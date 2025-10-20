الرياض – نال بنك التنمية الاجتماعية جائزة WSBI-ESBG لتعزيز أهداف التنمية المستدامة لعام 2025، في نسختها الأولى التي أطلقتها منظمة WSBI-ESBG (المنظمة العالمية لبنوك الادخار ومصرفية الأفراد)، لتكريم أبرز المؤسسات الأعضاء المتميزة في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) على مستوى العالم.

وتم تسليم الجائزة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي (WBG) وصندوق النقد الدولي (IMF) لعام 2025، المقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وجاء فوز البنك بهذه الجائزة الدولية تقديرًا لتميّزه في تطبيق أفضل الممارسات في مجالات دعم النمو والتمكين الاقتصادي، والابتكار والتحول الرقمي، وتثقيف وتدريب العملاء، إلى جانب إسهاماته في تعزيز التنمية المستدامة وتمكين المواطنين، عبر منظومته التمويلية والخدمات غير المالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعكس هذا التتويج مكانة بنك التنمية الاجتماعية الريادية في المنظمات المالية والتنموية الدولية، ونجاحه في دمج مبادئ الاستدامة في برامجه ومبادراته الوطنية، والتي استفاد منها أكثر من 10 مليون مواطن ومنشأة. ومنذ تأسيسه، قدم البنك نماذج فريدة من الدعم لمختلف فئات المجتمع، من خلال محفظة تمويلية تجاوزت قيمتها 166 مليار ريال، حيث تحوّلت مبادراته إلى قصص نجاح حقيقية أثرت بشكل واضح في حياة الأفراد والاقتصاد الوطني. كما قدم البنك حلولًا شاملة لتعزيز الشمول المالي ودعم رواد الأعمال، واستثمر في التحول الرقمي، ليصبح شريكًا حقيقيًا لمستفيديه في مسيرتهم نحو التمكين والنجاح.

وبهذه المناسبة، عبّر سعادة الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذا التتويج الدولي يُجسّد مكانة البنك كأحد أبرز الكيانات التنموية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ويشكّل ركيزة أساسية ضمن منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال: "نفخر بهذا التكريم الذي يعكس التزام البنك برسالته التنموية في تمكين الأفراد والمنشآت، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الاقتصاد الوطني عبر حلولٍ تمويلية مبتكرة وخدماتٍ غير مالية مستدامة. إنّ حصولنا على هذه الجائزة يأتي ثمرةً لجهود البنك في دمج مبادئ الاستدامة ضمن استراتيجيته، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة."

وتُعدّ منظمة WSBI-ESBG (المنظمة العالمية لبنوك الادخار ومصرفية الأفراد( منظمة دولية تضم في عضويتها أكثر من 6400 مؤسسة مالية من نحو 69 دولة حول العالم. وتهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الادخار والتمويل التنموي، ودعم الشمول المالي، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار المالي، إلى جانب ترسيخ مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في القطاع المصرفي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) على المستوى الدولي، وتتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًا لها.

ويؤكد هذا الفوز استمرار البنك في مسيرته الرائدة في مجال التنمية وحصد الجوائز المرموقة محليًا ودوليًا، والتي كان أخرها جائزة أفضل ممّول لرائدات الأعمال خلال شهر سبتمبر الماضي.

-انتهى-

#بياناتشركات