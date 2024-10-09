دبي، الإمارات العربية المتحدة: بكل فخر، أعلنت ديم للتمويل عن إطلاق "ديم بلس" أول مؤشر شامل للصحة المالية في الإمارات العربية المتحدة.

يوفر هذا المؤشر الرائد، الذي تم تطويره بالتعاون مع YouGov، رؤية شاملة للصحة المالية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزّز التزام "ديم" بدعم الرفاهية المالية في جميع أنحاء المجتمع. و"ديم بلس" هو دراسة ربع سنوية، أجريت المرحلة الأولى منها في سبتمبر 2024، تهدف إلى تتبع وقياس الصحة المالية لسكان الإمارات العربية المتحدة باستمرار مع مرور الوقت.

لمحة عامة عن النتائج

يكشف مؤشر "ديم بلس"، الذي كانت نتيجته 53 درجة، أن الصحة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة معتدلة. ويشير هذا التقييم المعتدل إلى أنه في حين أن العديد من المقيمين يتدبرون أمور نفقاتهم اليومية، ولكنهم قد يواجهون صعوبة في بناء الأمان المالي طويل الأجل، إضافة إلى إدارة القروض والادخار لحالات الطوارئ، كما يواجهون صعوبات في مواكبة ارتفاع تكلفة المعيشة الأساسية والخدمات وتكلفة مشتريات البقالة.

تتناول الدراسة، التي شملت 1000 شخص بالغ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، واقع 5 ركائز رئيسية و15 مؤشرًا، وهي: الاستقرار المالي، وعادات الإنفاق، والثقة المالية، والضغط النقدي، والثقافة المالية. كما وتسلط الضوء على تبعات ارتفاع التكاليف في المجالات الأساسية مثل السكن والمرافق والمواد الغذائية.

ماذا تعني الدرجات؟

أقل من 40 : الضائقة المالية، هي التي تصنف بالصعوبات لتلبية الاحتياجات الأساسية وارتفاع مستويات الديون وغالبًا ما تفتقر إلى الأمن لإدارة أي نكسات مالية.

40 – 60 : الاستقرار المالي المعتدل، هو القدرة المحدودة على استيعاب الصدمات المالية، مما يسلط الضوء على ضرورة وضع ميزانية وتخطيط دقيق لمواجهة أي صدمات مالية.

فوق 60 : مكانة مالية وأساس قوي مع ثقة أعلى في إدارة الديون والمدخرات والاستثمارات طويلة الأجل.

والجدير بالذكر أن 52٪ من المشاركين في الاستبيان أبلغوا عن زيادة الإنفاق على إيجار المنازل والمرافق، وأشار 46 ٪ إلى ارتفاع الإنفاق في المواد الغذائية، وتؤكد هذه النتائج على الحاجة الماسة إلى تعزيز التخطيط المالي والميزانية بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتماشى هذه الاتجاهات مع البيانات الخاصة لعملاء ديم للتمويل، والتي تظهر زيادة بنسبة 7 ٪ على أساس سنوي في الإنفاق على المرافق وزيادة بنسبة 6٪ في الرسوم المدرسية.

هذا وتشير درجة مؤشر الثقة الإجمالية البالغة 2.9 إلى أن العديد من السكان يشعرون بثقة معتدلة في إدارة أموالهم، ولكنهم يبقون حذرين، خاصة فيما يتعلق بقدرتهم على الادخار والاستثمار للمستقبل.

كما ويؤكد مؤشر الإجهاد المالي البالغ 2.4 على القلق المستمر الذي يواجهه السكان عندما يتعلق الأمر بإدارة الأموال اليومية، لاسيما بين أولئك الذين يعانون من أكبر قدر من الضغط من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن جانب آخر تمثل الثقافة المالية، بدرجة 3.1، قاعدة انطلاق قوية للنمو. ويمتلك العديد من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل المعرفة المالية الأساسية، ولكن يمكنهم الاستفادة من التعليم المعزز لتحسين نتائجهم المالية.

وتعليقًا على إطلاق مؤشر ديم بلس، قال كريس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة ديم للتمويل: "ديم بلس هو خطوة حاسمة نحو فهم الحقائق المالية التي يواجهها سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. إنه يوفر رؤية قابلة للتنفيذ تمكننا من دعم مجتمعنا بشكل أفضل في تحقيق الاستقرار المالي والنجاح. وإننا ملتزمون بقيادة التعليم المالي وتقديم الحلول التي تعالج التحديات والصعوبات التي ساهم المؤشر بتسليط الضوء عليها".

من جانبه قال ظفر شاه، مدير الحسابات في YouGov MENA مضيفاً: "يشير المؤشر إلى أنه في حين يواجه العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة بعض التحديات المالية، فإنهم يدركون بشكل عام أوضاعهم المالية وهناك أسس قوية لتحسين الثقافة المالية، إن ذلك يوفر فرصة لتعزيز قدرتهم على إدارة الشؤون المالية الشخصية بشكل فعال".

وانطلاقاً من إدراكها لذلك، تلتزم ديم للتمويل بتمكين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم مبادرات التثقيف المالي المستهدفة المصممة لتعزيز المعرفة المالية وتحسين مهارات إدارة الأموال وتعزيز المرونة المالية على المدى الطويل.



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