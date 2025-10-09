الشراكة تعزز الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات عبر خدمات مالية وحلول النقل المستدام بمستوى عالمي عالٍ، وموجهة للمسافرين.

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة، وقّعت مطارات أبوظبي و "الحيل القابضة" مذكرة تفاهم تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للسياحة والتكنولوجيا المالية والتنقّل المستدام. وتعكس هذه الاتفاقية التزام مطارات أبوظبي بإعادة رسم ملامح مستقبل الطيران، وذلك من خلال تبني الحلول المبتكرة التي يمكنها الارتقاء بتجربة المسافرين، فضلاً عن أثرها الإيجابي في دعم الرؤية الاقتصادية الوطنية. ومن شأن هذه الشراكة الاستراتيجية أن توفر إطاراً لاستكشاف حلول الدفع من الجيل الجديد، والتي تشمل العملات المستقرة والأصول الرقمية، لتوفير معاملات أسرع وأكثر أماناً، بما ينسجم مع "استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات" و "رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030"، عبر تسريع التوجهات الهادفة إلى تبنّي أحدث التقنيات المالية، والمساهمة في بناء اقتصاد مستقبلي مستدام وستتولى شركة الحيل القابضة وشركاتها التابعة، إندكس إكستشينج وزاند بنك، بالتعاون مع Xare، الشريك التكنولوجي، تنفيذ هذا المشروع.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون مطارات أبوظبي و " الحيل القابضة" على تصميم ونشر محفظة رقمية منظّمة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، ليتم اختبارها تجريبياً في مطار زايد الدولي. وستكون المحفظة الرقمية لشركة "" Xareوالتي تحمل اسم (Go Rise DMCC)، الشريك التكنولوجي المعتمد، وستوفر للمسافرين منصة آمنة وسهلة للمدفوعات غير النقدية، مما يعزز تجربة الزوار في أبوظبي، فضلاً عن دعم الابتكار المالي في قطاع السياحة.

وبالإضافة إلى الحلول المالية، ستركّز الشراكة على تطوير مشاريع ذكية في مجال التنقل المستدام، بما في ذلك دمج أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوظيف تقنيات النقل الذكي، وتحسين البنية التحتية المستدامة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والسلامة والأداء البيئي عبر شبكة مطارات أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قالت إلينا سورليني، المدير العام والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "لم تعد المطارات مجرد بوابات للسفر، بل أصبحت مراكز حيوية للتجارة الرقمية والابتكار. ومن خلال هذه الشراكة، سنقوم بتسريع واعتماد وتسويق تقنيات الدفع من الجيل الجديد، لنسهم في صياغة تعريفات جديدة لمفاهيم الراحة والاستدامة والشمول المالي. لذا فإننا نفخر بدورنا في ترسيخ مكانة أبوظبي كبوابة إلى المستقبل الرقمي لدولة الإمارات".

من جانبه، قال حمد جاسم الدرويش، الرئيس التنفيذي لشركة "الحيل القابضة": "يسعدنا التعاون مع مطارات أبوظبي في هذه المبادرة الطموحة. وسنعمل معاً على فتح آفاق جديدة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لاقتصاد رقمي متنوع. ومن خلال دمج خبرتنا في الحوكمة والتعاملات التنظيمية والخدمات المالية، مع القدرات التشغيلية التي تتمتع بها مطارات أبوظبي، سنتمكن من تقديم حلول مبتكرة تعود بالنفع على المسافرين، إلى جانب دورها في دعم نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ميليند سينغ، الشريك المؤسس لشركة Xare: "يسرّ Xare التعاون مع مؤسستين رائدتين لتجسيد مستقبل تجارة السفر. من خلال الاستفادة من مجموعتنا التكنولوجية الفريدة - التي تشمل التسجيل الفوري، والمشتريات القابلة للبرمجة، وربط التجار - يمكننا إطلاق تجارب سفر جديدة كليًا وفرصًا لتحقيق الربح في جميع أنحاء المطار والمدينة. يمهد هذا المشروع التجريبي الطريق لرحلة سلسة وغير نقدية من الهبوط إلى الإقلاع."

وتنص الاتفاقية الجديدة على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة للإشراف على تطوير المشاريع وتنفيذها، حيث ستوفّر مطارات أبوظبي البنية التحتية اللازمة، وإمكانية الوصول التشغيلي، والتكامل مع منظومة المطارات، فيما تُسهم "الحيل القابضة" بأطر الحوكمة والتفاعل التنظيمي والهياكل المالية، بالاعتماد على شبكتها الواسعة من المؤسسات المالية، بما في ذلك "زاند بنك" و"إندكس إكسشينج "وستكون شركة Xare الشريك التكنولوجي الذي يدمج واجهات المحفظة، الدفع، والشركاء.

وتدعم هذه الشراكة هدف مطارات أبوظبي في جعل الإمارة وجهة رائدة عالمياً في مجال السفر من الجيل الجديد. وبدءاً من المدفوعات الرقمية إلى التنقل الذكي، تسعى المشاريع المنبثقة عن هذه المذكرة إلى تحويل المطارات من نقاط عبور إلى وجهات تلتقي فيها التكنولوجيا مع الاستدامة والضيافة، لترسخ أبوظبي دورها كمحرك أساسي للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.

نبذة عن "مطارات أبوظبي"

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.

