأعمال (BSS) ونظام دعم العمليات (OSS) الرقمي السحابي، بالإضافة إلى مجموعة Netcracker الشاملة من الخدمات المدارة. وتضمن المشروع استبدال مجموعة أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية لشركة Zain KSA ونقل العملاء إلى الأنظمة الجديدة المستندة إلى السحابة.

صرحت المهندسة مها القرناس، نائبة الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة Zain KSA: "يعد التحول إلى أنظمة دعم الأعمال/أنظمة دعم العمليات المستندة إلى السحابة إنجازًا جديدًا للنظام البيئي الرقمي المتقدم لشركة Zain KSA. ويتماشى هذا التحول، الذي تم تحقيقه من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة Netcracker، مع هدف Zain KSA المتمثل في إنشاء رحلات رقمية كاملة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات. نحن فخورون بأننا استفدنا من طلب السوق على تقنية الجيل الخامس المستقلة. وتدعم أنظمتنا المستندة إلى السحابة مجموعة واسعة من حالات الاستخدام المبتكرة، مما يثري قدراتنا في مجال تقنية الجيل الخامس، ويضع معيارًا جديدًا في مجال الاتصال وتمكين تجارب تحويلية للعملاء في جميع أنحاء المملكة وخارجها لمواصلة تمكين جودة الحياة المعززة بالتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية".

وقال Benedetto Spaziani، المدير العام لشركة Netcracker: "نحن فخورون للغاية بلعب دور في برنامج التحول الهام هذا مع شركة رائدة في مجال تقنية الجيل الخامس ومبتكرة في السوق". "لقد كانت Zain KSA في طليعة تبني التقنيات الجديدة وتقديم الخدمات المبتكرة للعملاء، ونتطلع إلى أن نكون جزءًا من نجاحها المستمر".

بدأت Zain KSA في تحديث أنظمة دعم الأعمال/دعم العمليات الخاصة بها في أواخر عام 2021. تهدف المبادرة إلى تعزيز تجارب العملاء وتحسين الأمن السيبراني، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتحول الرقمي على مستوى البلاد.

حول Netcracker Technology

تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصاد رقمي. إن حلولنا المبتكرة وخدماتنا ذات القيمة وسجلنا المتواصل في التسليم مكن عملاءنا من النمو والنجاح لأكثر من ثلاثة عقود. مع أحدث التطورات التكنولوجية في المجالات الرئيسية بما في ذلك تحقيق الدخل من تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والأتمتة والصناعات الرأسية، فإننا نساعد مزودي الخدمة على تحقيق أهداف التحول الخاصة بهم وتطوير شركات الاتصالات الخاصة بهم إلى شركات التكنولوجيا وتحقيق نمو الأعمال والربحية.

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