وسعت الشركة نطاق أعمالها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عُمان

نمت الشركة بإضافة 23.5 ميجاواط إلى ملف مشاريعها

ميجاواط إلى ملف مشاريعها ساهمت مشاريع الشركة بتعزيز مكانتها وترسيخ التزامها بالمساهمة في أهداف الحياد الصفري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائج أعمالها وإنجازاتها خلال النصف الأول من عام 2024.

وأعلنت الشركة بأنها نجحت بتشغيل 14 محطة للطاقة الشمسية في مختلف أنحاء الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان، لتضيف بذلك 20 ميجاواط إلى ملف مشاريعها المتنامية. كما استحوذت Yellow Door Energy على خمسة مشاريع قيد التشغيل في سلطنة عُمان بسعة إجمالية تبلغ 3.5 ميجاواط، مما عزز مكانتها الرائدة في المنطقة.

وتمكنت الشركة في النصف الأول من عام 2024، من جمع تمويل بقيمة 28 مليون دولار أمريكي بالاقتراض، مما يتيح لها مواصلة التزامها بتوفير عقود إيجار الطاقة الشمسية، وحلول الطاقة المتجددة للشركات التجارية والصناعية. يأتي هذا التمويل الأخير استناداً إلى نجاح الشركة في جمع 400 مليون دولار أمريكي في عام 2022، مما يدعم مواصلتها لتطوير مشاريع الطاقة المستدامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط و أفريقيا.

هذا وعززت شركة Yellow Door Energy مكانتها كأفضل شركة للطاقة الشمسية في المنطقة، مع مشاريع متنوعة تزيد سعتها عن 240 ميجاواط في مراحل مختلفة من التشغيل والبناء والتخطيط. ويتم تطوير هذه المشاريع من خلال عقود إيجار الطاقة الشمسية أو اتفاقيات شراء الطاقة، مما يتيح لأصحاب الأعمال اعتماد الطاقة الشمسية وتقليل تكاليف استهلاك الكهرباء بشكل كبير دون تكبد أي دفعة مقدمة.

وتتضمن محطات الطاقة الشمسية الجديدة 46,000 لوحة شمسية مثبتة على الأسطح أو على الأرض أو فوق مواقف السيارات. وتم تخصيص أكثر من 260 ألف ساعة عمل لبناء هذه المحطات والتي تم إنجازها جميعاً دون أي حوادث تذكر. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام شركة Yellow Door Energy بممارسات صارمة في مجال الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة في جميع مشاريعها.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، صرَّح جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعةYellow Door Energy: "تمكنّا في الأشهر الست الأولى من عام 2024، من إضافة 19 مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية في ثلاث دول إلى ملف مشاريعنا قيد التشغيل. ويعكس التنفيذ والتسليم السريعين لهذه المشاريع التعاون السلس بين أعضاء فريقنا وشركات المقاولات التي تعاقدنا معها، فضلاً عن أنه يدعم الأهداف الحكومية الطموحة لتحقيق الحياد الصفري. وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر لكل الأفراد الذين عملوا بلا كلل أو ملل لتسريع تنفيذ هذه المشاريع المميزة. كما أود أن أؤكد بأن هذه ليست سوى البداية، إذ في جعبتنا العديد من المشاريع المخطط تنفيذها خلال الفترة المتبقية من عام 2024".

الجدير بالذكر أن المشاريع التشغيلية لشركة Yellow Door Energy في المنطقة أنتجت حتى الآن ما مجموعه 693,000 ميجاواط-ساعة من الكهرباء النظيفة، وهو ما يكفي لتزويد 34,000 منزل في دبي بالكهرباء، أو شحن 380,000 هاتف ذكي لمدة عام[1]. وتعادل هذه الطاقة خفض انبعاثات الكربون بمقدار 484,000 طن متري، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الطموحة وأهداف الطاقة النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق الحياد الصفري.

لمحة حول شركة YELLOW DOOR ENERGY:

تقدم شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، خدماتها للعملاء في المجال التجاري والصناعي في مناطق الشرق الأوسط و أفريقيا. وتساعد حلول الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) التي تقدمها الشركة على تقليل تكاليف الطاقة في الشركات وتحسين موثوقيتها وخفض انبعاثات الكربون، مما يلعب دوراً محورياً في تعزيز مساعي تحقيق الحياد المناخي لدى مختلف الشركات والدول. وتضم قائمة المساهمين في شركة Yellow Door Energy كلاً من Actis، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة ميتسوي وشركاه، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".

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