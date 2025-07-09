جرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لأسواق التميمي في الخبر

الخبر، المملكة العربية السعودية: وقّعت أسواق التميمي، إحدى أبرز الأسماء في قطاع التجزئة بالمملكة، اتفاقية تأجير محطة طاقة شمسية مع شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد لحلول الطاقة المستدامة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لتوفير كهرباء نظيفة لمراكز التوزيع التابعة لأسواق التميمي في كلٍّ من جدّة والدمام.

وتبلغ القدرة الإجمالية للمشروع 900 كيلوواط، موزعة على 465 كيلوواط لمركز التوزيع في جدة، و435 كيلوواط لمركزين في الدمام. وسيتم تركيب أكثر من 1,500 لوحة شمسية مزدوجة الوجه عالية الكفاءة على مساحة سطح تبلغ حوالي 7,200 متر مربع. ومن المتوقع أن تولد محطات الطاقة الشمسية هذه 1.5 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة النظيفة خلال السنة الأولى من التشغيل، تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 586 طن متري سنوياً.

وتدعم هذه المبادرة التزام المملكة العربية السعودية بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، كما تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال بوبي راجيندران، الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي: "تمثل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا في أسواق التميمي، واليوم نترجم هذا الالتزام بشكل عملي من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع Yellow Door Energy. وسوف نسهم من خلال هذه الشراكة، في خفض البصمة الكربونية لعملياتنا، وتعزيز مرونة أعمالنا ودعم أهداف المملكة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. ويمكن لعملائنا وموظفينا وشبكتنا الأوسع أن يفخروا بأن أسواق التميمي، الوجهة المفضلة للتسوق في السعودية، تلعب دوراً محورياً في قيادة جهود الاستدامة".

من جانبه، قال هشام الحجيلان، الرئيس التنفيذي لشركة Yellow Door Energy في الشرق الأوسط: "يشرفنا جداً أن نتعاون مع أسواق التميمي في هذا المشروع المهم الذي سيساهم بتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتقليل الانبعاثات. ويعد هذا المشروع دليلاً واضحاً على الدور الريادي الذي تواصل المملكة لعبه في إطار تعزيز ريادتها في مجال الاستدامة".

وأضاف خالد شبارو، المدير الإقليمي لشركة Yellow Door Energy في السعودية: "يسعدنا جداً دعم أسواق التميمي والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030. وتواصل Yellow Door Energy توسعها السريع في المملكة، لمساعدة الشركات على خفض تكاليف الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وقد وقعنا حتى الآن، خمس اتفاقيات تأجير محطات طاقة شمسية في المملكة، ونتطلع إلى المزيد بما يدعم تحقيق هدف الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060".

جدير بالذكر، أن أعمال بناء محطات الطاقة الشمسية قد بدأت بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2025. وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى شركة Yellow Door Energy تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، في حين تركز أسواق التميمي على تقديم أفضل تجربة تسوق لعملائها. ويُمكّن نموذج تأجير محطات الطاقة الشمسية أسواق التميمي من الحصول على طاقة نظيفة دون أي مخاطر تشغيلية أو استثمار مسبق، مع التقدم في تحقيق أهدافها البيئية.

نبذة عن Yellow Door Energy:

تُعد Yellow Door Energy الشريك الرائد في الطاقة المستدامة لقطاع الأعمال، وتقدم حلولاً طاقية متكاملة للشركات التجارية والصناعية في الشرق الأوسط وإفريقيا وغيرها.

في المملكة، تتعاون الشركة مع كبار العملاء لتقديم حلول طاقة شمسية (داخل وخارج الشبكة) بنظام التأجير، مما يتيح لهم التحول للطاقة النظيفة دون استثمار رأسمالي أو مخاطرة تشغيلية، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف الحياد الصفري. تشمل الجهات المساهمة في الشركة Actis ، مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ،Mitsui & Co، والصندوق العربي للطاقة .(TAEF)

نبذة عن أسواق التميمي:

تتمتع أسواق التميمي بسجل حافل في المملكة يمتد إلى أكثر من 45 عاماً، حيث تمتلك اليوم أكثر من 100متجر و5 مراكز توزيع تقدم من خلالها مجموعة متنوعة من المنتجات المحليّة والعالمية، من ضمنها العديد من العلامات التجارية الحصرية لأسواق التميمي.

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