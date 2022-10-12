الشركة الرائدة في مجال الطاقة المستدامة للشركات تسعى إلى تطوير مشاريع بقيمة مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، اليوم عن إغلاق صفقة جديدة لزيادة حقوق ملكيتها بهدف مواصلة تطويرها لمشاريع الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها. علاوةً على ذلك، تضمَّن الاستثمار شراء الأسهم الحالية، وذلك لتمكين المستثمرين الأوليين في الشركة من التخارج. كما جاء جزء كبير من التمويل من المساهم الأحدث وصاحب الحصة المسيطرة في الوقت الحالي في شركة "Yellow Door Energy"، وهي شركة "Actis"، إلى جانب المساهمين الحاليين وهم: مؤسسة التمويل الدولية، وشركة "ميتسوي وشركاه" والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" الذين قاموا بزيادة التزاماتهم في حقوق الملكية. ومع إغلاق باب هذه الصفقة التاريخية، فقد تم تمويل خطة أعمال شركة "Yellow Door Energy" بشكلٍ كامل. وبذلك، سيتمكن فريق الإدارة، في الوقت الراهن، من صبّ تركيزهم على تنفيذ حلول الطاقة المستدامة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بقيمة محفظة استثمارية من المتوقع أن تتجاوز مليار دولار أمريكي، والتي سيتم تمويلها من خلال مجموعة من سندات الدين وحقوق الملكية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد/ جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "Yellow Door Energy": "سيُمكّن هذا الاستثمار الضخم شركة "Yellow Door Energy" من تسريع وتيرة توسعها في بلدان جديدة ونشر مشاريع في جميع أنحاء المنطقة بقيمة تتجاوز مليار دولار أمريكي. كما نُرحّب بحرارة بشركة "Actis" بصفتها المساهم صاحب الحصة الأكبر في شركتنا ونتطلع إلى تحقيق تعاون مثمر. إضافةً إلى ذلك، نود أن نعرب عن امتناننا لمساهمينا الحاليين – مؤسسة التمويل الدولية، وميتسوي وشركاه، وأبيكورب – على استثمارهم الدائم ودعمهم لنماذج أعمالنا من أجل توفير طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة للشركات التي لها رؤية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها".

علاوةً على ذلك، أضاف السيد/ نالين نيار، الرئيس المالي لشركة "Yellow Door Energy": "إن مساهمونا على دراية تامة بأهمية رأس المال طويل الأجل عند الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المستدامة طويلة الأجل. ومع توقع أكثر من 400 مليون دولار من حقوق الملكية، فإن شركة "Yellow Door Energy" تتمتع بتمويلٍ جيد وفي وضعٍ ممتاز للمرحلة التالية في مسار نمو الشركة. كما نتطلع إلى الاستفادة من خبرة مساهمينا والاستفادة من التعاون المستمر بينهم لإضافة قيمة لأعمالنا وعملائنا ".

كما أفادت السيدة/ لوسي هاينتز، الشريك ورئيس قطاع البنية التحتية للطاقة في "Actis": "نحن متحمسون للفرصة التي تتيحها شراكتنا مع شركة "Yellow Door Energy" للمساهمة في تحوّل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعيدًا عن الوقود الأحفوري من خلال نشر تكنولوجيا الطاقة الشمسية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نرى هذه الشراكة كفرصة واضحة لمساعدة شركة "Yellow Door Energy" على مواصلة رحلتها في النمو وبناء الشركة الرائدة في مجال استدامة الطاقة الشمسية الموزعة في المنطقة ".

ومن خلال عملياتها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجنوب أفريقيا، تمتلك شركة "Yellow Door Energy" أحد أكبر محافظ المشاريع التجارية والصناعية في المنطقة، بقدرة 106 ميجاوات قيد التشغيل وترسية مشاريع عليها بقيمة 104 ميجاوات قيد الإنشاء. كما تمتلك الشركة علاقات رئيسية حالية وتضم قاعدة عملائها أكثر من 50 شركة، منهم شركات متعددة الجنسيات مثل "نستله"، و"ماجد الفطيم"، و "دي إتش إل" و "موندليز" و "يونيليفر".

تتمثل رسالة الشركة في أن تصبح الشريك المفضّل في مجال الطاقة المستدامة للشركات الرائدة، ومساعدتها على خفض التكاليف والحد من انبعاثات الكربون، وهذا يدعم أهداف صافي الانبعاثات الصفرية بشكلٍ مباشر، والتي حددتها البلدان والشركات في جميع أنحاء العالم للحد من آثار تغير المناخ.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة "Yellow Door Energy"

تقدم شركة "Yellow Door Energy"، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، خدماتها إلى العملاء التجاريين والصناعيين في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. كما أن حلول الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة التي تقدمها الشركة تُمكِّن الشركات من خفض تكاليف الطاقة وتحسين مستويات الاعتماد على الطاقة الكهربائية وخفض انبعاثات الكربون. والمساهمون في شركة "Yellow Door Energy" هم: "Actis" و"مؤسسة التمويل الدولية"، و"ميتسوي وشركاه" والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".

www.yellowdoorenergy.com

للتواصل:

جوزفين فام

هاتف: 3033 4454 971+

البريد الإلكتروني: gosolar@yellowdoorenergy.com