لندن، المملكة المتحدة- أعلنت شركة Workday (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: WDAY)، منصة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الخاصة بإدارة الموارد البشرية والمالية والوكلاء، اليوم عن عزمها دخول منطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر افتتاح مكتب جديد لها في دبي، الإمارات. ويُمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي خطوة مهمة في مسيرة الشركة الرامية للتوسع والنمو العالمي، ويعكس التزامها تجاه عملائها الحاليين والمحتملين وشركائها في إحدى أسرع المناطق نموًا في العالم.

تحرص Workday من خلال هذه الخطوة تجاه دبي وتوظيف فريق متخصص وقيادة محلية، على ترسيخ علاقتها مع عملائها في دولة الإمارات والمنطقة، بما يتيح لها بناء علاقات أقوى وإرساء شراكات جديدة.

تهدف منصة Workday السحابية، القائمة في جوهرها على الذكاء الاصطناعي، إلى مساعدة المؤسسات على إدارة إحدى أهم أصولها المتمثلة بالموارد البشرية والمالية ووكلاء الذكاء الاصطناعي، بكفاءة ووضوح وثقة أكبر. وتتمتع الشركة، التي أطلقت أحدث ابتكاراتها خلال فعالية Workday Rising مطلع هذا الشهر، بمكانة راسخة تخولها دعم المؤسسات في مسيرتها الرامية لتحقيق أهداف التحول الرقمي، بما يتماشى مع الاستراتيجية التي وضعتها الإمارات "نحن الإمارات 2031" ورؤية السعودية 2030.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، أكد روب إنسلين، الرئيس والمدير التجاري لشركة Workday أن الشرق الأوسط سوق ديناميكي سريع النمو، لذلك، وجود الشركة المباشر فيه يعكس حجم الفرص الكبيرة التي نراها. وأعرب عن اعتزازه بإطلاق منصة Workday للعملاء في المنطقة، لمساعدتهم على تسريع رحلتهم نحو التحول الرقمي.

بدورها، اعتبرت أنجيليك دي فريس-شيبيرين، رئيسة Workday في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن التوسع في منطقة الشرق الأوسط يمثل فصلًا جديدًا ومهمًا في مسيرة Workday، مشيرة إلى أن افتتاح مكتب جديد في دبي وتوسيع فريق العمل والاستثمار المحلي، سيمكن الشركة من دعم المزيد من المؤسسات للارتقاء بعملياتها الخاصة بالموارد البشرية والمالية وتحقيق التقدم وسط هذا العالم المتغير.

لمحة عن Workday

تجمع Workday، منصة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الخاصة بإدارة الموارد البشرية والمالية والوكلاء، أنظمة إدارة الموارد البشرية والمالية ضمن منصة ذكية واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يمنح الموظفين على مختلف المستويات وضوحًا وثقة ورؤى دقيقة تمكنهم من التكيف السريع واتخاذ قرارات أفضل وتحقيق نتائج فعالة. تعتمد أكثر من 11,000 مؤسسة حول العالم على Workday عبر مختلف القطاعات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ما يزيد على 65% من الشركات المدرجة ضمن قائمة Fortune 500. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة.

