[القاهرة، مصر ]: شهدت العاصمة الجديدة في مصر الإطلاق العالمي الأول لقمة هواوي للشبكات لعام 2026 (HNS 2026)، والتي كشفت خلالها عن النسخة المطوّرة من شبكة Xinghe الذكية المخصصة لمنطقة شمال أفريقيا، والقائمة على مفهوم "الاتصال الذكي الآمن"، وتهدف إلى تعزيز آفاق النمو المشترك مع العملاء والشركاء في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل لمختلف الصناعات في القارة.

وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية لهذا الإطلاق، أكد يانغ تشاوبين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هواوي، أن "شبكات المؤسسات تتحول اليوم لتصبح أكثر تركيزاً على الذكاء الاصطناعي؛ حيث لم يعد الهدف مقتصرًا على السرعة، بل امتد ليشمل قدرات أكثر تقدمًا مثل الحوسبة عديمة الفقد، والاستشعار والاتصالات المتكاملة، والأمن الشامل، إلى جانب استقلالية الشبكات". مضيفا أن "هواوي تعمل على ترسيخ رؤية الذكاء الاصطناعي للجميع، مدعومًا ببنية بروتوكولات إنترنت (IP) آمنة".

وفي ذات السياق، شدد روك تشين، نائب رئيس هواوي لمنطقة شمال أفريقيا (شمال وغرب ووسط أفريقيا)، على أن الذكاء الاصطناعي والأمن هما الركيزتان الأساسيتان لمستقبل الشبكات، موضحاً أن الشركة طرحت خمس استراتيجيات شاملة في المنطقة للتعاون مع قطاعات الحكومة والتعليم والخدمات المالية لبناء بنية تحتية متقدمة وآمنة.

وأكد ريتشارد وو، نائب رئيس خط منتجات اتصالات البيانات في هواوي، أن هواوي طرحت مجموعة منتجات وحلول شبكة Xinghe من أجل مواكبة تحديات هذا التحول والتي توفر ثلاث قدرات رئيسية هي: النطاق العريض الأخضر فائق السرعة، والأمن والمرونة، واستقلالية الشبكات وأضاف أن هذه الركائز تسهم في ضمان استمرارية الأعمال والارتقاء بذكاء البنية التحتية بما يدعم تحقيق الذكاء الشامل لمختلف الصناعات في أفريقيا.

وتضمنت الحلول الجديدة تقنيات رائدة مثل حل Pre Wi-Fi 8 الذي يضاعف الأداء اللاسلكي، وتقنية iFlashboot 2.0 لضمان استدلال الذكاء الاصطناعي دون انقطاع، ونظام Agentic SOC لبناء منظومة تشغيل أمنية مستقلة، بالإضافة إلى لوحة الأمان الذكية المدمجة والفريدة من نوعها في القطاع، والتي توفر حماية متقدمة ضد هجمات الشبكات واسعة النطاق (WAN).

كما يضم هذا التحديث مجموعة من المنتجات والحلول المبتكرة التي تستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات، أبرزها شبكات الحرم المؤسسي الشامل (Campus Network)، الذي يلبي الطلب المتزايد على تأمين البيئات المؤسسية، والنسخة المطوّرة من StarryWing Digital Map 2.0 وبنية Rock-Solid Architecture 2.0، لتعزيز مرونة شبكات مراكز البيانات (DCN).

واختتمت القمة فعالياتها بحفل تكريم لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وسكك حديد مصر، ومجموعة طلعت مصطفى، تقديراً لجهودهم والتعاون على مدار العقد الماضي

وتؤكد هواوي من خلال هذا التكريم التزامها بمواصلة العمل مع شركائها للاستفادة من فرص التحول الذكي، وتوظيف الإمكانات الكاملة لشبكة Xinghe المطوّرة لخلق قيمة مستدامة لكافة القطاعات الحيوية في أفريقيا.

