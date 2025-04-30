الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق. (جي دبليو سي) عن إطلاق أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز جهودها في مجال الاستدامة ويرسّخ مكانتها الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية الخضراء. وستشهد هذه المبادرة الرائدة تعاون جي دبليو سي وشركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتطوير محطات طاقة شمسية في ثلاثة مراكز لوجستية استراتيجية في المنطقة: القرية اللوجستية قطر، ومنطقة بوصلبة للتخزين، ومنطقة الوكير اللوجستية.

صرّح ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة جي بدليو سي قائلاً: "يُمثّل هذا الإعلان إنجازًا هامًا في دمج ممارسات الاستدامة في جميع عملياتنا. وتُعدّ المستودعات عنصرًا أساسيًا في هذا التوجّه، ونحن سعداء للشراكة مع شركة Yellow Door Energy لتقديم هذه المبادرة المبتكرة التي ستُحدث تأثيرًا ملموسًا في هذه المواقع الثلاثة."

"تتمتع منطقة الخليج بوفرة من أشعة الشمس، وسيعمل هذا المشروع على تسخير هذا المورد المتجدد لتشغيل عملياتنا، ليس فقط من خلال تقليل بصمتنا الكربونية، بل والمساهمة أيضًا في مستقبل أكثر استدامة للمنطقة."

تقدم شركة الخليج للمخازن مجموعة متنوعة ومتنامية من الخدمات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية التعاقدية، والشحن، والنقل، وإدارة السجلات، واستشارات سلسلة التوريد.

وباعتبارها عضوًا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، فقد التزمت الشركة بتبني سياسات مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا في جميع أنشطتها، بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة %3 للنطاق-1 (الانبعاثات المباشرة من الأسطول) و%6 للنطاق-2 (الانبعاثات غير المباشرة من الطاقة المشتراة)، بالإضافة إلى خفض النفايات بنسبة %20 بحلول عام 2030.

وتتماشى أحدث مبادرة للاستدامة لشركة جي دبليو سي بشكل وثيق مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تستهدف تحقيق 4 جيجاواط من سعة الطاقة المتجددة الجديدة على نطاق واسع بحلول عام 2030، حيث تلعب الطاقة الشمسية دوراً رئيسياً.

وقال جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Yellow Door Energy: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع جي دبليو سي لتسريع جهودها في مجال الاستدامة، وخفض تكاليف الطاقة، والمساهمة في تحقيق هدف قطر المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وبصفتها أكبر مطور للطاقة الشمسية الموزعة وأكثرها موثوقية في المنطقة، تتمتع Yellow Door Energy بمكانة متميزة تُمكّنها من مساعدة كبار مستهلكي الطاقة، مثل المناطق الصناعية اللوجستية، على خفض انبعاثات الكربون في عملياتهم وتعزيز مرونة أعمالهم. مع أكثر من 400 ميجاواط من أصول الطاقة الشمسية الممنوحة عبر 150 موقعًا، فإن فريقنا من خبراء الطاقة المتفانين على أتم الاستعداد لتخصيص رأس المال، وقيادة أعمال التصميم والبناء مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة والمجتمع والبيئة، وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية لتحقيق أقصى أداء لها خلال فترة العقد."

حصلت شركة الخليج للمخازن على تقدير واسع لالتزامها بالمسؤولية البيئية، حيث فازت منطقة الوكير اللوجستية، أحد مواقع هذا المشروع، بجائزة "أفضل مشروع لوجستي للعام" في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط اللوجستية 2025، بما في ذلك مبادراتها الخضراء.

كما حصلت الشركة على مكانة بين رواد الاستدامة في مجلة فوربس الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٤. ومن بين المشاريع البيئية الرائدة الأخرى برنامج إعادة تدوير بيوبين، الذي يعالج نفايات الطعام من مواقع الشركة وتحويلها إلى ٤٠ طنًا من السماد عالي الجودة، والذي تم التبرع به لمشاريع الحدائق المجتمعية العام الماضي.

كما تُعيد الشركة تدوير ما يصل إلى 120 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويًا في منطقة بو صلبة للتخزين، لاستخدامها في ري الأشجار والشجيرات. وقد فازت هذه المبادرة بجائزة أفضل مبادرة لإعادة تدوير المياه خلال منتدى ترشيد لكفاءة الطاقة 2024.

تشهد جي دبليو سي نموًا متسارعًا، مدفوعًا بالتوسعات الإقليمية والشراكات الاستراتيجية في أسواق رئيسية بمنطقة مجلس التعاون الخليجي. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز حضور الشركة وقدراتها في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية المبتكرة.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، كما أنها شركة رائدة في القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ تأسيسها في عام 2004، اكتسبت الشركة سمعة استثنائية في مجال التميز التشغيلي والابتكار والاستدامة والموثوقية. وبفضل شبكتها الإقليمية الشاملة ومنشآتها المتقدمة، تقدم الشركة حلولاً منقطعة النظير قائمة على التقنية تشمل التخزين والتوزيع وخدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية المتخصصة. وتعمل "جي دبليو سي" على تمكين الشركات باختلاف أحجامها، من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العالمية متعددة الجنسيات، بما يضمن تعزيز سلاسة العمليات والنمو المستدام. ومن الجدير بالذكر أن "جي دبليو سي" كانت أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجيستي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، ما مكّنها من إثبات قدراتها فائقة التطور على المسرح الدولي.

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