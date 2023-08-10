لرفع مستوى رعاية المرضى

أبوظبي- أعلنت مدينة برجيل الطبية بأبوظبي والمنشأة الرئيسية لشركة برجيل القابضة، عن إطلاق أحدث نظام روبوت دافنشي Xi كواحدة من التقنيات التكنولوجية الطبية المتقدمة التي تحرص على توفيرها. فيما سيُمكّن روبوت دافنشي Xi الجراحين الخبراء في مدينة برجيل الطبية من إجراء جراحات معقدة بأقل قدر من التدخل الجراحي بدقة وكفاءة غير مسبوقة ، وترتقي بمستوى رعاية المرضى.

ويعتبر إطلاق روبوت دافنشي Xi في مدينة برجيل الطبية، علامة فارقة تؤكد على إلتزام المستشفى بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى لمرضاها. و يقدم هذا النظام الجراحي الروبوتي المتقدم مزايا عديدة مقارنة بالجراحة التقليدية، بما في ذلك زيادة الدقة في العمليات الجراحية ، وتحسين التصور ، ما يساهم في تسريع مدة التعافي وتكون مدة التعافي أسرع، وقد زُودَ الروبوت بتقنية تصوير ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، كما يعطي الروبوت دافنشي Xi للجراحين عرضًا مكبّرًا ومفصلاً للغاية لموقع إجراء الجراحة، حيث يسمح هذا الوضوح البصري المعزز بالدقة الفائقة أثناء الإجراءات، مما يقلل من مخاطر المضاعفات ويضمن النتائج المثلى للمرضى.

تحاكي الأذرع الروبوتية المبتكرة لروبوت دافنشي Xi حركة يد الجراح وبطريقة متقنة ونطاق حركة ممتاز، مما يسمح بالوصول التشريحي الاستثنائي إلى مواقع العمليات الجراحية التي يصعب الوصول إليها باستخدام الأدوات الجراحية التقليدية كالمنظار مثلاً، يقوم الجراحون بتشغيل الروبوت عن بُعد من وحدة تحكم ، ويتحكمون بالأذرع الروبوتية بتحكم ودقة استثنائيين، إضافة إلى ذلك ، فإن الأدوات الجراحية المتقدمة للروبوت ، بما في ذلك أجهزة المعصم الداخلية المتخصصة ، تمكن الجراحين من إجراء مناورات معقدة بدقة لا مثيل لها.

مع إدخال نظام الروبوتات دافنشي Xi ، تستعد مدينة برجيل الطبية لتزويد المرضى بمجموعة واسعة من الإجراءات طفيفة التدخل ، بما في ذلك العمليات الجراحية المعقدة في مختلف التخصصات مثل جراحة المسالك البولية وأمراض النساء والقولون والمستقيم والجهاز الهضمي العلوي والصدر والسمنة والجراحة الكبدية الصفراوية والجراحة العامة، من بين أمور أخرى.

قال الدكتور جافرو أبو ، مدير الجراحة الروبوتية في المستشفى ، الذي أجرى أيضًا العديد من العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت في المملكة المتحدة قبل انضمامه إلى مدينة برجيل الطبية:" يسعدنا إطلاق نظام الروبوت دافنشي Xi المستخدم في الجراحات في المستشفى، ستمكن هذه التكنولوجيا المتطورة جراحينا ذوي المهارات العالية من تقديم نتائج سريرية أفضل للمرضى، من خلال تقليل الصدمات ، ووقت التعافي بشكل عام ، سيغير حقًا مجال الجراحة في مدينة برجيل الطبية ".

تضم مدينة برجيل الطبية جراحون مدربون تدريباً جيداً ومعتمدون من البورد الغربي والذين أجروا العديد من العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت في جميع أنحاء العالم قبل انضمامهم للمستشفى.

من جهته، قال جون سونيل الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة:" إن إدخال نظام الروبوتات دافنشي Xiيؤكد التزامنا بالتطور المستمر وإعتماد أحدث التقنيات الطبية، من خلال دمج هذه التكنولوجيا المتطورة في ممارساتنا الطبية ، نهدف إلى تعزيز مكانتنا كمؤسسة رعاية صحية رائدة في طليعة الإبتكار الطبي ، وتزويد المرضى بإمكانية الوصول إلى إجراءات جراحية طفيفة التوغل على مستوى عالمي".

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