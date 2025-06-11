بنجالورو، الهند والرياض، المملكة العربية السعودية--(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")-- أعلنت Wipro Limited (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: WIT، وبورصة مومباي: 507685، وسوق الأوراق المالية الوطنية الهندية بالرمز: WIPRO) الشركة الرائدة في مجال خدمات واستشارات التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن نقل مقرها الإقليمي في الشرق الأوسط من الخبر إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية. تم افتتاح المكتب الجديد في الرياض في حفل حضره الفريق التنفيذي لشركة Wipro والموظفين والعملاء. ويُعدُّ هذا أحدث إضافة إلى حضور Wipro المتنامي في المنطقة، والذي يشمل مكاتب في الرياض والخبر وجدة والجبيل.

"يمثل افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة Wipro في الرياض محطة مهمة تسهِّم في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة،" حسبما صرَّح محمد الربعيان، نائب وزير التكنولوجيا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. "ويُبرز هذا الإنجاز أيضًا مدى جاذبية بيئة الأعمال الرقمية في المملكة العربية السعودية. نُقدِّر استثمار الشركة في تطوير الكفاءات الوطنية، تماشيًا مع أهداف برنامج رؤية 2030 في السعودية وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنية والابتكار".

إضافةً إلى افتتاح المكتب الجديد، وقَّعت شركة Wipro مؤخرًا مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير محمد بن فهد (PMU) لإنشاء مركز تميُّز في الرياض. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مهارات المواهب المحلية من خلال توفير التدريب الأكاديمي في التقنيات المتقدمة والخبرة العملية والوصول إلى موارد Wipro. سيركِّز مركز التميُّز على تزويد الشباب السعودي بالمهارات المستقبلية اللازمة، وخلق قاعدة من المواهب التي تضيف قيمة للمنظمات والمملكة على حد سواء.

"ويؤكد إنشاء مقرنا الإقليمي الجديد في الرياض التزامنا بدعم المشهد التجاري الديناميكي في المملكة العربية السعودية،" حسبما قال Vinay Firake، الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا، في Wipro Limited . "تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية، إلى جانب مشاركتنا المستمرة في دعم أهداف المملكة، مع رؤيتنا المتمثلة في دفع عجلة النمو المستدام وتزويد القوى العاملة بالمستقبل في المنطقة. ويتعزِّز هذا الالتزام من خلال التعيين الأخير لمحمد موسى في منصب المدير الإداري الجديد لشركة ويبرو الشرق الأوسط انطلاقًا من مقرنا الرئيسي في الرياض، وهو ما سيعزِّز حضورنا المستمر منذ عقود في الشرق الأوسط".

معلومات عن Wipro Limited

Wipro Limited (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: WIT، BSE: 507685، NSE: WIPRO) هي شركة رائدة ومتخصَّصة في الخدمات التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقديم الاستشارات تصب كامل تركيزها على وضع حلول مبتكرة تلبي احتياجات التحول الرقمي الأكثر تعقيدًا للعملاء. نساعد العملاء عن طريق الاستعانة بقدراتنا الآخذة في التوسع والشاملة في الاستشارات والتصميم والهندسة والعمليات، على تحقيق الطموحات التي يربون إليها وبناء أعمال مستدامة وجاهزة للمستقبل. وإزاء امتلاكنا أكثر من 230,000 موظف وشريك تجاري في 65 بلدًا، نفي بوعدنا المتمثل في مساعدة عملائنا وزملائنا ومجتمعاتنا على الازدهار في عالم دائم التغيُّر.

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