أبرم المجمع اتفاقية شراكة مع Yellow Door Energy لتشغيل محطة للطاقة الشمسية بسعة 4.7 ميجاواط، بما يضمن دعم خطة الحياد الصفري للبحرين بحلول 2060

تغطي المحطة مساحة 32,000 متر مربع، ومن المخطط إنتاج أكثر من 7.3 مليون كيلوواط في الساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، وتقليل انبعاثات الكربون بمقدار 3,300 طن متري

تأتي المبادرة في إطار اتفاقية الخدمات الأساسية المبرمة مع شركة Yellow Door Energy لتشغيل 18 محطة للطاقة الشمسية موزعة على 18 مجمعًا للتسوق في كل من البحرين والإمارات وعُمان

المنامة، البحرين: أعلن اليوم مجمع سيتي سنتر البحرين وجهة التسوق والترفيه في مملكة البحرين، وشركة Yellow Door Energy الشريك الرائد لحلول الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن بدء تشغيل محطة جديدة للطاقة الشمسية بسعة 4.7 ميجاواط بالمجمّع.

وبموجب اتفاقية شراء الطاقة بين الشركتين، تم تركيب محطة للطاقة الشمسية بما يتيح التحول إلى الطاقة الكهربائية النظيفة دون أي استثمار أولي. تأتي المبادرة في إطار التزام شركة ماجد الفطيم، مالك المجمع، بتحقيق الاستدامة المنشودة عبر كافة شركاتها وفروعها ومشاريعها. تعد المحطة الجديدة بمثابة خير دليل على الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة.

تجدر الإشارة أن محطة الطاقة الشمسية تغطي مساحة 32,000 متر مربع، وتضم أكثر من 8,700 من الألواح الشمسية. كما تضم العديد من أنظمة الطاقة الشمسية والتي تم تركيبها على سطح المجمع، الأرض ومواقف السيارات. ومن المخطط أن تنتج المحطة الجديدة في العام الأول من تشغيلها أكثر من 7.3 مليون كيلوواط في الساعة من الطاقة النظيفة، والذي سيساهم في التقليل من انبعاثات الكربون بواقع 3,300 طن متري. بالإضافة إلى ذلك، سوف توفرالألواح الشمسية مواقف مظللة للسيارات تستوعب قرابة 450 سيارة، من أجل توفير أقصى سبل الراحة للمستخدمين خصوصًا خلال شهور الصيف الحارة بمملكة البحرين.

يأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية الخدمات الأساسية لشركة ماجد الفطيم مع شركة Yellow Door Energy بطاقة استيعابية تبلغ 38 ميجاواط، والتي تتضمن توفير الطاقة الشمسية لـ 18 مجمعًا للتسوق في جميع أنحاء البحرين والإمارات وعُمان. ومع تركيب محطات جديدة للطاقة الشمسية، والاستحواذ على محطات قائمة، سوف تساهم هذه الشراكة في دعم أهداف الحياد الصفري للمنطقة، بما في ذلك هدف المملكة في الوصول للحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060. تشكل هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز حلول الطاقة النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة، صرح السيد دعيج الرميحي، المدير التنفيذي لمجمع سيتي سنتر البحرين قائلاً: "تمثل المحطة الجديدة إنجازًا ملموسًا لمجمع سيتي سنتر البحرين، حيث أنها تتماشى مع رؤيتنا الطموحة في دمج ممارسات الاستدامة في جميع أعمالنا. إننا سعداء بأن يتحول هذا الالتزام بالاستدامة إلى واقع ملموس من خلال هذا المشروع الطموح". وأضاف قائلاً: "إن شراكتنا الواعدة مع شركة Yellow Door Energy تعكس بوضوح مدى قوة وصلابة التعاون المشترك في دفع حركة التغير البيئي الإيجابي، وإننا نتطلع إلى التأثير الإيجابي لمثل هذه المبادرات على مجتمعنا وكوكبنا."

ومن جانبه، قال السيد جيرمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Yellow Door Energy: "إننا سعداء بهذه الشراكة الطموحة مع مجمع سيتي سنتر البحرين في هذا المشروع الريادي، والذي يجسد التزامنا المشترك بتحقيق الاستدامة المنشودة". وأضاف: "إن تشغيل المحطة الجديدة يدعم التزام مملكة البحرين المتواصل بتحقيق الحياد الصفري، ويسهم في إرساء معايير جديدة لما يمكن تحقيقه من خلال حلول الطاقة المبتكرة في قطاع التجزئة. إننا نعتز بالمساهمة في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا للبحرين، ونتطلع إلى استمرار التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم في جميع أنحاء المنطقة، ومساعدة الشركات والمؤسسات في تحقيق التحول المنشود في الطاقة."

جدير بالذكر أن محطة الطاقة الشمسية الجديدة بمجمع سيتي سنتر البحرين تعد نموذجًا مثاليًا يلقي الضوء على أهمية التعاون وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات من أجل بناء مستقبل أكثر اخضرارًا للمملكة والمنطقة. كما أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا فريداً يضاف لسجل إنجازات مجمع سيتي سنتر البحرين وشركاؤه في مجال توفير حلول تعزز الاستدامة وتحقق التميز التشغيلي.

ومن خلال هذا التعاون الوثيق، لا تتكاتف جهود كل من مجمع سيتي سنتر البحرين وشركة Yellow Door Energy من أجل خفض انبعاثات الكربون للمجمع فقط، بل أيضًا من أجل ع حث وتشجيع باقي الشركات بالمنطقة على إتباع نفس النهج، مما يُظهر أن المسؤولية البيئية والنجاح التجاري يمكن أن يتواجد جنبًا إلى جنب.

نبذة عن ماجد الفطيم

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة، وفق رؤية مؤسسها الراحل، المتمثلة في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم 43000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. وتمتلك "ماجد الفطيم" وتدير 29 مركز تسوق و7 فنادق وأربع مدن متكاملة، وتستقبل أكثر من 600 مليون عميل في مرافقها وتجاربها كل عام.

تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة، من بينها أربعة مواقع داخلية للتزلج في دبي وأبوظبي والقاهرة وعُمان بالإضافة المراكز الترفيه العائلي، "ماجيك بلانيت" و"المستكشفون الصغار"، وتفخر الشركة بامتلاكها لمول الإمارات ومول مصر ومول عُمان بالإضافة إلى مراكز التسوق الشهيرة "سيتي سنتر" التي تستكمل محفظة أعمالها في جميع أنحاء المنطقة.

تتعاون المجموعة مع علامات تجارية عالمية شهيرة من قطاع التجزئة العاملة في مجال الأزياء والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل، من بينها "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، ضمن أكثر من 70 متجرًا و20 منصة رقمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء، إلى جانب حقوق الامتياز الحصري لتشغيل وإدارة "كارفور" في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والتي تقدم خدماتها لنحو 700 ألف عميل يوميًا. ويتم دعم هذه العروض من خلال برنامج المكافآت " شير" الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصًا تعتمد على البيانات. كما تعد المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها تلال الغاف في دبي والموج في مسقط.

تواصل شركة "ماجد الفطيم" في وضع وإرساء معايير النمو المستدام من خلال استراتيجية الاستدامة " الجرأة اليوم تعني تغييراً في الغد". وتلتزم المجموعة بتحقيق المحصلة الإيجابية في المياه والكربون بحلول عام 2040.

لمحة حول شركة YELLOW DOOR ENERGY:

تقدم شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، خدماتها للعملاء في المجال التجاري والصناعي في مناطق الشرق الأوسط، وأفريقيا وغيرها. وتساعد حلول الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة التي تقدمها الشركة على تقليل تكاليف الطاقة في الشركات وتحسين الاعتماد على الطاقة وخفض انبعاثات الكربون، مما يلعب دوراً محورياً في تعزيز مساعي تحقيق الحياد المناخي لدى مختلف الشركات والدول. وتضم قائمة المساهمين في شركة

Yellow Door Energy كلاً من Actis، ومؤسسة التمويل الدوليةIFC ، وشركة ميتسوي وشركاه والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".

www.yellowdoorenergy.com

معلومات الاتصال:

قسم التسويق

البريد الإلكتروني: gosolar@yellowdoorenergy.com

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