الاتحاد أول شركة طيران تشارك في برنامج World Energy لصافي انبعاثات كربونية صفرية المستند على وقود الطيران المستدام

رحلة الاتحاد للطيران رقم EY130 من واشنطن إلى أبوظبي هي أول رحلة تسجّل صافي انبعاثات كربون صفرية باعتماد مبدأ "حجز الوقود واستخدامه"

تؤكد هذه الرحلة الفرص المطروحة باستخدام وقود الطيران المستدام وتبرهن أن خفض الانبعاثات الكربونية وأنظمة نقل الملكية ممكن بل وأساسي

تدعو الاتحاد للطيران المنظمين والمؤسسات التي تعتمد على أنظمة الانبعاثات الطوعية مثل الشركات المشاركة في مبادرة الهدف المستندة إلى العلم SBTI إلى الاعتراف بالدور المهم الذي يلعبه مبدأ "حجز الوقود واستخدامه" في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران

شرم الشيخ، مصر- أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، توقيع مذكرة تفاهم تاريخية مع منظمة World Energy مزوّد حلول الحد من الانبعاثات الكربونية إلى الصفر، لإبرام شراكة استراتيجية طويلة الأمد للحد من الانبعاثات الكربونية للرحلات الجوية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن القطاع ككل. وتعتبر الاتحاد للطيران أول شركة طيران تجاري تشارك في الخدمة التي أطلقتها منظمة World Energy مؤخراً لقادة شركات الطيران والمؤسسات المؤثرة على المناخ والذين يتخذون قرارات حقيقية لتحقيق أهداف صافي انبعاثات كربون صفرية.

في هذه المناسبة، أعلن جين جيبوليس، الرئيس التنفيذي لمنظمة World Energy بالقول "أننا نقوم بالتزامات طويلة الأمد مع قادة القطاع للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل. إن تعاوننا مع الاتحاد للطيران تعاون استراتيجي وله هدف مهم، حيث سيعزز الابتكار والمساءلة لإنتاج الوقود المستدام وتحقيق نتائج ملموسة وجدية للحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران".

وتأتي هذه المذكرة في أعقاب تشغيل أول رحلة تسجّل صافي انبعاثات كربون صفرية باستخدام وقود الطيران المستدام باعتماد مبدأ "حجز الوقود واستخدامه". وتم تحقيق ذلك بإزالة حوالي 26 ألف غالون من وقود الطائرات المصنع من النفط من خلال استخدام ما يعادل الكمية نفسها من وقود الطيران المستدام المصنّع من قبل World Energy في مطار لوس أنجلس الدولي. وقد نتج عن ذلك إزالة ما يقارب 250 طنًا متريًا من الكربون من رحلة الاتحاد المعتادة من واشنطن إلى أبوظبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27.

تعليقا على هذا الموضوع، تحدّثت مريم القبيسي، رئيس قسم الاستدامة والتميز في شركة الاتحاد للطيران، بالقول: "أثبتت هذه الرحلة أن مبدأ "حجز الوقود واستخدامه" هو الطريق الوحيد نحو تحقيق صافي انبعاثات كربون صفرية في قطاع الطيران باستخدام التقنيات الحالية وهو إطار العمل المطلوب لتحويل الأعمال إلى حين توفر وقود الطيران المستدام. إن قطاع الطيران بصافي انبعاثات كربونية صفرية ممكن، لكن علينا أن نكون صادقين كقطاع والاعتراف بوجود تحديات كبيرة لاستخدام وقود الطيران المستدام في الوقت الحالي".

وتابعت بالقول: "نحن ملتزمون باستخدام وقود الطيران المستدام على رحلاتنا من الولايات المتحدة وإلى مختلف الوجهات حين نتمكن من تأمين الإمدادات المستدامة والكافية في المطارات التي نشغّل إليها".

تحدد مذكرة التفاهم بين الاتحاد للطيران وWorld Energy الاتفاقية المعلّقة بين الشركتين، والتي تعد الأولى من نوعها لتزويد شركة طيران بالسمات البيئية المرتبطة بـوقود الطيران المستدام المنتج في لوس أنجلس، كاليفورنيا.

ستقوم شركة World Energy، بالعمل مع شركائها اللوجستيين، بتسليم وقود الطيران المستدام إلى مطار لوس أنجلس الدولي، والذي سيحل محل الوقود الأحفوري التقليدي. وستتلقى الاتحاد للطيران شهادة وقود الطيران المستدام حين تقوم World Energy بخلط الوقود المستدام بالوقود الأحفوري، وستتمكن الاتحاد من إضافة ضيوفها على هذه الشهادات ما يسمح لهم بتعويض الانبعاثات الكربونية من الفئة الثالثة الناتجة عن رحلاتهم الجوية. وسيقوم مدقق مستقل بالتصديق على تسليم وقود الطيران المستدام وعلى شهادة الوقود المستدام.

وأضافت القبيسي "نحن ملتزمون بالطيران المستدام، ويستمر برنامجا غرينلاينر واستدامة50 بإجراء التجارب وتحديث خطط العمل لتحقيق هدف صافي انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050 والحد من الانبعاثات الكربونية إلى النصف بحلول 2035."

إن مبدأ "حجز الوقود واستخدامه" هو طريقة فعالة للحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران وإحداث تقدّم ملحوظ نحو تحقيق الأهداف البيئية. تعمل المائدة المستديرة المعنية بالوقود الحيوي المستدام، وهي المنظمة التي وضعت هذا النظام، مع الاتحاد للطيران وWorld Energy لتصنيف هذه الرحلة كاختبار أولي لمبدأ حجز الوقود واستخدامه. وستتوافق جميع الإجراءات مع إرشادات مسودة المائدة المستديرة، والتي تتضمن التحقق من قبل جهة خارجية. تعتبر الأطراف الثلاثة مبدأ حجز الوقود واستخدامه حلاً ضرورياً للوصول إلى الشركات العميلة المستعدة للالتزام بتوفير الموارد وتعزيز الطلب على الوقود المستدام بما بفوق ما يمكن لشركات الطيران دعمه مادياً.

وستكون رحلة صافي انبعاثات الكربون الصفرية الأحدث في سلسلة الرحلات البيئية التجريبية منذ أن أطلقت الاتحاد للطيران برنامج غرينلاينر في عام 2020.

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