أوستن، تكساس، ودبي، الإمارات العربية المتحدة--(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة WP Engine العالمية المتخصصة في مجال تمكين الويب وتوفير منتجات وحلول متميزة للمواقع الإلكترونية المعتمدة على WordPress®1، عن تعزيز حضورها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ليشمل الإمارات العربية المتحدة، وذلك عن طريق إطلاق منصتها المؤسسية محليًا في دبي. يمكن الآن للعملاء الكبار من المؤسسات والوكالات اختيار Microsoft Azure لبناء وتعزيز تجارب WordPress بالاعتماد على WP Engine، بما يلبي متطلبات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة، المتمثلة في تقديم مستوى أداء ممتاز ووسائل أمنية معتمدة.

صرح Fabio Torlini، نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم الشؤون الدولية في WP Engine، قائلاً: "يمثل إطلاق أنشطتنا في الإمارات العربية المتحدة خطوة محورية تسهم في تعزيز حضورنا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تشتهر الإمارات العربية المتحدة بكونها مركزًا عالميًا داعمًا للأعمال والتكنولوجيا، كما أنَّ توفير منصتنا محليًا يسهم في تقديم تجارب WordPress أسرع وأكثر أمانًا للمؤسسات التي لا يمكنها المساومة على الأداء". "يعزز هذا التوسع التزامنا الراسخ بتعزيز آليات الابتكار في المنطقة، في ظل المساعدة على دفع عجلة نمو الشركات والوكالات الكبرى العاملة فيها."

تعتمد العلامات التجارية الرائدة، مثل ITP Media Group وDubai Duty Free وEmaar Real Estate على WP Engine لدعم جهود التحول الرقمي وتحقيق أداء أعلى وتعزيز القدرة على التطور وخفض إجمالي تكلفة الملكية (TCO).

صرحت Charlotte Cijffers، الرئيس التنفيذي لقسم الشؤون الرقمية في ITP Media Group، قائلة: "بالنسبة إلى شركة متخصصة في المحتوى على غرار ITP Media Group، لا يمكن المساومة على السرعة والاستقرار، إذ إنهما عنصران أساسيان لزيادة الجمهور وتحسين أداء محركات البحث وزيادة الإيرادات". "إنَّ توفير منصة WP Engine محليًا يمنح العلامات التجارية ميزة واضحة على صعيد الأداء: أوقات تحميل أسرع وموثوقية محسنة وتجربة مستخدم سلسة. وبفضل المراقبة والدعم على مدار الساعة، فإننا نشعر براحة البال التي تمكننا من التركيز على هدفنا الأساسي: دفع عجلة تطورنا الرقمي."

شهدت WP Engine نموًا ملحوظًا بين العلامات التجارية المؤسسية الكبرى ووكالات تصميم وتطوير الويب في الإمارات العربية المتحدة. وتعد Big Bite، أحد شركاء WP Engine الإستراتيجيين محل ثقة بعض أكبر الناشرين في العالم، بما في ذلك ITP Media Group، إذ تعمل على تحسين طريقة إنشاء ومشاركة المحتوى الرقمي تحسينًا هائلاً.

صرح Jason Agnew، الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا وأحد مؤسسي Big Bite، قائلاً: "أتاح لنا توفر منصة WP Engine المدارة محليًا إمكانية ترحيل إعدادات ITP Media Group ذاتية الإدارة بسلاسة، كما تمكنا بسهولة من تنسيق بنية الاستضافة التحتية والحفاظ على التكاملات من دون أي انقطاع". "والأهم من ذلك، أنَّ مجموعة ميزات WP Engine المؤسسية قد ساعدت على تعزيز عناصر السرعة والأمان والمرونة في موقع ITP Media Group، في ظل الحفاظ على الالتزام بمتطلبات سيادة البيانات المتطورة باستمرار."

علاوة على ذلك، وفي ضوء تطور اللوائح الرقمية في الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج، أصبحت سيادة البيانات والامتثال لها أكثر أهمية. ثم إنَّ توفر منصة WP Engine يمكن أن يساعد الشركات على الالتزام بشكل أفضل بمتطلبات تخزين البيانات ومعالجتها.

على مدار أكثر من عقد من الزمان، تصدرت WP Engine مشهد تحسين WordPress، مقدمة خدماتها المتميزة إلى أكثر من 1.5 مليون موقع في 150 دولة، هذا إلى جانب أنَّ WP Engine تتمتع بالإمكانات اللازمة التي تؤهلها لمساعدة الشركات في منطقة الخليج على تحقيق طموحاتهم الرقمية بالاعتماد على WordPress.

نبذة عن WP Engine

تمكّن WP Engine الشركات والوكالات من كل الأحجام من بناء مواقع الويب والتطبيقات على WordPress وتشغيلها وإدارتها وتحسينها بكل ثقة، إذ تقدم الشركة التكنولوجية العالمية، التي تقدم خدماتها المتميزة إلى 1.5 مليون عميل في أكثر من 150 دولة، حلولاً مؤسسية وأدوات وخدمات متميزة، بما في ذلك منصات متخصصة لإدارة WordPress ومجموعة حلول مخصصة للتجارة الإلكترونية وللوكالات مصممة خصوصًا لتلبية متطلبات الصناعة، وأدوات موجهة للمطورين، مثل Local وAdvanced Custom Fields والمزيد. هذا، وتُعدّ التقنيات المبتكرة التي تتمتع بها WP Engine وخبرتها الرائدة في الصناعة السبب وراء زيارة 8% من مستخدمي الويب لمواقع مدعومة من WP Engine يوميًا. تعرّف على المزيد على wpengine.com.

