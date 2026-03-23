شركة ناشئة متخصصة بالأنظمة الروبوتية تستفيد من الدعم والتركيز الإماراتي على الابتكار

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت اليوم شركة XCath المتخصصة في الأجهزة الطبية والرائدة في مجال الروبوتات الجراحية داخل الأوعية الدموية العصبية، والتي تمتلك شركة الهلال للمشاريع حصة فيها، عن نجاحها في تنفيذ أول عملية جراحية تطبق على البشر باستخدام روبوت عن بُعد لعلاج السكتات الدماغية عن طريق الاستئصال الميكانيكي للجلطة.

أجريت هذه العملية الروبوتية الاستثنائية عن بُعد بواسطة نظام Iris الروبوتي للجراحة داخل الأوعية الدموية التابع لشركة XCath، نفّذها الدكتور فيتور مينديس بيريرا على مريضٍ في Panama Clinic بمدينة بنما، من غرفة تحكم في سانتياغو، بنما التي تبعد 200 كيلومتر (120 ميلاً) عن موقع المريض. وكان برفقة المريض في العيادة الباحث الرئيسي المحلي الدكتور أناستاسيو أميخيراس سيباوستي للإشراف على العملية.

ما يجعل من هذا الإنجاز محطةً مفصليةً في مجال الرعاية الصحية، أنّ السكتة الدماغية هي من أبرز أسباب الوفاة والإعاقة عالمياً، وتشكل أزمة صحية عالمية تودي كل عامٍ بحياةِ أكثر من 5 ملايين فرد حول العالم، وتتسبب بإعاقات مزمنة لنحو 80 مليون شخص. يُعدّ الاستئصال الميكانيكي للخثرة (MT) العلاج المختار الأمثل للسكتات الدماغية الإقفارية المصحوبة بانسداد الأوعية الدموية الكبيرة، إلا أن هذا العلاج المنقذ للحياة لا يزال بعيد المنال للغالبية. ووفقاً لدراسة صادرة عن جمعية القلب الأمريكية، يشير متوسط MT Access أن علاج الاستئصال الميكانيكي للخثرة غير متاح على مستى العالم سوى ل2.79% من المرضى.

وقد أبدى نظام Iris التابع لشركة XCath، الذي استُعرِض للمرة الأولى في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، دقةً عاليةً في التحكم وصلت لأقل من مليمتر على مسافة طويلة، تُوِّجت بنجاح الاستئصال للخثرة دون أي تأخير، وهو النظام الروبوتي الوحيد قيد التطوير القادر على إجراء العملية داخل الأوعية الدموية العصبية، كما أنه الروبوت العصبي الوعائي الثلاثي المحاور الوحيد في العالم الذي أجرى هذا النوع من العلاج. وبعد نجاح الإجراءات الروبوتية عن بُعد لعلاج تمدد الأوعية الدموية التي أُجريت في نوفمبر 2025، يرسخ هذا الإجراء الاستثنائي بالاستئصال الميكانيكي للخثرة مكانة XCath الريادية على مستوى العالم في مجال الروبوتات العصبية الوعائية والروبوتات المستخدمة لتنفيذ إجراءات داخل الأوعية الدموية عن بُعد.

وقال نيراج أغرافال، المدير التنفيذي في الهلال للمشاريع وعضو مجلس إدارة XCath: "لقد حققت XCath ما لم تتمكن أي شركة أخرى في مجال الروبوتات الجراحية من تحقيقه في علاج السكتات الدماغية، بنجاحها في استئصال الميكانيكي للخثرة باستخدام الروبوت عن بُعد ميكانيكياً وبأعلى المعايير. ومع تكثيف الإمارات استثمارها في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الطبية، تبرهن XCath بوضوح مدى قوة الدعم الإماراتي على تحقيق الابتكارات الجذرية. هذه سابقة طبية بحقّ، من الإمارات إلى العالم أجمع."

وأضاف أغرافال: "هذا النجاح مهم جداً لتقدّم هذا المجال لأنه يثبت جدواه وبالتالي يساعده على كسب الدعم اللازم من الأنظمة والسياسات المعنية، ما سيتيح بالنتيجة خيارات العلاج المنقذ للحياة عن بُعد على نطاق أوسع للمرضى. الجراحة الروبوتية عن بُعد هي مستقبل الجراحة الروبوتية، وشركةXCath في طليعة هذا التحول الطبي الذي سيغير معالم الرعاية الصحية في العالم."

وعلّق إدواردو فونسيكا، الرئيس التنفيذي لشركة XCath: "هذا الإنجاز مهمٌ جداً لشركة XCath لأنه خطوةٌ كبيرةٌ نحو هدفها المتمثل بتسخير قوة الجراحة الروبوتية عن بعد لتوفير العلاج الشافي للجميع، أينما كانوا حول العالم."

وأضاف: "هذا الإجراء هو الأول من نوعه عالمياً لعلاج السكتات الدماغية باستخدام الروبوت عن بُعد، وهو ثمرة تعاون وثيق بين خبراء جراحة الأوعية الدموية العصبية وخبراء الروبوتات الجراحية عن بُعد، بتمويل ودعم من شركة الهلال للمشاريع الإماراتية، التي مكّنت فريق XCath من المهندسين المتميزين ومستشارينا، بمن فيهم د. فريد مول، ود. بيريرا ود. سيباوستي، إضافة إلى الفرق الطبية الرائعة في Panama Clinic بمدينة بنما وسانتياغو، من إنجاح هذه السابقة الطبية المذهلة."

وعلّق الجراح الذي أجرى هذه العملية د.فيتور مينديس بيرييرا : "تستند هذه العملية إلى نتائج العرض الحيّ المحاكي للعملية ذاتها الذي أجريناه العام الماضي في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة بهدف إثبات فعالية هذه التكنولوجيا والتقدم في تطويرها. الاستئصال الميكانيكي للخثرة هو إجراءٌ دقيقٌ ثبتت فعاليته في التقليل من معدلات الوفيات والإعاقة لدى المرضى المصابين بالسكتة الدماغية الإقفارية، لكن توفره للأسف محدود جداً. وبهذا الاستثمار في تكنولوجياXCath والدعم من منظومة الابتكار الإماراتية، قطعنا شوطاً طويلاً نحو توفير علاج الاستئصال الميكانيكي للخثرة للمرضى في جميع أنحاء العالم."

واستطرد بيرييرا: "تمت العملية دون تأخير يُذكَر وبلا أي اضطرابات في سير الإجراءات الجراحية، ومشاركتي في هذا الإنجاز التاريخي هي من أبرز محطات مسيرتي المهنية."

تُتيح منصات الجراحة الروبوتية عن بُعد إمكانية إجراء العمليات الجراحية في الأماكن التي لا تتوفر عادة فيها الموارد اللازمة لإجرائها، وتسهم أيضاً في تقليص الوقت اللازم لتلقي العلاج من خلال توصيل الجراح إلى المريض بدلاً من نقل المريض إلى مركز متخصص، وهذه خاصية مهمة جداً لأن الوقت يعدّ عاملاً حاسماً في نجاح علاج السكتة الدماغية، إذ يفقد المريض أكثر من مليوني خلية دماغية في كل دقيقة إلى حين تلقيه العلاج. وفي حالات السكتة الدماغية الإقفارية، يتعين إجراء الاستئصال الميكانيكي للخثرة عادةً خلال ساعات قليلة من التعرض للسكتة.

ويأتي هذا النجاح الجراحي الباهر عقب إعلان XCath الأسبوع الماضي حصدها 30 مليون دولار من سلسلة تمويل من الفئة C، ليصل إجمالي تمويل الشركة منذ تأسيسها إلى 92 مليون دولار. سيدعم هذا التمويل الجديد جهودXCath لطرح أول روبوت للجراحة داخل الأوعية الدموية في العالم في الأسواق، ولتنفيذ عمليات استئصال الخثرات ميكانيكياً عن بُعد باستخدام الروبوتات الجراحية.

عن XCath

XCath ، المؤسسة في عام 2017، هي شركة ناشئة رائدة في مجال الروبوتات الجراحية، مهمتها تسخير القدرات الروبوتية لتحسين التدخلات في الأوعية العصبية، من ابتكاراتها نظام IRIS الذي يعد النظام الروبوتي للتدخلات العلاجية في الأوعية الدموية الوحيد قيد التطوير الذي نجح في تنفيذ تدخلات عن بعد في الجمجمة وفي الأوعية العصبية.

تعمل XCath من مقرّين استراتيجيين، في هيوستن بولاية تكساس حيث يكمن أكبر مركز طبي في العالم، وفي مدينة بانغيو في كوريا الجنوبية المعروفة باسم "وادي السيليكون الكوري"، وتسعى إلى إيصال حلولها المبتكرة إلى المرضى حول العالم.

نظام XCath الروبوتي للجراحة داخل الأوعية الدموية ما يزال قيد التطوير، ولم يحصل بعد على الموافقات اللازمة للطرح التجاري في أي دولة.

للتواصل الإعلامي:

غِنى كردي من شركة صحارى للعلاقات العامة

-انتهى-

#بياناتشركات