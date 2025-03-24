دبي، الإمارات العربية المتحدة: XTB، شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، تسعد بأن تعلن عن افتتاح مكتبها الجديد في "وان سنترال" One Central (مكاتب 5) بمركز دبي التجاري العالمي. يُعد هذا التوسع خطوة استراتيجية تعزز من تواجد XTB في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تواصل الشركة التزامها بتقديم حلول مالية متطورة؛ تلبي تطلعات المستثمرين في المنطقة. أيضا، يتماشى هذا التوسع مع أحدث التطورات التنظيمية التي حصلت عليها XTB، بما في ذلك امتثالها للوائح الجديدة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، إلى جانب تجديد ترخيصها من هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA). وبالطبع، تؤكد تلك الخطوات، التزام الشركة الراسخ بتطبيق أعلى معايير الأمان المالي، وترسيخ بيئة استثمارية آمنة وموثوقة لعملائها.

تعد هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية من الجهات التنظيمية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتوليان مهمة التنظيم والإشراف على الخدمات المالية وأسواق رأس المال تُشكل الأنظمة التي تضعها هذه الهيئات ضمانةً لعمل شركات الاستثمار بشفافية تامة، كما أن حماية المستثمرين تتصدر أولويات تلك الأنظمة. يؤكد الترخيص الجديد الذي حصلت عليه XTB من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) على التزامها بالمعايير التنظيمية الصارمة، مما يعزز ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات بها. ويتيح تجديد ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) لـ XTB مواصلة تقديم حلول مالية عالمية لعملائها وفق إطار تنظيمي قوي وبيئة تداول مُعززة.

وفي تصريح له، أوضح أشرف دريد، المدير العام لشركة XTB في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "يمثل توسعنا في دبي، إلى جانب إنجازاتنا التنظيمية، خطوة استراتيجية نحو تعزيز حضور XTB في منطقة الشرق الأوسط. وتابع بقوله "بالطبع، نقدر مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كسوق استراتيجي بالنسبة لنا، وبالتالي، فإن الالتزام التام بلوائح هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) يُعد ركيزة أساسية لضمان أعلى مستويات الأمان والشفافية، إلى جانب توسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة لعملائنا. ومع افتتاح مكتبنا الجديد في "وان سنترال" One Central بمركز دبي التجاري العالمي، نؤكد على تعزيز تواجدنا الاستراتيجي في المنطقة، بما يتيح لنا الارتقاء بجودة خدماتنا وتقديم دعم استثنائي للمستثمرين".

وبفضل التقنيات المبتكرة والتصميم المتميز، يوفر تطبيق XTB الاستثماري للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى أكثر من 6300 أداة مالية متنوعة، تشمل الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والعقود مقابل الفروقات (CFDs) على فئات الأصول المالية المختلفة، مثل الفوركس والسلع والمؤشرات. كما لا تُعد المنصة مجرد مركز متكامل للتعليم المالي، بل توفر أيضًا ندوات إلكترونية ودورات تدريبية وتحليلات معمقة للأسواق، كما أنها مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين على اختلاف مستويات خبرتهم. تقدم XTB دعمًا للعملاء بـ 18 لغة، مما يؤكد التزامها بتوفير تجربة استثمارية أكثر سهولة وكفاءة وأمانًا للمستثمرين على مستوى العالم.

يؤكد افتتاح المكتب الجديد لشركة XTB في One Central بدبي على التزامها طويل الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وسوق الشرق الأوسط. وفي ظل ترسيخ المنطقة لمكانتها كمركز مالي عالمي، تواصل XTB جهودها في تقديم حلول استثمارية مبتكرة، والالتزام بأعلى المعايير التنظيمية، والارتقاء بتجربة العملاء، مما يمنح المستثمرين القدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في المشهد المالي.

حول XTB

XTB شركة عالمية رائدة في توفير التكنولوجيا المالية للمستثمرين الأفراد؛ بما يتيح لهم مزايا الوصول الفوري إلى أسواق المال العالمية عبر منصة تداول مبتكرة عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف الجوال. منذ انطلاقتها الأولى في بولندا عام 2004، والشركة لا تزال تقدم الدعم المتميز لأكثر من 1.4 مليون عميل حول العالم لتحقيق طموحاتهم الاستثمارية.

لدى XTB العالمية التزام صارم بضرورة مواصلة عمليات تطوير منصة الاستثمار عبر الإنترنت؛ بآليات متميزة توفر لعملائنا فرص التداول في أكثر من 63,000 أداة مالية؛ بما في ذلك مؤشرات الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود مقابل الفروقات القائمة على العملات والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. ومع إطلاق الشركة منتج الاستثمار السلبي طويل الأجل الذي أعلنت عنه مؤخرًا - بناءً على الخطط الاستثمارية، أصبح بإمكان عملائنا الآن استغلال الإمكانيات المتزايدة لصناديق الاستثمار المتداولة وتنويع محافظهم الاستثمارية بشكل فعّال. في أسواق المال الرئيسية، نُقدم معدلات فائدة على الأموال غير المستثمرة لنتيح للمستثمرين فرص استثمار أموالهم والاستفادة منها حتى عندما لا يكونون يستثمرون بشكل نشط.

تعد منصتنا عبر الإنترنت الوجهة الأولى ليس فقط للاستثمار ولكن أيضًا لتحليل السوق والحصول على المعرفة اللازمة. نقدم مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية، تشمل مكتبة غنية بمقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبية، لمساعدة عملائنا على تطوير مهاراتهم في الاستثمار وتحقيق النجاح، بغض النظر عن مستوى خبرتهم في التداول وأسواق المال. ولضمان تقديم تجربة تداول فائقة التميز، لدينا فريق خدمة عملاء متخصص، يوفر خدمات الدعم بـ 18 لغة، وهو متاح لتقديم المساعدة اللازمة على مدار24 ساعة على مدار 5 أيام الأسبوع، سواء عبر البريد الإلكتروني، الدردشة الحية، أو الهاتف.

بفضل جهودنا المتواصلة، حققنا إنجازًا كبيرًا بتوسيع فريق عملنا ليضم أكثر من 1100 موظف خلال العقدين الماضيين. يقع المقر الرئيسي لشركة XTB في بولندا ولديها مكاتب في دول متعددة حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا ورومانيا وإسبانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والبرتغال وفرنسا والامارات العربية المتحدة وتشيلي.

وفي عام 2016، تم إدراج أسهم XTB في بورصة وارسو، مما عزز مكانتها في الأسواق المالية. كما تخضع الشركة لرقابة وتنظيم هيئات رقابية عالمية، بما في ذلك هيئة السلوك المالي (FCA)، وهيئة الرقابة المالية البولندية (PFSA)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة (SCA)، ولجنة الخدمات المالية في بليز (FSC).

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