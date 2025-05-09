القاهرة، في خطوة نوعية تعكس ريادتها في قطاع التطوير العقاري، أعلنت شركة باراجون عن الإطلاق الرسمي للمساحات الإدارية الجديدة "WORK IN" بمشروع PARAGON.3، بأحد أكثر المواقع تميزًا بالعاصمة الإدارية الجديدة. يهدف المشروع إلى تلبية الاحتياجات المتنامية للشركات الناشئة الديناميكية والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير منظومة عمل متكاملة تجمع بين المرونة القصوى، والدعم الشامل، والكفاءة التشغيلية المثالية.

يُقدم "WORK IN" تشكيلة متنوعة من الوحدات المكتبية الذكية بمساحات مُصممة بعناية فائقة تتراوح بين 15 و 50 مترًا مربعًا. هذه المرونة تجعل المشروع الخيار الأمثل لمختلف أحجام الأعمال، بدءًا من الشركات الناشئة الصغيرة التي تسعى للانطلاق بقوة، وقد تم تصميم هذه المساحات المكتبية المبتكرة لتواكب النمو المتسارع للشركات وتتكيف بمرونة تامة مع احتياجاتها المتغيرة.

ويكتسب المشروع قيمة مضافة من موقعه الاستراتيجي، حيث يقع بمبنى PARAGON 3 مباشرة أمام قصر الرئاسة وعلى طريق الرئاسة الرئيسي، ما يمنح الشركات حضورًا مؤسسيًا قويًا ويعكس طموحها ومصداقيتها، فضلًا عن قربه من أبرز المؤسسات الحكومية والمالية والدبلوماسية، بما يعزز من وضوح العلامة التجارية ويمنحها تميزًا استثنائيًا في قلب العاصمة الإدارية.

وتعليقًا على ذلك، صرح المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري والشريك الإداري لشركة البدير للإنشاءات، قائلًا: "في WORK IN، لا نُقدّم مجرد مكاتب، بل نُعيد تعريف مفهوم بيئات العمل العصرية من خلال توفير تجربة متكاملة تجمع بين الجاهزية الفورية، والتصميم الذكي، والدعم الشامل. صُممت المكاتب لتكون مفروشة ومجهزة بالكامل وفق أعلى المعايير الاحترافية، مما يتيح لعملائنا الانطلاق بأعمالهم من اليوم الأول دون عناء التأسيس أو إهدار الوقت. نحن نؤمن بأن بيئة العمل الفعّالة هي المحفّز الحقيقي للنجاح، وWORK IN هو تجسيد لهذا الإيمان."

من جانبه، أضاف الأستاذ أحمد شعراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع التجاري في شركة باراجون للتطوير العقاري: "ما يميز WORK IN هو فهمنا العميق لاحتياجات السوق ومتطلبات الشركات المتغيرة. حرصنا على تقديم وحدات مكتبية مرنة تتيح للعملاء اختيار ما يناسب حجم أعمالهم وخطط نموهم، مع الاستفادة من موقع استثنائي في قلب العاصمة الإدارية. وقد صُمّمت هذه المكاتب لتوفر بيئة تُمكّن الشركات من التركيز فقط على العمل، دون الانشغال بتفاصيل التشغيل اليومية، إذ يعتمد نموذج المكاتب الخدمية لدينا على تقديم جميع خدمات الأعمال من استقبال، وخدمات كونسيرج، ومركز أعمال يتضمن طابعات وماسحات ضوئية، بالإضافة إلى مناطق استراحة ومطبخ صغير. ومن خلال PARAGON HUB، نتيح منظومة دعم متقدمة تمنح الشركات والموظفين فرصًا حقيقية للنمو والتطور، عبر خدمات تخصصية، وفعاليات مهنية، ومساحات تفاعلية تفتح آفاقًا واسعة للتواصل وبناء الشراكات. لقد صممنا مساحات WORK IN الإدارية لتكون الخيار الذكي لكل شركة تبحث عن حضور قوي وانطلاقة سريعة."

ويعد نموذج المكتب المتكامل أحد أبرز مزايا WORK IN، حيث يوفر خدمات مركزية شاملة في مجالات حيوية مثل التسويق الاستراتيجي، والإدارة المالية المتكاملة، والمحاسبة الدقيقة، وتطوير الأعمال المبتكر وغيرها. مما يتيح للعملاء التركيز الكامل على استراتيجياتهم بينما تتولى باراجون إدارة الجوانب التشغيلية بكفاءة.

عن باراجون للتطوير العقاري:

شركة باراجون للتطوير العقاري هي شركة مصرية رائدة في مجال التطوير العقاري. تتميز باراجون بخبرتها الواسعة في القطاع العقاري وسجلها الحافل بالإنجازات. نجحت الشركة في تسليم مشروع "باراجون 1" في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام ٢٠٢٥. يعكس المشروع قدرة باراجون على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أن ٨٠٪ من مبيعاته تأتي من خارج مصر، مما يبرز تركيز الشركة الاستراتيجي على استقطاب المستثمرين الأجانب والمقيمين بالخارج، في خطوة جادة نحو تصدير العقار وتعزيز فرص الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية. أطلقت باراجون ثلاثة مشروعات في السوق المصرية بمساحة بنائية إجمالية تبلغ 120,000 متر مربع، مستهدفة الوصول إلى مليون متر مربع قيد التطوير بحلول عام 2025.

-انتهى-

#بياناتشركات