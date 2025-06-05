القاهرة: استمرارًا لجهودها الرائدة في ابتكار مساحات متعددة الاستخدامات ومتجددة في مصر، أعلنت شركة باراجون للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، بهدف دمج حلولها الذكية لإدارة المباني في مشروع PARAGON.3 WORK IN. إذ يجسد هذا التعاون التزام باراجون بإنشاء مساحات تجديدية تُعزز التصميم المرتكز على الإنسان وترتقي بالأداء البيئي وجودة الحياة، وتحقيق الكفاءة البيئية المثلى، عبر اعتماد أحدث التقنيات الذكية في إدارة الطاقة وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية للمباني.

ومن خلال هذه الشراكة، تقدم شنايدر إلكتريك حلول EcoStruxure لإدارة المباني، والتي تشمل أنظمة إدارة ذكية لقاعات الاجتماعات، ومستشعرات حركة للتحكم في الإضاءة، وأنظمة متقدمة لإدارة التكييف. ولا تقتصر هذه الحلول على تحقيق الكفاءة التشغيلية، بل تُجسد رؤية باراجون في تطوير مساحات تجديدية يُراعى في تصميم كل متر مربع منها تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتحسين وظائف المساحة، والحد من الأثر البيئي.

يقع مشروع WORK IN في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مقابل القصر الرئاسي مباشرة، ويضم مساحات عمل خدمية كاملة تتراوح بين 15 و50 مترًا مربعًا، صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وبفضل دمج تقنيات شنايدر إلكتريك، تتحول هذه المساحات إلى أنظمة ذكية تتفاعل بذكاء مع احتياجات المستخدمين مع الحفاظ على كفاءة الطاقة في أعلى مستوياتها.تُسهم هذه الحلول في تحسين استخدام المساحات من خلال التحليلات التنبؤية، وتوفير بيئة عمل مريحة عبر الإضاءة التلقائية، وضبط درجات الحرارة بدقة مع الحد من الأثر البيئي. وبشكل متكامل، تساهم هذه الأنظمة في خفض التكاليف التشغيلية، وتوفير بيئات عمل أكثر استجابة ومرتكزة على الإنسان.

في هذا السياق، قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري: "شراكتنا مع شنايدر إلكتريك هي تجسيد عملي لفلسفتنا في التطوير التجديدي. نحن نصمم أنظمة حية تتطور مع مستخدميها وتسهم بفاعلية في تعزيز الاستدامة البيئية والرفاه المجتمعي. فمن خلال دمج خبراتنا في التطوير العقاري والتصميم مع الريادة التكنولوجية لشنايدر إلكتريك، استطعنا تطوير مساحات ذات كفاءة عالية ومرنة ومُهيأة لمتطلبات المستقبل. هذه الأنظمة الذكية تُمكّننا من تقديم مساحات تسهم في تجديد البيئة والمجتمعات المحيطة بها، معتمدين في ذلك على المحركات الأربعة التي تقود عملنا في باراجون: تمكين المجتمعات، دمج الرفاهية، الممارسات التجديدية والتكنولوجيا الذكية. وتُعد شراكتنا مع شنايدر إلكتريك في مشروع WORK IN مثالًا حيًا على هذه الرؤية."

المهندس محمد بدير، رئيس مجلس إدارة شركة باراجون للتطوير العقاري، علّق قائلًا: "تمثّل هذه الشراكة مع شنايدر إلكتريك محطة جديدة في تعاون ناجح بدأ بالفعل من خلال مشروعي PARAGON.1 وPARAGON.2، وهي تعكس التزامنا المشترك بإنشاء مساحات ذكية ومستدامة تتماشى مع مستقبل التطوير العمراني. في باراجون، نعتمد على خبرة متكاملة تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجالي التطوير العقاري والتصميم، وقد تأسست رؤيتنا على فهم عميق لضرورة أن تتجاوز المباني دورها التقليدي، لتتحول إلى أنظمة بيئية متعددة الاستخدام تُدمج فيها أنماط الحياة والثقافة والرفاهية والعمل والضيافة ضمن تجربة متكاملة. ومن خلال هذا التحالف الاستراتيجي، نفخر بالمساهمة في تحوّل المدن الذكية في مصر، ودعم أهداف رؤية مصر 2030، عبر تقديم بيئات تعتمد على التكنولوجيا وتعزز جودة حياة الإنسان وتدعم استدامة الكوكب."

فيما صرَّح سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، قائلًا: "نركز في شنايدر إلكتريك على تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المباني لتكون أكثر جاهزية للمستقبل ومستدامة، وذلك من أجل الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية. وتساهم شراكتنا مع باراجون للتطوير العقاري في رسم مستقبل المباني الذكية في المنطقة، فمن خلال دمج حلولنا الذكية وأنظمة الإدارة المتطورة لدينا في مشروع WORK IN، فإننا ندعم سويًا تطلعات الأعمال مع استيفاء أعلى معايير الاستدامة البيئة، إذ تتوافق رؤية باراجون العقارية مع مهمتنا المتمثلة في ابتكار بيئات فعالة ومستدامة وأكثر مرونة لتحقيق متطلبات الأعمال في مصر."

يمثل تعاون باراجون مع شنايدر إلكتريك خطوة هامة أخرى في إطار تعاون استراتيجي أوسع، يضع الأساس لجهود مشتركة مستقبلية عبر محفظة باراجون المتنامية من مشاريع التطوير التجديدية متعددة الاستخدامات. ومع خطط طموحة للوصول إلى مليون متر مربع من المرافق الذكية والمستدامة هذا العام، تواصل باراجون إعادة تعريف ما يمكن أن تحققه المباني - ليس فقط كهياكل مستدامة، بل كبيئات تجديدية تعزز جودة الحياة لجميع مستخدميها.

عن باراجون للتطوير العقاري:

شركة باراجون للتطوير العقاري هي شركة مصرية رائدة في مجال التطوير العقاري. تتميز باراجون بخبرتها الواسعة في القطاع العقاري وسجلها الحافل بالإنجازات. نجحت الشركة في تسليم مشروع "باراجون 1" في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام ٢٠٢٥. يعكس المشروع قدرة باراجون على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أن ٨٠٪ من مبيعاته تأتي من خارج مصر، مما يبرز تركيز الشركة الاستراتيجي على استقطاب المستثمرين الأجانب والمقيمين بالخارج، في خطوة جادة نحو تصدير العقار وتعزيز فرص الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية. أطلقت باراجون ثلاثة مشروعات في السوق المصرية بمساحة بنائية إجمالية تبلغ 120,000 متر مربع، مستهدفة الوصول إلى مليون متر مربع قيد التطوير بحلول عام 2025.

عن شنايدر إلكتريك:

يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلال تمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر إلكتريك" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون الشريك الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.

ونحرص على تبني قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي خلق مستقبل مستدام للجميع.

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