ورش عمل نوعية بقيادة نخبة من الخبراء الإقليميين والعالميين

جلسات استشارية مخصصة لتعزيز قدرات رواد الأعمال وتطوير مشاريعهم

الكويت: أطلقت زين المرحلة الأولى من النسخة الإقليمية الجديدة لبرنامجها الريادي Zain Great Idea - أحد أبرز منصّات تسريع الشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة – بإقامة معسكرات تدريبية مُكثّفة للمُبادرين المشاركين، جمعت فيها نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين في أسواق زين.

وكشفت الشركة أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً لالتزامها بدعم الابتكارات التكنولوجية، وتعزيز دور روّاد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع التكنولوجي، وتمكين حضورهم في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضحت زين أن النسخة الجديدة من البرنامج انطلقت في عدد من الدول الخليجية والعربية، شملت الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، والإمارات، حاملةً معها رؤية طموحة وغاية لتمكين المبادرين من تطوير مشاريعهم وبناء نماذج أعمال أكثر تأثيراً واستدامة.

وأفادت أن فترة الأسابيع الأولى من البرنامج شهدت سلسلة من التدريبات المُكثّفة، ركّزت على محاور استراتيجية تشمل التسويق، التمويل، إدارة العمليات، والتحوّل الرقمي، بهدف تسريع نمو الشركات الناشئة وتأهيلها لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية بثقةٍ وكفاءة.

في الكويت، استضافت زين لقاءً تعريفياً جمع المشاركين مع شُركاء البرنامج في مقرّها الرئيسي بالشويخ وبحضور مسؤولي الإدارة التنفيذية، حيث تعرّف المشاركون خلاله على خارطة طريق المُعسكر التدريبي وأهدافه ومحتواه، وذلك ضمن النسخة الإقليمية من البرنامج التي انطلقت أخيرا لفتح آفاق الإرشاد والتمويل والتجارب العالمية أمام المبادرين في الكويت وأسواق المنطقة.

وحرصت الشركة أن يتعرف المشاركون بشُركاء البرنامج لمعرفة أدوارهم وفرص الدعم التي يقدّمونها خلال الموسم، منهم المسؤولين التنفيذيين في ZainTECH وZain Ventures، ومؤسس شركة نيزك تك عبدالعزيز الضبيب، ومؤسس شركة كوادرو للاستشارات الإدارية سعود السبيعي، والشريك المؤسس لشركة بريزمك ميديا عمر العثمان، والرئيس التنفيذي لشركة بريزمك ميديا فهد الإبراهيم.

وتضمّنت فعاليات المعسكر التدريبي جلسات استشارية فردية سريعة بين المشاركين وعدد من الموجّهين والمرشدين المتخصصين، وذلك لتطوير مهاراتهم في مختلف مجالات الأعمال التي تُسهم في تسريع شركاتهم نحو تحقيق النمو المستدام والتوسع في السوق.

وأشرف على تقديم المحتوى الخاص بالمعسكر نُخبة من المُدرّبين والمتخصصين والخبراء العالميين والمحليين، منهم البروفسيور باريس دي ليتراز من جامعة IE Business School الرائدة في إسبانيا والمتخصصة في دراسات إدارة الأعمال، والذي يحمل خبرات تفوق 20 عاماً في مجالات الاستثمار ورأس المال، وهو المدير التنفيذي لـ IE Venture Labs التي تعتبر أكبر مسرعة أعمال ناشئة في أوروبا، وهو مؤسس لعدد من الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والإدارة.

كما ضم المعسكر التدريبي بول ماركا الرئيس التنفيذي لشركة Parallax Global Advisors، وشغل سابقاً منصب نائب المدير المساعد في جامعة Stanford، وهو يُعدّ من أبرز المتحدثين حول الابتكار وريادة الأعمال ودور التكنولوجيا في إعادة تعريف التعليم وسوق العمل.

هذا بالإضافة إلى غاييل أبو عبدو، وهي رائدة أعمال متخصصة في مجالات الموارد البشرية وتطوير المؤسسات والتسويق الرقمي وسلوكيات المستهلكين، وتشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة Ivy & Company لتطوير الابتكار، بالإضافة إلى منصب تطوير الابتكار والتحوّل في شركة Nestle الشرق الأوسط سابقاً، وهي أستاذ مساعد في جامعة IE Business School.

كما شاركت في المعسكر نُورهان الظن، وهي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Noor Coaching المتميزة في البرامج التدريبية والاستشارية الموجهة لروّاد الأعمال وأصحاب الأعمال الناشئة، وقامت بمشاركة خبراتها الاستشارية في مجالات الاستثمار والخدمات المالية مع أكثر من 450 شركة ناشئة في 6 دول مختلفة.

وشارك في المعسكر أيضاً نخبة من موظفي زين المتخصصين في مختلف المجالات، مثل حلول الأعمال، والمبيعات، والحلول التقنية، وتطوير الأعمال، إلى جانب عدد من مؤسسي الشركات الناشئة المشاركين في النسخ السابقة من Zain Great Idea، الذين شاركوا رحلتهم والتجارب التي اكتسبوها بالبرنامج مع المشاركين الجُدد.

هذا العام، انطلقت أعمال البرنامج بدعم قوي من Zain Ventures - الذراع الاستثماري لمجموعة زين في التكنولوجيات الناشئة، وZainTECH - ذراعها الإقليمي للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تم وللمرة الأولى في تاريخ البرنامج المُمتد لأكثر من 15 عاماً فتح الباب أمام المُتقدّمين من الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، والإمارات، لتوفّر فرصاً غير مسبوقة في الحصول على التوجيه، التمويل، والتجارب العالمية.

وتستهدف Zain Ventures استكشاف الفرص الواعدة في الشركات الناشئة المشاركة والاستثمار فيها، كما يعمل فريق ZainTECH جنباً إلى جنب مع فريق ZGI لتقديم الدعم الاستراتيجي للشركات الناشئة المُختارة التي ستشارك في رحلة وادي السيليكون، عبر تقديم حلول وتقنيات متقدمة مثل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، التحليلات، الروبوتات، وغيرها من التقنيات المتطورة التي تُعزز نمو الأعمال.

الجدير بالذكر أن هذا التوسّع يُمثّل نقلة نوعية لبرنامج ZGI منذ انطلاقته الأولى، حيث كانت جميع النسخ السابقة حصرية في السوق الكويتية، وتأتي هذه الانطلاقة الإقليمية لتعزز التزام زين بدعم الابتكارات التكنولوجية وريادة الأعمال على مستوى المنطقة.

