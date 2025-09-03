نجحت الشركة بتوسيع محفظة مشاريعها للطاقة الشمسية إلى 400 ميجاواط، وهي تواصل المضي قدماً لتتجاوز 500 ميجاواط بنهاية عام 2025.

تشغل الشركة تسع محطات طاقة شمسية في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان في عام 2025.

5 ملايين ساعة عمل دون أي حادث، ما يعزز تميز الشركة في مجال الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة.

تواصل الشركة تعزيز مكانتها والتزامها بأهداف صافي الانبعاثات الصفرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: تحتفل شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد لحلول الطاقة المستدامة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها مع إنجازٍ تاريخيٍّ هام، يتمثل في نجاحها بتوليد مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة النظيفة من خلال مشاريعها للطاقة الشمسية. وعملياً، تكفي هذه الطاقة النظيفة لشحن 273 مليون هاتف ذكي لمدة عام، مع خفض 396 ألف طن متري من انبعاثات الكربون، الأمر الذي يتماشى مع أهداف الطاقة النظيفة للشركات والدول وأهداف صافي الانبعاثات الصفرية.

وكانت الشركة على مدار العقد الماضي، قد بنت محفظةً متميزةً من مشاريع الطاقة الشمسية في مراحل مختلفة من التشغيل والبناء والتخطيط في سبع دول مختلفة، بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجاواط في وقت الذروة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 500 ميجاواط في وقت الذروة بنهاية عام 2025.

وسجلت الشركة حتى الآن، خمسة ملايين ساعة عمل من أعمال البناء والتشغيل، وكل ذلك دون وقوع أي حادث جدير بالذكر، وذلك عبر تطبيقها أفضل سياسات ومعاير وممارسات الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة والمجتمع.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Yellow Door Energy: "إننا وإذ نحتفل بمرور عقد من الزمن على ريادتنا في مجال الطاقة المتجددة، فإنني أودّ أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لكل من ساهم في المسيرة الرائعة لمجموعة Yellow Door Energy. كما أننا لا نرى في نجاحنا مجرد إنجاز للشركة وحسب، بل هو نجاح ساهم بتحقيقه العديد من الشركات في الشرق الأوسط وإفريقيا التي تلتزم بتحقيق صافي انبعاثات صفري. ويؤكد نمونا السريع على الزخم القوي لاتجاه التحول نحو الطاقة النظيفة والحاجة الملحة للتصدي لمسألة تغير المناخ."

جدير بالذكر أن شركة Yellow Door Energy وقعت في النصف الأول من عام 2025، أربعة عقود تأجير محطات طاقة شمسية في المملكة العربية السعودية، وبدأت أيضاً مشروعاً ضخماً للطاقة الشمسية مع شركة الخليج للمخازن في قطر. كما نفّذت الشركة تسعة مشاريع طاقة شمسية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وعُمان، ما ساهم في زيادة محفظتها التشغيلية لتصل إلى 155 ميجاواط.

وتقديراً لإنجازاتها المتميزة، حصلت الشركة على جائزتين من جوائز سولارابيك الإمارات هما: جائزة المشروع الشمسي الرائد للعام عن مشروعها في مسجد ماجد الفطيم ومجمع تلال الغاف، أول مسجد يحقق صافي انبعاثات إيجابي في المنطقة، وجائزة المساهم المميز في الصناعة، والتي فاز بها جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتواصل Yellow Door Energy، بفضل محفظتها سريعة النمو، تعزيز مكانتها كأفضل شركة للطاقة الشمسية الموزعة في المنطقة. وتقوم الشركة بتطوير مشاريعها من خلال عقود مبتكرة لتأجير أو شراء الطاقة الشمسية، ما يُمكّن أصحاب الأعمال من التحول إلى الطاقة الشمسية وخفض تكاليف الكهرباء بشكل كبير دون تكبد أي نفقات رأسمالية مسبقة.

إلى ذلك، تمضي دول المنطقة قدماً في تكثيف استثماراتها في الطاقة الخضراء، إذ تستهدف الإمارات العربية المتحدة توليد نحو 20 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وتتوقع تنفيذ استثمارات في البنية التحتية المتجددة[1] بقيمة تصل إلى 55 مليار دولار أمريكي، ما يمثل فرصة مهمة لشركة Yellow Door Energy التي تتمتع بوضع جيد يمكّنها من دعم هذا التحول المستدام.

