ضمن أهدافها الرامية إلى تعزيز الاستدامة ومبادرة الوصول للحياد الصفري في عام 2050

• وقعت مونديليز بحرين بسكتس ذ.م.م. اتفاقية شراء الطاقة الشمسية مع ’Yellow Door Energy‘.

• تبلغ سعة محطة الطاقة الشمسية 2.3 ميغاواط وستولد 3.820 ميغاواط / ساعة من الطاقة النظيفة في عامها الأول من التشغيل، الأمر الذي يعادل خفض انبعاثات الكربون بمقدار 2.400 طن متري، وذلك تماشيًا مع مبادرة تحقيق صافي انبعاثات صفرية في مملكة البحرين بحلول عام 2060 وبالتزامن مع يوم البيئة العالمي.

• على الصعيد الدولي، تنضم مونديليز إنترناشونال إلى السباق نحو الحياد الصفري حيث تلتزم بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

المنامة، مملكة البحرين: وقعت مونديليز بحرين بسكتس ذ.م.م. مؤخرًا اتفاقية شراء الطاقة الشمسية مع شركة ’Yellow Door Energy‘، إحدى الشركات الرائدة في مجال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وباكستان.

وتقع محطة الطاقة الشمسية في مصنع مونديليز بحرين بسكتس ذ.م.م. بمنطقة الحد حيث ستضم قدرة إنتاجية تبلغ 2.3 ميغاوات مكونة من أكثر من 4200 خلية شمسية سيتم تركيبها فوق الأسطح وبعض مرافق المصنع كمواقف السيارات، والتي من المتوقع أن تنتج 3.820 ميغاواط / ساعة من الطاقة النظيفة في عامها الأول من التشغيل، أي ما يعادل تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 2.400 طن متري.1

وفي هذا الصدد، قال صلاح المراسي، مدير مصنع مونديليز بحرين بسكتس ذ.م.م. : "منذ إنشائها، ظلت مونديليز بحرين بسكتس ملتزمة بدمج الممارسات المستدامة في صميم عملياتها ووضع أهداف طموحة لتعزيز الاستدامة. ونركز

على توسيع نطاق جهود الاستدامة لإحداث تغيير واضح. فشراكتنا مع ’Yellow Door Energy‘ تعتبر خطوة مهمة ضمن خططنا لخلق مستقبل مستدام في قطاع الوجبات الخفيفة بمملكة البحرين والمنطقة بصفة عامة، مما سيساعدنا على التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون."

وأضاف المراسي قائلًا: "سيمكننا هذا المشروع من تحويل 24٪ من استخدامنا للطاقة إلى طاقة نظيفة، وهو ما يمثل علامة فارقة في أجندتنا للاستدامة، وذلك بما يتماشى مع التزامنا العالمي بتحقيق صافي انبعاثات صفرية عبر كامل سلسلة القيمة لدينا بحلول عام 2050."

وفي السياق ذاته، صرح روري ماكارثي، الرئيس التجاري في ’Yellow Door Energy‘: "نحن فخورون بشراكتنا مع مونديليز بحرين بسكتس ذ.م.م. يعد هذا المشروع الثالث لنا في مملكة البحرين، ونتطلع إلى توسيع حلول الطاقة المستدامة لدينا في جميع أنحاء المملكة، من خلال عملنا على مساعدة الشركات في مملكة البحرين على التحول إلى الطاقة النظيفة عبر اتفاقيات شراء الطاقة الشمسية، بالتالي خفض تكاليف الكهرباء والمساهمة في مبادرة تحقيق صافي انبعاثات صفرية في المملكة بحلول عام 2060."

هذا وتجدر الإشارة إلى أن ’Yellow Door Energy‘ ستتولى مسؤولية التمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية طوال مدة الاتفاقية. ومن خلال العمل مع مطوري الطاقة الشمسية، يمكن للشركات الرائدة تقليل تكاليف الطاقة الخاصة بها دون أي استثمار مسبق أو مخاطر تشغيلية، مع الحفاظ على التركيز على أعمالهم الأساسية والاستمتاع بفوائد الطاقة النظيفة.

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نبذة عن موندليز إنترناشونال:

تُعد شركة "مونديليز إنترناشونال" (مؤشر الأسهم-ناسداك: MDLZ) من أفضل شركات الوجبات الخفيفة في العالم، حيث تزود حوالي 150 دولة بمجموعة متميزة من الوجبات الخفيفة. وفي عام 2021، بلغ صافي إيرادات الشركة ما يقارب 29 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد كونها شركة رائدة عالميًا تتميز بعلامات تجارية شهيرة مثل أوريو وبسكويت بلفيتا وLU، وشوكولاته كادبوري ديري ميلك وميلكا وتوبليرون، وحلوى ساور باتش كيدز بالإضافة إلى علكة ترايدنت. وتفتخر شركة "مونديليز إنترناشونال" بعضويتها في كلٍ من ستاندرد آند بورز 500، وناسداك 100 ومؤشر "داو جونز" العالمي للاستدامة. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mondelezinternational.com أو متابعة حساب الشركة على التويترwww.twitter.com/MDLZ

نبذة عن شركة ’Yellow Door Energy‘:

شركة ’Yellow Door Energy‘ هي الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، حيث تقدم خدماتها للعملاء في المجال التجاري والصناعي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وتمكن حلول الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة التي تقدمها الشركة للشركات من تقليل تكاليف الطاقة وتحسين موثوقيتها وخفض انبعاثات الكربون. ومن بين المساهمين في شركة ’Yellow Door Energy‘ مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، شركة ميتسوي وصندوق الشركات النرويجية الاستثماري Equinor ، وشركة الاستثمارات البترولية العربية آبيكورب (APICORP). www.yellowdoorenergy.com

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